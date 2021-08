DGAP-News: Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für die ersten sechs Monate 2021 (deutsch)

Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für die ersten sechs Monate 2021

Berlin (Deutschland) und San Diego, CA (USA), 11. August 2021 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX, OTCQX: EPGNY, das "Unternehmen") hat heute die Finanzergebnisse (nach IFRS, ungeprüft) für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht.

Operative Entwicklungen

* Nach der enttäuschenden negativen NCD-Erstattungsentscheidung der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) Anfang des Jahres, bieten sich der Epigenomics AG zwei Möglichkeiten, die Kostenerstattung für Epi proColon doch noch zu erreichen: über ein Gesetzgebungsverfahren und durch einen Widerspruch gegen die NCD-Entscheidung. Im Gesetzgebungsverfahren wurde der Donald Payne, Sr., Colorectal Cancer Detection Act of 2021 (H.R. 1655) erneut in der neuen Sitzungsperiode des Kongresses eingebracht und wird inzwischen von 63 Co-Sponsoren unterstützt.

* Im Hinblick auf die Next-Gen-Version von Epi proColon ist der Epigenomics-Vorstand zuversichtlich, dass dieser die neuen CMS-Erstattungskriterien erfüllen wird. Der entscheidende Faktor für die Kommerzialisierung des neuen Tests ist die klinische Studie, die für die Beantragung der Marktzulassung erforderlich ist und die mindestens zwei Jahre dauert, sowie die anschließende Dauer der FDA-Prüfung. Epigenomics plant, diese Studie in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zu beginnen.

* Durch die zwei in der ersten Jahreshälfte 2021 durchgeführten Kapitalmaßnahmen ist der Epigenomics AG ein Bruttoerlös von ca. EUR 7,5 Mio. zugeflossen, der das Unternehmen bis weit in das Jahr 2022 mit Liquidität versorgt. Darüber hinaus hat Epigenomics kürzlich eine weitere Kapitalmaßnahme angekündigt, mit der bis zu EUR 18 Mio. (brutto) durch die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung eingeworben werden sollen. Die Platzierung wird vom größten Aktionär, der Deutschen Balaton, abgesichert und soll noch im dritten Quartal des Jahres begeben werden.

Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG: "Wir sind fest entschlossen, den Unternehmenswert für unsere Aktionäre zu steigern. Voraussetzung dafür ist, dass wir operativ weiter voranschreiten. Daher ist unsere Strategie zum jetzigen Zeitpunkt, uns sowohl auf das Erreichen einer CMS-Erstattung für Epi proColon zu konzentrieren, möglicherweise über das Gesetzgebungsverfahren, und gleichzeitig die Entwicklung von Epi proColon "Next-Gen" voranzutreiben. Wenn wir hierbei erkennbare Fortschritte erzielen, kommen wir dem Ziel entschieden näher, den Wert für die Aktionäre zu maximieren."

Kennzahlen H1 2021

* In den ersten sechs Monaten 2021 verringerte sich der Gesamtumsatz von TEUR 322 im ersten Halbjahr 2020 auf TEUR 223. Die Produktumsätze gingen dabei von TEUR 293 auf TEUR 210 zurück. In der aktuellen Pandemie-Situation verschieben weiterhin viele Berechtigte ihre Vorsorgeuntersuchungen.

* Die Forschungs- und Entwicklungskosten reduzierten sich im ersten Halbjahr 2021 von TEUR 2.754 im Vorjahr auf TEUR 1.545. Der starke Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in den USA nahezu alle klinischen Studien nur langsam fortgesetzt werden bzw. weiterhin ruhen.

* Die Vertriebs- und Verwaltungskosten sind von TEUR 3.901 auf TEUR 3.021 gesunken.

* Das EBITDA vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung verbesserte sich im Berichtszeitraum auf TEUR -3.165 gegenüber TEUR -5.659 in der vergleichbaren Vorjahresperiode.

* Der Periodenfehlbetrag lag bei TEUR -3.528 (6M 2020: TEUR -6.354); der Verlust je Aktie sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich von EUR 1,21 auf EUR 0,41.

* Der Finanzmittelverbrauch verringerte sich im ersten Halbjahr 2021 auf TEUR 4.214 (6M 2020: TEUR 5.510).

* Zum 30. Juni 2021 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von TEUR 6.949 (31. Dezember 2020: TEUR 3.566).

Ausblick 2021

Umsatz

* Das Unternehmen bestätigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 und erwartet einen Umsatz innerhalb der Bandbreite von EUR 0,4 Mio. bis EUR 1,0 Mio.

EBITDA / Finanzmittelverbrauch

* Beim EBITDA vor anteilsbasierter Vergütung prognostiziert Epigenomics für das laufende Gesamtjahr 2021 eine Bandbreite von EUR -7,0 Mio. bis EUR -9,0 Mio. Auf der Basis des Geschäftsplans 2021 der Gesellschaft wird ein Finanzmittelverbrauch im Einklang mit der EBITDA-Prognose (vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung) erwartet.

Weitere Informationen

Der Finanzbericht für die ersten sechs Monate 2021 finden Sie auf der Epigenomics-Webseite unter: https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/.

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren

Die Epigenomics AG wird heute um 16:00 Uhr (CET) / 10:00 (EDT) eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren veranstalten. Der Webcast ist unter folgendem Link erreichbar: https://webcast.meetyoo.de/reg/VC1x57QmmbZi

Bitte benutzen Sie für die Telefonkonferenz die folgenden Einwahldaten:

Einwahlnummer Deutschland: +49 30 232531508 Einwahlnummer UK: +44 20 3872 0888 Einwahlnummer USA: +1 516-269-8981

Die Teilnehmer werden gebeten, sich 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einzuwählen und sich über den oben genannten Link zu registrieren.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Unternehmenswebseite zur Verfügung gestellt.

Über Epigenomics Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA und Europa sowie ausgewählten asiatischen Ländern vermarktet. Für den HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Kontakt: Unternehmen Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com

Investor Relations IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

