DGAP-News: Erfolgreiche Billigung des Wertpapierprospekts (deutsch)

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN.

Listing der EasyMotionSkin Tec AG für den 09. Dezember geplant

- Öffentliches Angebot über 10.000 Aktien am Tag der Erstnotiz

- Notiz soll im Handelssegment m:access der Börse München erfolgen

Vaduz/Triesen, 02. Dezember 2021. Die EasyMotionSkin Tec AG (EasyMotionSkin), ein führender Anbieter auf dem Markt der Trainings- und Fitnesssysteme unter Einsatz der Elektromuskelstimulation (EMS), notiert voraussichtlich ab dem 09.Dezember 2021 an der Börse München.

Gemeinsam mit den Tochtergesellschaften produziert und vertreibt die Gesellschaft EMS-Trainingssysteme, bestehend aus Anzug, PowerBox und einer App-Lösung für Trainingsprogramme. Die EasyMotionSkin-Systeme verfügen im Gegensatz zu herkömmlichen EMS-Trainingsgeräten über deutliche Vorteile: Die patentierte Trockenelektrode im Anzug setzt neue Maßstäbe im Tragekomfort. Alle EasyMotionSkin-Systeme funktionieren zudem kabellos - eine Innovation, die eine flexible Anwendung ermöglicht. Nutzer sind nicht mehr ausschließlich an Studios gebunden, sie können zeitlich und räumlich unabhängig trainieren.

Das Listing der EasyMotionSkin ist im Handelssegment m:access innerhalb des Freiverkehrs der Börse München geplant. Ein entsprechender Antrag auf Einbeziehung der Aktien wurde bei der Börse München eingereicht. Der Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüft und bereits heute gebilligt. Das öffentliche Angebot über insgesamt 10.000 Aktien erfolgt ausschließlich am Tag der Erstnotiz, also voraussichtlich am 09. Dezember 2021.

Aktuell ist EasyMotionSkin vor allem durch die ESA-Raumfahrtmission "Cosmic Kiss" in den Medien. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer trainiert während seines Aufenthaltes auf der Raumstation ISS mit dem EasyMotionSkin-Trainingssystem gegen Muskelschwund und Knochenabbau. Wissenschaftlich geleitet wird das Projekt vom Zentrum für Weltraummedizin an der Berliner Charité.

"Wir stoßen mit unseren Innovationen in neue Dimensionen vor. Elektromuskelstimulation wird alltagstauglich - für jeden zeitlich und räumlich flexibel einsetzbar. Damit leisten wir einen Beitrag für die Gesundheit und das Wohlbefinden jedes Einzelnen", erklärt Jürgen Baltes, CEO der EasyMotionSkin Tec AG.

Der Wertpapierprospekt steht auf der Homepage der Emittentin ( www.ems.ag) unter der Rubrik "Öffentliches Angebot" zum Download zur Verfügung. Es sind darüber hinaus die untenstehenden Hinweise ("Disclaimer") zu beachten.

Über EasyMotionSkin Tec AG:

Die EasyMotionSkin Tec AG ist die Muttergesellschaft der global agierenden EasyMotionSkin Gruppe. Als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" bietet EasyMotionSkin Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. Basis für dieses markenrechtlich geschützte High-Tech Produkt sind das Know-how eines führenden Herz-Mediziners aus Deutschland sowie anerkannte Studien, die die positiven Effekte nachweislich belegen. EasyMotionSkin ist ein Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Der Kernmarkt ist derzeit die DACH-Region. Erste Vertriebskonzepte gibt es in ausgewählten Drittländern. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktnovationen spannt EasyMotionSkin Tec AG den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche.

Kontakt:

Jürgen Baltes (CEO)

mail: ir@ems.ag

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 2. Dezember 2021 gebilligte und auf der Internetseite der EasyMotionSkin Tec AG (www.ems.ag) in der Rubrik "Öffentliches Angebot" veröffentlichte Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.

Investoren wird empfohlen, den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüften Wertpapierprospekt, wie er seit dem 2. Dezember 2021 auf der Internetseite der EasyMotionSkin Tec AG (www.ems.ag) in der Rubrik "Öffentliches Angebot" abrufbar ist, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Aktien der EasyMotionSkin Tec AG zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung des Prospekts durch die BaFin nicht als Befürwortung der betreffenden Wertpapiere zu verstehen ist.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

