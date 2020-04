DGAP-News: Ernst Russ AG: Positive Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2019 und Fortsetzung der maritimen Strategie (deutsch)

Ernst Russ AG: Positive Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2019 und Fortsetzung der maritimen Strategie

Hamburg, 27. April 2020 - Die Ernst Russ Gruppe hat im Geschäftsjahr 2019 strategisch wichtige Projekte erfolgreich abgeschlossen und ihre Position als maritimer Asset- und Investment-Manager konsequent weiter ausgebaut.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3,5 Mio. EUR erzielt. Das Betriebsergebnis (EBIT) von 4,0 Mio. EUR lag dabei leicht über dem Vorjahreswert in Höhe von 3,8 Mio. EUR. Aufgrund des Ausbaus der Schiffsflotte und der gestiegenen Chartereinnahmen erhöhten sich die Umsätze von 52,7 Mio. EUR auf 58,8 Mio. EUR. Das Wachstum spiegelt sich auch in der Erhöhung der Bilanzsumme auf 148,7 Mio. EUR (Vorjahr: 103,4 Mio. EUR) wider. Bei einem Eigenkapital in Höhe von 68,7 Mio. EUR (Vorjahr: 51,1 Mio. EUR) beträgt die Eigenkapitalquote 46,2 % (Vorjahr: 49,4 %).

Durch die Veräußerung der Tochtergesellschaften im Bereich Solar, des Segments Investor Management sowie weiterer Konzerngesellschaften hat die Ernst Russ AG ihre maritime Strategie erfolgreich fortgesetzt. Zudem wurden durch diese Transaktionen eine erhebliche Verschlankung der Konzernstruktur sowie eine deutliche Reduzierung der Haftungsrisiken erreicht.

Im Sommer 2019 erwarb die Ernst Russ AG die mehrheitliche Beteiligung an einer Schiffsgesellschaft und vergrößerte dadurch ihre Flotte um einen Handymax-Bulker und ein 3.100-TEU-Containerschiff; es folgten ein 4.200-TEU-Containerschiff im Juni 2019 und im Oktober 2019 in Kooperation mit einem strategischen Partner ein Feeder-Containerschiff. Die Ernst Russ AG hat außerdem durch den Erwerb weiterer Anteile die Mehrheit an dem Joint Venture ElbFeeder übernommen, das aus insgesamt sieben Schiffsgesellschaften besteht. Insgesamt betreut die Ernst Russ Gruppe nun eine Flotte von 71 Schiffen. An 28 dieser Schiffe ist die Ernst Russ Gruppe maßgeblich beteiligt.

"Ich bin zufrieden mit der Entwicklung der Ernst Russ AG im Geschäftsjahr 2019. Unser Ziel ist und bleibt es, unser Unternehmen und das Segment Shipping konsequent weiter zu entwickeln und in den Schiffstypen Container, Bulker und Tanker weiter zu wachsen", fasst Robert Gärtner, Vorstand der Ernst Russ AG, das positive Jahresergebnis der Ernst Russ Gruppe zusammen.

Corona stellt die gesamte Wirtschaft vor immense Herausforderungen. Robert Gärtner blickt trotzdem optimistisch nach vorne: "Wir übernehmen Verantwortung, indem wir alles daransetzen, unsere Aktionäre und Geschäftspartner sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Insbesondere unternehmen wir alles, unser Unternehmen voll funktionsfähig und erfolgreich zu erhalten".

Es ist das Ziel der Ernst Russ AG, zeitnah eine Hauptversammlung durchführen und über das vergangene Geschäftsjahr zu berichten. Geplant ist diese Veranstaltung derzeit für den 19.06.2020 in Form einer virtuellen Hauptversammlung. Weitere Informationen dazu erhalten Sie zu gegebener Zeit auf der Website www.ernst-russ.de. Den aktuellen Geschäftsbericht 2019 der Ernst Russ AG können Sie als Druckexemplar anfordern oder ebenfalls unter www.ernst-russ.de herunterladen.

Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ AG ist ein international agierender börsengehandelter Asset- und Investmentmanager mit Schwerpunkt auf der Asset-Klasse Schiff. Die Ernst Russ Gruppe wird sich zukünftig auf den weiteren Ausbau eines werthaltigen und beständigen Sachwert-Portfolios von Schiffen der Typklassen Container, Bulker und Tanker fokussieren. Neben den Geschäftsaktivitäten im Segment Shipping ist die Ernst Russ Gruppe im Fonds- und Assetmanagement der Asset-Klassen Schiff, Immobilie und Alternative Investments tätig. Aktuell betreut die Ernst Russ Gruppe eine Flotte von 71 Container-, Tank-, Bulk- und sonstigen Schiffen. Ferner werden 27 Immobilien betreut.

