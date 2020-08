DGAP-News: Erlebnis Akademie AG: Hauptversammlung 2020 unterstützt Kurs des Unternehmens (deutsch)

Erlebnis Akademie AG: Hauptversammlung 2020 unterstützt Kurs des Unternehmens

^ DGAP-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Erlebnis Akademie AG: Hauptversammlung 2020 unterstützt Kurs des Unternehmens

31.08.2020 / 11:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Erlebnis Akademie AG: Hauptversammlung 2020 unterstützt Kurs des Unternehmens

Bad Kötzting, 31. August 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der Erlebnis Akademie AG erhielten auf der heutigen Hauptversammlung in Bad Kötzting erneut große Zustimmung für die langfristige Unternehmensstrategie seitens der Aktionäre. Sämtliche zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen.

"Besonders in einem Jahr wie diesem, stark geprägt von der Corona-Pandemie, ist der Rückhalt unserer Aktionäre und deren Zustimmung zu unserem Kurs sehr erfreulich", so Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Wir haben die schwierige Situation, die uns seit März 2020 begleitet, bislang sehr gut gemeistert, konnten unsere Kosten senken und haben die kurzfristige Unternehmensfinanzierung ohne pandemiebedingte zusätzliche Kredite sichergestellt. Gleichzeitig haben wir unsere im Frühjahr gestarteten Erweiterungsprojekte an den Standorten Saarschleife und Schwarzwald vor den Sommerferien fertigstellen können, obwohl wir zwischenzeitlich alle Prozesse stoppen mussten und konnten darüber hinaus wichtige Fortschritte in Usedom und an den Planungen für den neuen Standort im Elsass erzielen, an dem am 1. September Spatenstich sein wird. Die solide Kapitalstruktur, die wir in den vergangenen Jahren schaffen konnten, ist für diese positive Entwicklung wesentlich."

Die Aktionäre stimmten dem gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, den Bilanzgewinn 2019 in Höhe von 4.027.878,65 Euro auf neue Rechnung vorzutragen und zur weiteren Liquiditätssicherung und für künftige Investitionen in neue Projekte im Unternehmen zu belassen.

Mit europaweit neun Baumwipfelpfaden, davon vier in Deutschland, ist die Erlebnis Akademie AG in diesem Bereich marktführend. Die Standorte werden langfristig durch Erweiterungsangebote, wie Abenteuerspielplätze und Gastronomie ausgebaut. Aktuelle Planungen für die Entwicklung neuer Baumwipfelpfade in den kommenden beiden Jahren bestehen für Deutschland, Irland, Lettland sowie erstmals außerhalb Europas in Kanada.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang neun Baumwipfelpfade inkl. ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 49,7 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie jeweils einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], in Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)] und in Slowenien [Pohorje (2019)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2019 besuchten insgesamt mehr als 2,2 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weitere Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

Kontakt Investor Relations (eak)

Erlebnis Akademie AG Johannes Wensauer/Walter Steuernagel T +49 9941 / 90 84 84-0 ir@eak-ag.de

Kontakt Investor Relations (Better Orange)

Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair/Vera Müller T +49 89 / 889 69 06-22 eak@better-orange.de

31.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Erlebnis Akademie AG Hafenberg 4 93444 Bad Kötzting Deutschland Telefon: 09941-908484-0 Fax: 09941-908484-84 E-Mail: info@eak-ag.de Internet: www.eak-ag.de

ISIN: DE0001644565

WKN: 164456 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1125005

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1125005 31.08.2020

°