DGAP-News: Engel & Völkers Digital Invest legt Preisspanne für Börsengang fest - Zeichnungsfrist beginnt am 19. April (deutsch)

Engel & Völkers Digital Invest legt Preisspanne für Börsengang fest - Zeichnungsfrist beginnt am 19. April

^ DGAP-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Börsengang Engel & Völkers Digital Invest legt Preisspanne für Börsengang fest - Zeichnungsfrist beginnt am 19. April

14.04.2022 / 16:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VEROFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER ANDEREN LANDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRANKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

DIESE MITTEILUNG IST KEIN PROSPEKT, SONDERN WERBUNG IM SINNE DER PROSPEKTVERORDNUNG; INVESTOREN SOLLTEN DIE IN DIESER WERBUNG IN BEZUG GENOMMENEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.

Engel & Völkers Digital Invest legt Preisspanne für Börsengang fest - Zeichnungsfrist beginnt am 19. April

* Preisspanne auf 13,50 Euro bis 14,50 Euro je Aktie festgelegt

* Marktkapitalisierung nach dem Börsengang auf Basis der Preisspanne zwischen 61 und 65 Mio. Euro

* Gesamtplatzierungsvolumen rund 7 Mio. Euro erwartet

* Angebotszeitraum läuft vom 19. April bis voraussichtlich zum 27. April 2022

* Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) für den 3. Mai 2022 geplant

* Details zum Angebot im heute gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt verfügbar

Berlin, 14. April 2022. Die EV Digital Invest AG ("Gesellschaft" und zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft "Engel & Völkers Digital Invest"), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest", gibt weitere Details zum Börsengang bekannt: Die Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) ist für den 3. Mai 2022 geplant. Der Angebotszeitraum, in welchem Kaufangebote unterbreitet werden können, beginnt am 19. April 2022 und endet voraussichtlich am 27. April 2022 um 12:00 Uhr für Privatanleger und um 14:00 Uhr für institutionelle Investoren. Dabei wird Privatanlegern die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG ab dem 20. April 2022 zur Verfügung stehen.

Die Preisspanne wurde auf 13,50 Euro bis 14,50 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis je Aktie und das Platzierungsvolumen werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 27. April 2022 festgelegt. Das Angebot umfasst 450.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie eine marktübliche Mehrzuteilung (Greenshoe-Option), bestehend aus 45.000 bestehenden Aktien aus einer Wertpapierleihe des Hauptaktionärs, die durch neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals zurückgezahlt wird. Eine Umplatzierung von Aktien der Altaktionäre ist im Rahmen des Börsengangs nicht vorgesehen.

Unter der Annahme einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien und Ausübung der Greenshoe-Option wird das Platzierungsvolumen voraussichtlich rund 7 Mio. Euro betragen und vollständig als Bruttoemissionserlös der Gesellschaft zufließen. Der Nettoemissionserlös soll insbesondere für die Fortsetzung der organischen und anorganischen Wachstumsstrategie verwendet werden.

Das Angebot besteht aus dem erstmaligen öffentlichen Angebot der Angebotsaktien in Deutschland und einer Privatplatzierung der Angebotsaktien in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands. Die Angebotsaktien werden ausschließlich im Wege von Offshore-Transaktionen (offshore transactions) in Übereinstimmung mit den Ausnahmeregelungen der Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung angeboten und verkauft.

Sämtliche Details zum Angebot sind im Wertpapierprospekt erläutert, der heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und auf der Website der Gesellschaft ( www.ev-digitalinvest.de) in der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht wurde.

Etablierte Investitionsplattform und starke Marke Engel & Völkers Digital Invest strebt die Qualitätsführerschaft im Bereich der digitalen Immobilieninvestments an. Auf der Plattform www.ev-digitalinvest.de bietet die Gesellschaft privaten und institutionellen Anlegern exklusiven Zugang zu einer Vielzahl von Immobilienfinanzierungsmöglichkeiten, die sonst nur großen institutionellen Investoren zugänglich sind.

Die starke Marke "Engel & Völkers" verschafft der Gesellschaft nach ihrer Erfahrung einen Vertrauensvorsprung bei Online-Investoren und in der Immobilienbranche. Über die Engel & Völkers Digital Invest Website werden großvolumige Immobilienprojekte in kürzester Zeit finanziert (Millionenbeträge oft innerhalb von Minuten). Seit start der Plattform 2017 bis zum 31. Dezember 2021 hat die Gesellschaft 64 Immobilienprojekte mit einem Volumen von rund 152 Mio. Euro finanziert. Davon sind 32 Projekte bereits zurückgezahlt - fünf davon früher als vorgesehen. Damit verfügt die Gesellschaft über exzellente Voraussetzungen, um ihre Position am Markt für Online-Immobilieninvestments weiter auszubauen.

Börsengang zur Finanzierung des dynamischen Wachstums Mittel- bis langfristig strebt Engel & Völkers Digital Invest ein nachhaltiges Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Bereich an. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, den starken Profitabilitätspfad durch wachsende Skaleneffekte fortzusetzen. Dabei liegt das Ziel für die EBITDA-Marge1 bei rund 20 %.

Mit dem Erlös aus dem Börsengang plant die Gesellschaft, das dynamische Wachstum zu finanzieren, und beabsichtigt, (i) in ihre technologische Infrastruktur und ihre Online-Investitionsplattform zu investieren, (ii) ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten zu beschleunigen, (iii) ihre regionale Präsenz auf dem spanischen Markt zu erweitern und möglicherweise in den österreichischen Markt zu expandieren, (iv) in Rekrutierungsinitiativen und den Ausbau ihrer Mitarbeiterkapazitäten zu investieren und (v) anorganische Wachstumsaktivitäten zu verfolgen.

Hauck Aufhäuser Investment Banking agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für den Börsengang.

Über EV Digital Invest AG Die wachstumsstarke digitale Investmentplattform für Immobilien "Engel & Völkers Digital Invest" eröffnet Privatinvestoren die Chance, sich als Co-Investor an ausgewählten Bauvorhaben zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als registrierter Lizenzpartner von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit.

Mit langjähriger Branchenexpertise, umfangreichen Due-Diligence-Prüfungen und einem hohen Qualitätsanspruch wurde bis Ende Dezember 2021 ein Finanzierungsvolumen von 152 Mio. Euro erreicht (0% Ausfallrate). Eine loyale und kapitalstarke Investorenbasis mit derzeit mehr als 13.000 Nutzern2 ermöglicht Projektfinanzierungen innerhalb von kurzen Finanzierungszeiträumen. Der Marktanteil soll mit einer wachstums- und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie deutlich ausgebaut werden.

Weitere Informationen: www.ev-digitalinvest.de

1) EBITDA-Marge: Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen geteilt durch die Gesamteinnahmen. 2) Definiert als aktive Kunden, registrierte Nutzer und Newsletter-Abonnenten.

ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST EV Digital Invest AG Joachimsthaler Str. 12 10719 Berlin www.ev-digitalinvest.de

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Kontakt: Kirchhoff Consult, Jan Hutterer Borselstraße 20, 22765 Hamburg Phone: +49 40 60 91 86 65 E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de

WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, "Vereinigte Staaten"), Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der EV Digital Invest AG ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Wertpapiere der Gesellschaft ("Wertpapiere") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland") stattfinden. DieWertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan noch an Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder Japans oder auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein offentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb der Deutschland findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Ein offentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veroffentlichten Prospekts, der durch die Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befurwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Der Prospekt ist kostenfrei im Internet auf der Website der Gesellschaft ( https://www.ev-digitalinvest.de) erhaltlich. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der offentlich angebotenen Wertpapiere sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des die Wertpapiere betreffenden Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollstandig zu verstehen.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Prospektverordung (Verordnung (EU) 2017/1129 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 uber den Prospekt, der beim offentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veroffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG) in der jeweils geltenden Fassung.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") außer Deutschlands sind diese Informationen ausschließlich für Personen bestimmt und richten sich ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(1)(e) der Prospektverordung (Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG) sind.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung ("Verfügung"), oder (ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verfügung fallen (jede dieser Personen nachfolgend "Relevante Person"). Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gesellschaft oder des Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gesellschaft wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.

14.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: EV Digital Invest AG Joachimsthaler Straße 10 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 403 69 15 21 E-Mail: info@ev-digitalinvest.de Internet: www.ev-digitalinvest.de

ISIN: DE000A3DD6W5

WKN: A3DD6W EQS News ID: 1328685

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1328685 14.04.2022

°