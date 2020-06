DGAP-News: Engel & Völkers Capital: Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital wird zu Engel & Völkers Digital Invest (deutsch)

Engel & Völkers Capital: Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital wird zu Engel & Völkers Digital Invest

Rebranding zum dritten Jahrestag

Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital wird zu Engel & Völkers Digital Invest

- Die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital heißt ab sofort Engel & Völkers Digital Invest

- Unternehmen erhält eigene Engel & Völkers-Lizenz

- Weitere digitale Produkte

Berlin, 16. Juni 2020. Die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital agiert seit heute unter der Marke Engel & Völkers Digital Invest ( www.ev-digitalinvest.de). Die Umbenennung, die mit dem Erhalt einer eigenen Engel & Völkers-Markenlizenz einhergeht, trägt der immer größer werdenden Bedeutung Rechnung, die die Engel & Völkers-Gruppe digitalen Finanzierungsformen zuschreibt. Das Rebranding stellt auch die Weichen dafür, mit der neuen Marke zukünftig weitere digitale Finanzierungsprodukte anbieten zu können. Zudem wird der Service für die Kunden ausgebaut: Unter anderem werden Anleger in Kürze auch mittels einer eigenen App direkt in die Immobilienprojekte investieren können.

Produktpalette im Bereich digitale Investments erweitern "Nachdem wir im vergangenen Jahr unser Crowdinvesting-Angebot weiter ausgebaut und auch auf den internationalen Bereich ausgedehnt haben, ist die eigene Engel & Völkers-Lizenz ein weiterer Meilenstein, den wir genau zu unserem dritten Jahrestag erreicht haben", sagt Marc Laubenheimer, der zusammen mit Tobias Barten Geschäftsführer der im Juni 2017 gegründeten Crowdinvesting-Plattform ist.

"Unsere Plattform ist mittlerweile so groß geworden, dass ein von der Engel & Völkers Capital AG unabhängiger Markenauftritt nun auch hinsichtlich der Wahrnehmung nach außen sinnvoll ist, um Projektentwickler und Anleger gezielt ansprechen zu können", erläutert Barten. "Zudem haben wir so die Möglichkeit, unsere Produktpalette im Bereich digitale Investments sukzessive zu erweitern. Für unsere Kunden bleiben alle bisherigen Leistungen erhalten, sie können die Plattform wie gewohnt nutzen."

Fast 60 Mio. Euro Crowd-Volumen In den drei Jahren seit ihrer Gründung hat die Crowdinvesting-Plattform stark expandiert: Fast 60 Mio. Euro wurden dabei ausschließlich online bei Crowdinvestoren für 30 Projekte eingesammelt. Darunter waren auch Neubau-Vorhaben in Spanien. Die seit Gründung erwirtschaftete Rendite über alle Investitionen liegt aktuell bei 5,6% p.a.

Neben der neuen Onlinepräsenz www.ev-digitalinvest.de bezieht das Unternehmen bis Ende Juni 2020 unweit des aktuellen Standorts in Berlin neue und größere Büroräume in der Joachimsthaler Straße 12, direkt am Kurfürstendamm.

Die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital war ursprünglich eine Ausgründung der Engel & Völkers Capital AG, Hamburg. Diese agiert weiterhin sehr erfolgreich als unabhängiger Investment und Asset Manager für Immobilieninvestitionen mit Fokus auf institutionelle Anleger und wird auch zukünftig unter dem alten Namen tätig sein.

Über Engel & Völkers Digital Invest Die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Digital Invest - bisher Engel & Völkers Capital - wurde 2017 als Tochter der der Engel & Völkers Capital AG, Hamburg, gegründet. Hauptsitz der Crowdinvesting-Plattform ist Berlin. Im Fokus der Plattform steht die Finanzierung von Bauvorhaben, Bestandsimmobilien und Grundstücken für Bauträger, Bestandshalter und Projektentwickler. Sie bietet privaten Investoren die Möglichkeit, sich Seite an Seite mit Engel & Völkers Digital Invest an den Projekten zu beteiligen. Dabei setzt die Plattform auf Projekte mit einem Mezzanine-Anteil von 1 bis 6 Millionen Euro und einem Gesamtvolumen von bis zu 40 Millionen Euro.

Engel & Völkers Digital Invest ist Lizenzpartner der Engel & Völkers Gruppe, einem weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. An mehr als 800 Standorten bietet Engel & Völkers privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen rund um Immobilientransaktionen sind die Kernkompetenzen der über 12.000 Mitarbeiter/innen. Derzeit ist Engel & Völkers in über 30 Ländern auf vier Kontinenten präsent.

Pressekontakt

Sonja Schmitt

ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST EVC Crowdinvest GmbH

Joachimsthaler Str. 12 10719 Berlin

Telefon: +49 (0)30 403 69 15 21 E-Mail: s.schmitt@ev-digitalinvest.de

www.ev-digitalinvest.de

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

