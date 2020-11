DGAP-News: Enpal holt international bekannten Climate-Tech-Fonds Princeville mit Leonardo DiCaprio ins Boot (deutsch)

Enpal holt international bekannten Climate-Tech-Fonds Princeville mit Leonardo DiCaprio ins Boot

^ DGAP-News: Enpal GmbH / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Enpal holt international bekannten Climate-Tech-Fonds Princeville mit Leonardo DiCaprio ins Boot

30.11.2020 / 09:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- US-Fonds Princeville Climate Technology reiht sich als renommierter Geldgeber bei Enpal ein und investiert damit zum ersten Mal in ein Unternehmen aus Deutschland. Princeville ist ein führender Silicon-Valley-Investor, fokussiert auf Firmen mit herausragender Technologie und starkem Wachstum. Bisher investierte der Fonds u.a. bei Alibaba, Tencent, eBay und Facebook. Leonardo DiCaprio ist Advisor des Fonds.

- Enpal profitiert von Princevilles weitreichender Expertise als Investor in die führenden Technologieunternehmen unserer Zeit. Neben der Silicon-Valley-Prominenz sind bereits Picus-Capital-Gründer Alexander Samwer, Delivery-Hero-Gründer Lukasz Gadowski und die Zalando-Gründer Robert Gentz, David Schneider und Rubin Ritter als namhafte Investoren an Bord.

- Mit Solaranlagen im Abo bietet Enpal günstigen Solarstrom. Erst 2017 gegründet, ist Enpal inzwischen mit mehr als 5.000 Mietkunden der größte Anbieter in Deutschland. Die Vision: Die größte Energiefirma in Europa werden.

Eine Solaranlage zu mieten, ist in den USA längst normal. Rund 90 Prozent der Solaranlagen auf US-Privatdächern stammen von Leasing-Anbietern. Inzwischen setzt sich der Trend auch in Deutschland durch. Einer der Vorreiter hierzulande ist die Berliner Firma Enpal. Vor gerade mal drei Jahren tüftelten die drei Gründer Jochen Ziervogel (32), Mario Kohle (36) und Viktor Wingert (33) an der Idee - heute erhalten sie bis zu 40.000 Anfragen pro Monat und konnten ihr Wachstum während der Pandemie sogar mehr als verdoppeln.

Das zieht nun neue Investoren an: Nach dem jüngsten Millionen-Deal mit den Zalando-Gründern holt sich das Berliner Unternehmen jetzt die renommierte US-Investmentfirma Princeville Climate Technology ins Boot. Enpal möchte vor allem von den Erfahrungen profitieren, die Princeville Capital mit börsennotierten Unternehmen im amerikanischen Markt gesammelt hat. Es ist das erste Mal, dass der auf grüne Technologien spezialisierte Fonds in ein Unternehmen aus Deutschland investiert. Vorne mit dabei: Oscar-Preisträger und Umweltaktivist Leonardo DiCaprio als Advisor von Princeville Climate Technology. Geschäftsführer Mario Kohle will das frische Kapital vor allem nutzen, um neue Geschäftsfelder voranzutreiben: "Princeville Climate Technology bietet mit seiner internationalen Ausrichtung und prominentem Management Board eine enorme Expertise und hat bereits Unternehmen wie eBay und Facebook in den USA riesig gemacht. Es freut uns also wahnsinnig, dass sie nun Enpal als einzigen Renewables Player aus Deutschland unterstützen."

Über 5.000 Mietkunden in Deutschland

Die Idee ist simpel: Enpal will es Hausbesitzern so einfach wie möglich machen, an eine eigene Solaranlage zu kommen. Das Ergebnis: 6.000 verbaute Anlagen bis Ende des Jahres, bis zu 40.000 Kundenanfragen pro Monat. "Aktuell kommen mehr als eine Millionen Nutzer auf unsere Website, um sich über eine günstige Solaranlage zu informieren", sagt Mario Kohle. Das Besondere an dem Service: Mit Enpal geben Kunden für ihren Strom weniger aus als bisher. Denn im Gegensatz zu Stromkonzernen bleibt der Preis bei Enpal über 20 Jahre gleich. "Unsere Angebote fangen bei 50 Euro im Monat an, die hohen Anschaffungskosten von bis zu 20.000 Euro entfallen und Reparatur sowie Versicherung sind bei uns ebenfalls kostenlos", erklärt Mario Kohle. Im Vergleich zu anderen Anbietern setzt das Berliner Unternehmen auf eine reine Online-Strategie und erreicht damit niedrige Kosten - keine Außenvertriebsmitarbeiter, die Planung und Koordination läuft komplett digital.

"Anfangs hat uns jeder abgesagt. Die Leute wollten, dass wir persönlich bei ihnen vorbeikommen, aber schon bald hatten wir unseren ersten Kunden, eine Familie aus Brandenburg", erinnert sich Mario Kohle. Mehr als 5.000 Haushalte in Deutschland mieten inzwischen eine Solaranlage von Enpal. Für das kommende Jahr plant Gründer Mario Kohle mit mehr als 10.000 Anlagen. Um dieses Wachstum erreichen zu können, arbeitet Enpal auch mit etablierten Banken wie der Berliner Volksbank und der Deutschen Kreditbank zusammen - und die haben gerade erst das Refinanzierungsvolumen von Enpal auf über 120 Millionen Euro aufgestockt. Das Geld nutzt Enpal, um die Anlagen für Kunden vorzufinanzieren. Bundesweit beschäftigt Enpal inzwischen mehr als 400 Angestellte.

Auf dem Weg zur größten Energiefirma in Europa

Vor Enpal hat Mario Kohle bereits erfolgreich eine Firma mit 500 Mitarbeitern gegründet, aufgebaut und seine Anteile 2016 schließlich an ProSiebenSat.1 verkauft. Dabei stellte er fest, dass der deutsche Solarmarkt immer schneller wächst und Solarmodule günstiger werden. "Allein in Deutschland gibt es 14 Millionen Dächer, auf denen Hausbesitzer noch keine Solaranlage installiert haben", sagt Mario Kohle. Der Markt sei demnach groß genug, die Vision von Mario Kohle und seinem Team noch größer: "Unser Traum ist es, der größte Energieversorger Europas zu werden." Mit Princeville Climate Technology als Partner soll diese Vision nun zügig umgesetzt werden. Das ambitionierte Wachstumsziel: Bis 2027 über fünf Millionen Haushalte mit grüner Energie versorgen.

Über Enpal

Erst 2017 von Mario Kohle gegründet, ist die Enpal Gruppe mit über 5.000 Mietkunden inzwischen der größte Anbieter von Solarlösungen für Hausbesitzer in Deutschland. Das Besondere: Enpal bietet Solaranlagen im Abonnement an. Hohe Investitionskosten fallen für Hausbesitzer somit weg. Nach 20 Jahren Laufzeit kann die Anlage für nur einen Euro übernommen werden. Für Interessenten bietet Enpal ein umfangreiches Paket an Beratung und Planung. Die Installation übernehmen geprüfte Partner vor Ort. Vom Erstkontakt bis zum Ablauf des Abonnements: Enpal kümmert sich um gesamten Prozess. Eigenheimbesitzern wird es damit so einfach wie möglich gemacht. Ziel von Enpal ist es, in den nächsten sieben Jahren fünf Millionen Haushalte mit einer eigenen Solaranlage zu versorgen. Aktuell beschäftigt Enpal rund 400 Mitarbeiter.

Pressekontakt: Tina Rettschlag Presse & Kommunikation Presse@enpal.de +49 30 200 053 780 https://www.enpal.de

30.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1151362 30.11.2020

°