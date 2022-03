EPTI AB: beabsichtigt die Durchführung einer Neuemission und Privatplatzierung an Aggregate Media im Tausch gegen bedeutende Marketingressourcen

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EPTI AB (publ) ('EPTI" oder 'Gesellschaft") veröffentlicht hiermit seine Absicht, eine Neuemission und Privatplatzierung von 2 059 569 Aktien zu einem Ausgabepreis von 7,89 SEK pro Aktie an Aggregate Media Fund X Kommanditbolag ('Aggregate Media") durchzuführen. Die Neuemmission und Privatplatzierung wird unter Vorbehalt der Zustimmung des Vorstands abweichend vom Vorkaufsrecht der Aktionäre durchgeführt, mit der man etwa am 23. März rechnet. Der tatsächliche Erlös der Emission beläuft sich auf etwa 16,25 MSEK und soll durch Verrechnung gezahlt werden. Vorausgesetzt, die Emission wird durchgeführt, werden bedeutende Marketingressourcen eingegliedert, welche das tiefe operative Fundament des Konzerns beträchtlich stärken und sowohl der Muttergesellschaft als auch den Portfoliounternehmen des Konzerns ein offensives Handeln für ihre Marken ermöglichen.

'Durch diese Neuemission erhält EPTI Zugang zu wichtigen Ressourcen und Expertise in der Medienbranche, die uns dabei unterstützen können, die Steigerung des Bekanntheitsgrads unserer Marken und somit auch die kommerzielle Entwicklung unserer Portfoliounternehmen zu beschleunigen. Wir beabsichtigen außerdem, EPTI als Marke zu stärken, um uns auf diese Weise die Aufmerksamkeit weiterer Existenzgründer in der digitalen Landschaft zu sichern" - Arli Mujkic, Vorsitzender der Geschäftsleitung, EPTI.

EPTI AB hat heute die Absicht veröffentlicht, eine Neuemission und Privatplatzierung von 2 059 569 Aktien an Aggregate Media durchzuführen. Die Neuemission und Privatplatzierung, die vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstands, mit der man etwa am 23. März rechnet, durchgeführt wird, erfolgt planmäßig zu einem Ausgabepreis von 7,89 SEK pro Aktie, der gemäß dem Vertrag mit Aggregate Media festgelegt wurde. Der Grund für die Abweichung vom Vorkaufsrecht der Aktionäre ist der zeit- und kosteneffiziente Erwerb von Ressourcen zur Stärkung der Markenpositionen der Muttergesellschaft EPTI und der Portfoliounternehmen. Die gesteigerten Marketingaktivitäten haben in EPTIs umfassender Strategie zur Schaffung und zum Aufbau bekannter und marktführender innovativer Technologieunternehmen Priorität.

Unter der Voraussetzung, dass die Emission durchgeführt wird, wird Aggregate Media der fünftgrößte Aktionär bei EPTI. Der Ermissionserlös, der planmäßig durch Verrechnung entrichtet wird, beträgt ca. 16,25 MSEK. Die Anzahl der Aktien und Stimmen bei EPTI würde um 2 059 569 von 101 955 320 auf 104 014 889 Aktien und Stimmen steigen. Das Aktienkapital würde um 514 892,25 SEK von 25 488 830,00 SEK auf 26 003 722,25 SEK steigen. Wenn die Privatplatzierung erfolgt, entsteht ein Verwässerungseffekt von ca. 1,98 Prozent für vorhandene Aktionäre, basierend auf der Gesamtzahl der nach der Neuemission in der Gesellschaft vorhandenen Aktien.

Aggregate Media ist eine Investmentgesellschaft, die mit Medienleistungen als Expansionskapital investiert (Media for Equity). Die Investitionen erfolgen über Private-Equity-Fonds, die im gemeinsamen Besitz der 12 größten schwedischen Mediengesellschaften sind, darunter Bonnier News und Stampen. Der Medienmix beinhaltet Werbekapazitäten in den Bereichen TV, Radio, Zeitschriften, Tagespresse, Display sowie Außenwerbung. Seit 2003 hat Aggregate Media in über 250 Unternehmen investiert und war am Aufbau der erfolgreichsten schwedischen Start-ups beteiligt. Unternehmen, in die Aggregate Media investiert hat sind beispielsweise Bygghemma, Mathem, Leovegas, Fortnox und Tibber. Als Eigentümer ist die Gesellschaft ein aktiver Resonanzboden für die Geschäftsleitung, mit einem naturgemäßen Schwerpunkt in Marketingfragen.

'Aggregate Media investiert in expansive Unternehmen, die mit einem gestärkten Marketingbudget stark wachsen können. EPTI erfüllt die Kriterien wahrhaftig und ist ein spannendes Unternehmen mit großem Marktpotential, dessen Zukunft wir zuversichtlich entgegensehen" - Fredrik Wincrantz, Investment Manager, Aggregate Media.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website www.epti.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an:

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB E-Mail: adam@epti.com Telefon: +46 73 026 68 26

Über EPTI AB, Stockholm

EPTI AB, gegründet 2017 in Stockholm ist eine Beteiligungs- und Servicegesellschaft in den stark wachsenden Bereichen Gaming, Fintech, Marketplaces, SaaS sowie Digitalisierung/IT Services. Gemäß dem Leitsatz "We empower innovation - A company builder for founders, by founders" investiert EPTI schwerpunktmäßig in Mehrheitsbeteiligungen mit einem aktiven 'hands-on Ansatz bzw. gründet und finanziert zusammen mit erfolgreichen Entrepreneuren joint ventures in den stark wachsenden Bereichen der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und Endverbraucheranwendungen. Die besondere Stärke der EPTI Gruppe besteht darin, Wachstumsunternehmen state-of-the-art Technologien, IT/SW-Personalressourcen sowie Managementexecution und Marketingservices zur Seite zu stellen um innovative Unternehmen und zukünftige Gamechanger / Marktführer zu entwickeln. Derzeit umfasst das Beteiligungsportfolio mehr als 25 Gesellschaften in sieben europäischen Ländern, von denen die rd. 200 Mitarbeiter und IT-Spezialisten in Mehrheitsbeteiligungen organisiert sind.

Certified Adviser der Gesellschaft ist Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Sprache: Deutsch Unternehmen: EPTI AB Linnegatan 87A 11523 Stockholm Schweden Telefon: +46 730266826 E-Mail: adam@epti.com Internet: https://epti.com/

ISIN: SE0013774668

WKN: A2P4CT Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; Stockholm EQS News ID: 1309287

