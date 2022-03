DGAP-News: Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund (deutsch)

Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Medienmitteilung Basel, 29. März 2022

Helvetia Asset Management hat die erste Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund im Umfang von CHF 210 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet. Der Emissionserlös wird für den Erwerb von zehn Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 298.2 Mio. verwendet.

Die vom 8. bis 28. März 2022 für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund durchgeführte Kapitalerhöhung stiess bei den Anlegern auf starkes Interesse und wurde deutlich überzeichnet. Die Emission der neuen Anteile erfolgte kommissionsweise auf «best effort»-Basis im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz. Während der Bezugsfrist fand kein Bezugsrechtshandel statt. Die Bezugsquote lag bei hohen 94 Prozent.

Bei einem Bezugsverhältnis von neun zu vier (neun Bezugsrechte berechtigten zum Erwerb von vier neuen Anteilen) wurden innerhalb der Bezugs- und Zeichnungsfrist 2 000 000 Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 105.00 netto je Anteil gezeichnet. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 31. März 2022. Ab diesem Zeitpunkt werden sich neu 6 500 000 Anteile im Umlauf befinden.

Der Emissionserlös beläuft sich auf CHF 210 Mio. Dieser wird für den Erwerb eines geografisch breit diversifizierten Liegenschaftsportfolios mit hohem Wohnanteil und einem Marktwert von CHF 298.2 Mio. von Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG verwendet. Für die Finanzierung des Portfolioankaufs wird zusätzliches Fremdkapital im Umfang von rund CHF 100 Mio. aufgenommen. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verfügt somit per 1. April 2022 über 39 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 846 Mio. (Basis: unabhängige Schätzungsexperten per Stichtag 30. September 2021 für das Bestandesportfolio resp. 1. Dezember 2021 für das Zugangsportfolio).

Mit dem Fonds erschliesst Helvetia gemäss Strategie helvetia 20.25 ein neues Geschäftsmodell und bietet ihren Kundinnen und Kunden innovative Dienstleistungen im Asset Management. Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund weiter auszubauen, wobei der Hauptanteil des Portfolios in Wohnliegenschaften investiert werden soll, ergänzt um gemischt genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Der Portfolioaufbau soll in erster Linie über weitere Portfoliotransaktionen aus dem Bestand von Helvetia Versicherungen erfolgen. Zudem wird beabsichtigt, den Helvetia (CH) Swiss Property Fund innert ein bis drei Jahren auch nicht qualifizierten Anlegern zugänglich zu machen und an der SIX Swiss Exchange zu kotieren.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht Fondsdomizil Schweiz Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG Ertragsverwen- ausschüttend dung Lancierungsda- 3. Juni 2020 tum Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel Portfolio Helvetia Asset Management AG, Basel Management Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich Ausserbörsli- Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich cher Handel Revisionsge- KPMG AG, Zürich sellschaft Schätzungsex- Wüest Partner AG, Zürich perte Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Jonas Grossniklaus Leiter Investor Relations Helvetia Gruppe Media Relations Helvetia Gruppe Telefon: +41 58 280 59 23 Telefon: +41 58 280 50 33 [1]investor.relations@helvetia.ch [1]media.relations@helvetia.ch 1. 1. mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve tia.ch tia.ch Über Helvetia Asset Management AG Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.

