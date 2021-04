DGAP-News: Erfolgreiche Wachstumsstrategie des HSO Fund wird fortgesetzt; Kapitalerhöhung geplant (deutsch)

Erfolgreiche Wachstumsstrategie des HSO Fund wird fortgesetzt; Kapitalerhöhung geplant

22.04.2021 / 07:00

Medienmitteilung 22. April 2021

Zürich, 22. April 2021 - Die Fondsleitung beabsichtigt im Juni eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für den Helvetica Swiss Opportunity Fund ( ISIN CH0434725054 ) durchzuführen.

Die Bezugsfrist der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich Anfang Juni 2021 gestartet. Die Emission wird im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung, wie Volumen, Ausgabepreis und Bezugsverhältnis werden kurz vor Beginn der Zeichnungsfrist bekannt gegeben.

Der HSO Fund konnte das Geschäftsjahr 2020 gemäss einer Vergleichsstudie von PwC als bester Immobilienfonds der Schweiz betreffend Anlage- und Ausschüttungsrendite abschliessen. Hier können Sie die Vergleichsstudie herunterladen.

Per 31. Dezember 2020 weist das Immobilienportfolio des HSO Fund einen Marktwert von CHF 110.3 Millionen, mit einem Soll Mietertrag von CHF 6.1 Millionen und einem Vermietungsstand von 99% aus. Ziel der erneuten Kapitalerhöhung ist die Gewinnung zusätzlicher Mittel für den weiteren Aufbau des bestehenden hochwertigen Portfolios, um die erfolgreiche Wachstumsstrategie weiterzuführen.

Der HSO Fund richtet sich nur an qualifizierte Anleger und wird ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt.

Medienkontakte

Michael Müller Salman Baday Chief Executive Officer (Schweiz) Head Sales (Schweiz) T +41 43 544 70 80 T +41 43 544 70 95 [1]mm@Helvetica.com [1]sb@Helvetica.com

1. mailto:mm@Helvetica.com 1. mailto:sb@Helvetica.com Alle Medienmitteilungen finden Sie zudem unter www.Helvetica.com.

Über die Helvetica Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Über Helvetica Swiss Opportunity Fund Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Disclaimer Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch einen Prospekt, einen vereinfachten Prospekt oder Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt dar. Die Anteile des HSO Fund dürfen nicht in der Schweiz öffentlich angeboten oder beworben werden. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Das Dokument Vergleich PwC im erwähnten Link dient ausschliesslich zu Werbe- und Informationszwecken. Der HSO Fund und der HSL Fund sind ausschliesslich zum Vertrieb an qualifizierte Anleger im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) zugelassen. Der HSC Fund ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und steht allen Anlegern offen. Das Dokument richtet sich mit Bezug auf den HSO Fund und den HSL Fund ausdrücklich nicht an Retail-Anleger und es richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die in der Dokumentation enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Informationsquellen für diese Dokumentation sind Informationen, die die Helvetica Property Investors AG für zuverlässig erachtet. Eine Gewähr im Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der erwähnten Finanzprodukte für einen bestimmten Zweck kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung der Dokumentation. Diese Publikation stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Eine Anlageentscheidung sollte nicht auf Basis dieser Publikation (Vergleich PwC), sondern unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Anlegers ausschliesslich auf Grundlage des Verkaufsprospektes getroffen werden. Der Verkaufsprospekt, der vereinfachte Prospekt und die aktuellen Jahresberichte können in deutscher Sprache kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich (Fondsleitung) bezogen werden. Der Empfänger der Publikation Vergleich PwC bestätigt und verpflichtet sich, diese Publikation und deren Inhalt streng vertraulich zu behandeln, nicht weiter zu vertreiben oder zu veröffentlichen und die einschlägigen Schweizer Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie die Bestimmungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zu beachten. Informationen zum Handel mit Effekten können der Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung entnommen werden.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetica Property Brandschenkestrasse 47 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 544 7080 E-Mail: office@helvetica.com Internet: www.Helvetica.com

ISIN: CH0434725054 Valorennummer: 43472505 EQS News ID: 1187417

