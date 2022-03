EPTI AB: EPTI AB (Stockholm, Schweden) veröffentlicht Konzern-Abschluss 2021 - signifikanter Anstieg des Nettovermögenswert (NAV) ihrer Beteiligungen

23.03.2022 / 09:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EPTI AB ( ISIN: SE0013774668 / WKN: A2P4CT) mit Sitz in Stockholm, Schweden veröffentlich erstmals seit ihrem Listing an der Nasdaq First North Growth Market, Stockholm ihren Konzernabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021:

Gemäß Schwedischer Konzernrechnungslegungsvorschriften konnte die EPTI AB ihren Nettovermögenswert (NAV) auf nunmehr rd. 836.178 kSEK (rd. EUR 80,3 Mio.) erhöhen. Dies entspricht einer Steigerung um rd. 73 %. Ebenfalls sehr positiv entwickelte sich das operative Betriebsergebnis und hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 112.571 kSEK (rd. EUR 10,8 Mio.) mehr als verdoppelt:

*

NAV steigt um 73% auf 836.178 kSEK (Vorjahr: 483.874 kSEK)

*

Konzern-Betriebsergebnis erhöht sich um 118% auf 112.571 kSEK (Vorjahr: 51.744 kSEK)

*

Bereinigtes EBITDA beträgt 4.267 kSEK (rd. EUR 0,41 Mio.) (Vorjahr 14.392 kSEK)

Gestützt wurde die positive Entwicklung durch ein starkes viertes Quartal 2021, in dem sich sowohl Betriebsergebnis als auch NAV kontinuierlich verbesserten:

*

Konzern-Betriebsergebnis wurde um 313% auf 48.663 kSEK (Q4 2020: 11,769 kSEK) verbessert

*

NAV steigt um 22 % auf 836.178 kSEK (Q4 2020: 688.118 kSEK)

Nicht zuletzt aufgrund positiver Entwicklungen bei Tochterunternehmen und einer Reihe neuer Beteiligungen hat sich die Anzahl der Mitarbeiter in der EPTI Gruppe von 80 (2020) auf nunmehr 225 Mitarbeiter erhöht.

Arli Mujkic, CEO und Gründer: "2021 war für EPTI seit Ihrer Gründung im Jahr 2017 ein sehr ereignisreiches Jahr. Ein Highlight war der erfolgreiche Börsengang an der Nasdaq First North Growth Market im Dezember 2021. Mit dem Listing in Stickholm und der Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse beabsichtigen wir unser europaweiten Investment-.und Beteiligungsaktivitäten sowie die Bekanntheit der EPTI Gruppe im zentraleuropäischen Raum zu stärken".

Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an:

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB E-mail: adam@epti.com Phone: +46 73 026 68 26

Über EPTI AB, Stockholm

EPTI AB, gegründet 2017 in Stockholm ist eine Beteiligungs- und Servicegesellschaft in den stark wachsenden Bereichen Gaming, Fintech, Marketplaces, SaaS sowie Digitalisierung/IT Services. Gemäß dem Leitsatz "We empower innovation - A company builder for founders, by founders" investiert EPTI schwerpunktmäßig in Mehrheitsbeteiligungen mit einem aktiven 'hands-on Ansatz bzw. gründet und finanziert zusammen mit erfolgreichen Entrepreneuren joint ventures in den stark wachsenden Bereichen der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und Endverbraucheranwendungen. Die besondere Stärke der EPTI Gruppe besteht darin, Wachstumsunternehmen state-of-the-art Technologien, IT/SW-Personalressourcen sowie Managementexecution und Marketingservices zur Seite zu stellen um innovative Unternehmen und zukünftige Gamechanger / Marktführer zu entwickeln. Derzeit umfasst das Beteiligungsportfolio mehr als 25 Gesellschaften in sieben europäischen Ländern, von denen die rd. 200 Mitarbeiter und IT-Spezialisten in Mehrheitsbeteiligungen organisiert sind

Certified Adviser der Gesellschaft ist Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

