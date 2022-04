DGAP-News: Erfolgreiches Trainee-Programm der KION Group wird ausgebaut (deutsch)

Erfolgreiches Trainee-Programm der KION Group wird ausgebaut

- Attraktiver Start ins Berufsleben für Hochschulabsolventen mit Master-Abschluss

- Neun Stellen im Management-Trainee-Programm zu besetzen

- Starke internationale Ausrichtung mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten

Frankfurt am Main, 6. April 2022 - Die KION GROUP AG, einer der weltweit führenden Anbieter für Material Handling und Intralogistik, bietet auch 2022 ein Management-Trainee-Programm für Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit Master-Abschluss an. Dank sehr positiver Erfahrungen mit den bisherigen Trainee-Jahrgängen wird das Unternehmen in diesem Jahr die Zahl der Stellen um sieben erhöhen: Neun Positionen werden deutschlandweit besetzt, für drei weitere Stellen in den USA ist der Auswahlprozess bereits abgeschlossen. Mitte März hat der Bewerbungsprozess für die Stellen in Deutschland begonnen. Jene Kandidatinnen und Kandidaten, die das Verfahren erfolgreich durchlaufen, werden am 1. Oktober 2022 bei der KION Group starten.

Das Traineeprogramm wird in vier Schwerpunktbereichen angeboten: Technologie, Human Resources, Finanzen und IT. Ein vielseitiges, 18-monatiges Programm mit einer starken internationalen Ausrichtung wartet auf die Teilnehmenden. Die Trainees sollen dabei nicht nur schnell Verantwortung in ihrem eigenen Spezialgebiet übernehmen, sondern auch die unterschiedlichen Facetten und wichtigsten Schnittstellen des Mehrmarkenkonzerns kennenlernen. Das Programm bietet erfolgreichen Bewerbern außergewöhnliche Karrieremöglichkeiten und einen abwechslungsreichen Berufsalltag. Zudem können sich die Trainees auf kollegiale Teams, einen Mentor aus unserem Top 500 Executive-Kreis sowie eine attraktive Vergütung freuen.

Die Positionen im Detail

Drei Traineepositionen werden von der konzernübergreifenden Einheit des KION Technologievorstands, der CTO-Organisation, angeboten: New Energy Systems und Systems Engineering (Standort Aschaffenburg oder Hamburg) sowie Procurement (Standort Heusenstamm, nahe Frankfurt am Main). Zwei weitere Stellen sind bei KION ITS EMEA angesiedelt, der europäischen Einheit des Segments Industrial Trucks und Services, welches das Geschäft mit Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und verbundenen Dienstleistungen betreibt: Am Standort Hamburg ist eine Position im HR-Management zu vergeben und in Hamburg oder Aschaffenburg eine weitere für Accounting und Controlling. In der Frankfurter Konzernzentrale der KION GROUP AG können sich Interessenten für Trainee-Programme in den Bereichen HR Management und Corporate Accounting bewerben. Zudem gibt es jeweils eine Stelle für Global Application Services sowie Business Transformation IT Program Management bei der KION GROUP IT zu besetzen (beides wahlweise an den Standorten Frankfurt, Hamburg oder Aschaffenburg).

Die Ausbildungsinhalte

Das Traineeprogramm ist in vier Blöcke zu jeweils vier bis fünf Monaten unterteilt, von denen der dritte Block einen ca. fünfmonatigen Aufenthalt an einem Standort im Ausland beinhaltet. So haben die Absolventen die Gelegenheit, internationale Standorte kennenzulernen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Jeweils zu Beginn und zur Halbzeit des Programms werden gemeinsame fünftägige Workshops organisiert, bei denen Basiswissen rund um die KION Group, methodisches Training und Networking gefördert werden.

"Unser Trainee-Programm hat sich sehr erfolgreich entwickelt. Wir investieren damit stark in unseren Nachwuchs", sagt Rob Smith, CEO der KION GROUP AG. "Motivierte und international ausgerichtete Hochschulabsolventinnen und -absolventen erhalten bei uns die Chance, ihre Potentiale zu entfalten und eigene Ideen einzubringen. Die Intralogistik ist eine Zukunftsbranche. KION gestaltet diese Zukunft mit. Dafür fördern wir talentierte junge Menschen, die mit uns gemeinsam diesen Weg gehen wollen."

Das Bewerbungsverfahren

Das Bewerbungsverfahren umfasst vier Stufen und findet komplett auf Englisch statt. Bewerber reichen ihre Unterlagen ein, um sich vorzustellen. Dieser erste Schritt beinhaltet auch ein sogenanntes asynchrones Video: Die Interessenten bekommen Fragen gestellt, die sie live per Video beantworten müssen. Im weiteren Verlauf des Verfahrens folgen ein klassisches Bewerbungsgespräch per Video, ein Onlinetest und abschließend ein Assessment Center. Nähere Informationen zum Trainee-Programm und zur Bewerbung finden Sie auf der Website der KION Group: https://www.kiongroup.com/en/Careers/Trainee/

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2020 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2020, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2021 waren weltweit rund 1,6 Millionen Flurförderzeuge und rund 8.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell rund 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 10,3 Milliarden Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

