Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit deutlicher Überzeichnung: Würdigung der Leistung des Managements im Transformationsprozess der aap in Zeiten von COVID-19; Finanzierung bis mind. Ende 2023 gesichert

Die aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") hat die am 27. September 2021 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Dabei war das Orderbuch für die Platzierung von Überbezügen und die Privatplatzierung deutlich überzeichnet, so dass die Nachfrage nicht vollständig bedient werden konnte. Insgesamt wurden sämtliche 1.500.000 im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen Aktien der aap von Aktionär:innen bezogen bzw. im Wege der Privatplatzierung bei Investor:innen platziert. Auf Basis des festgelegten Bezugspreises von 3,30 EUR je neue Aktie ergibt sich damit der maximal mögliche Bruttoemissionserlös von 4,95 Mio. EUR. Nach Abzug von Beratungskosten und sonstigen Kosten werden der Gesellschaft rund 4,8 Mio. EUR netto kurzfristig zufließen.

"Ich freue mich sehr über das Ergebnis der Kapitalerhöhung und möchte mich im Namen des gesamten Vorstands bei unseren bestehenden und allen neuen Aktionär:innen für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung bedanken", sagt Rubino Di Girolamo, Vorstandsvorsitzender / CEO der aap. "Wir werten dies als klare Würdigung der Leistung des Managements und der Arbeitnehmer:innen im Transformationsprozess der Gesellschaft in den sehr herausfordernden Zeiten der COVID-19-Pandemie. Wir sehen dieses Ergebnis auch als Zeichen der Unterstützung für die verfolgte Unternehmensstrategie, sowohl mit Blick auf die kurzfristigen Leistungskennzahlen als auch auf die langfristige Wertschöpfung."

Der Emissionserlös aus der Transaktion soll zur Finanzierung des geplanten Umsatzwachstums mit Fokus auf den USA (vor allem Investitionen in Sets) und des Starts der klinischen Humanstudie für die antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie der aap im vierten Quartal 2021 verwendet werden.

"Der profitable und nachhaltige Ausbau des operativen LOQTEQ(R) Geschäfts, vor Allem mit Blick auf die USA, wird weiterhin höchste Priorität haben. Dabei werden wir insbesondere die Faktoren Qualität, Kundenzufriedenheit, Vertriebsstrategie, Optimierungsprojekte zur Effizienzsteigerung und operative Kosten ganz genau im Auge behalten", sagt Agnieszka Mierzejewska, Mitglied des Vorstands / COO der aap. "Langfristig wird uns unser LOQTEQ(R) Produktportfolio in Kombination mit der antibakteriellen Silberbeschichtung eine einzigartige Wettbewerbsposition ermöglichen."

Ausgehend von der aktuellen und der geplanten weiteren Geschäftsentwicklung für die kommenden Jahre ist die Finanzierung des operativen Geschäfts und der geplanten klinischen Humanstudie für die antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie durch die Nettozuflüsse aus der Kapitalmaßnahme bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 gesichert. Für die Folgejahre erwartet der Vorstand bei weiterer plangemäßer Entwicklung der Gesellschaft, dass das operative Geschäft nachhaltige Cashflow-Überschüsse erwirtschaften und damit auch die Durchführung der klinischen Humanstudie für die antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie sicherstellen wird.

"In der nun kommenden Phase gilt es die gesetzten Wachstumsziele konsequent zu erreichen und den Wertschöpfungsprozess sukzessive weiter zu optimieren", sagt Marek Hahn, Mitglied des Vorstands / CFO der aap. "Um dies transparent zu gestalten, wollen wir die Kommunikation zwischen dem Management und allen Stakeholdern der Gesellschaft intensivieren, da ein solcher iterativer Prozess die zielgerichtete Umsetzung der Strategie innerhalb des gesetzten Finanzrahmens unterstützt."

Über aap Implantate AG Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ(R) ein weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites Distributorennetzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine hybride Vertriebsstrategie. Dabei erfolgt der Vertrieb sowohl über Distributionsagenten als auch im Rahmen von Partnerschaften mit globalen Orthopädieunternehmen. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

