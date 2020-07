DGAP-News: Erste Außenkamera für Gigaset Smart Home System: outdoor camera sorgt für Schutz und Abschreckung (deutsch)

Erste Außenkamera für Gigaset Smart Home System: outdoor camera sorgt für Schutz und Abschreckung

Erste Außenkamera für Ihr Smart Home System Gigaset outdoor camera: Schutz und Abschreckung in Einem

Seit Jahren macht das Smart Home System von Gigaset das Zuhause sicherer und informiert den Nutzer zuverlässig per App über Einbruchsversuche oder andere Unregelmäßigkeiten. Jetzt nimmt Gigaset erstmals eine Außenkamera in sein Portfolio auf. Die Gigaset outdoor camera ist die erste Smart Home System Komponente für den Außenbereich, liefert jederzeit gestochen scharfe HD-Bewegtbilder in Echtzeit und schreckt mit ihrer markanten Optik Einbrecher und potenzielle Gefährder ab.

Bei acht von zehn Einbrüchen in Deutschland kommen die Täter ungeschoren davon - die Aufklärungsquote der Polizei liegt nur bei geringen 17 Prozent.1 Im Einbruchsfall können Kameras sachdienliche Hinweise liefern. "Mit unserer neuen Außenkamera wollen wir den Schutzfaktor unseres Smart Home Systems auf die nächste Stufe heben", so Roland Maesing, VP Smart Home bei Gigaset.

"Überwachungskameras im Außenbereich haben nachweislich eine abschreckende Wirkung. Deswegen haben wir uns bewusst für das auffällige Produkt-Design entschieden. Gleichzeitig liefert die kompakte Kamera im Ernstfall wertvolle Hinweise und hilft, Verbrechen aufzuklären."

Augen und Ohren immer offen Die Gigaset outdoor camera puffert automatisch die letzten drei Sekunden des Livestreams und speichert die Aufzeichnung dauerhaft, wenn der Alarm ausgelöst wird. Dank HD-Qualität sind Details und Gesichter scharf und rauschfrei zu erkennen - durch die Infrarot-Technologie selbst bei Dunkelheit auf eine Entfernung von bis zu 15 Metern.

Auch Tonaufnahmen können helfen, einen Einbruch oder ein Verbrechen aufzuklären, wenn die Täter sich miteinander verständigt haben. Die Gigaset outdoor camera verfügt daher über ein eingebautes Mikrofon, mit dem Gespräche im Kamerabereich aufgezeichnet und nachvollzogen werden können.

Nur ein Blick und voll im Bild Im Falle eines Alarms haben Nutzer die Möglichkeit, das Livebild der Außenkamera über die kostenlose Gigaset Smart Home App ("Gigaset elements" - für Android und iOS) einzusehen. Wenn lediglich die Kinder vergessen haben, den Alarmmodus nach der Rückkehr von der Schule auszuschalten, oder nur der Paketbote vor der Tür steht, gilt Entwarnung. Besteht jedoch tatsächlich Handlungsbedarf, können umgehend Polizei oder Nachbarn kontaktiert werden. Aber auch im Urlaub gibt die Gigaset outdoor camera ein Gefühl von Sicherheit - bei Sturmwarnung oder Hochwassergefahr im Heimatort reicht ein Blick in die App, um zu wissen, wie der Status zu Hause ist.

Stand-alone oder Teil des Systems Die neue Gigaset outdoor camera lässt sich als Einzelgerät betreiben oder in ein bestehendes Gigaset Smart Home System einbinden. Als Systemkomponente bringt die Kamera zusätzliche Sicherheit. So wird im Alarmfall sofort eine Aufnahme von 30 Sekunden ausgelöst. Die Gigaset outdoor camera unterstützt das Peer-to-Peer Verfahren, das eine direkte Verbindung von App zur Kamera aufbaut. Mit diesem Verfahren ist das Livebild innerhalb des Zuhause in Sekunden und ohne größere Latenzzeiten verfügbar, selbst dann, wenn die Cloud es gerade nicht ist.

Die Gigaset outdoor camera wird wahlweise über WLAN oder Ethernet in das Heimnetzwerk eingebunden. Die Energieversorgung erfolgt vom Hausinneren über eine kleine Bohrung durch die Außenwand mit einem Durchmesser von 16 Millimetern. Diese Art der Montage schützt auch die Strom- oder Netzwerkkabel vor Sabotage.

Die Kamera ist nach Schutzklasse IP66 vor Wettereinflüssen geschützt und hat für einen großen Aufzeichnungsbereich einen Betrachtungswinkel von 110 horizontal und 60 vertikal. Videoaufnahmen werden in Full-HD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Pixel (1080p) live in der Gigaset Smart Home App gestreamt. Über eine optionale Cloudspeichererweiterung lassen sich die Videos auch in HD-Qualität (720p) in der Gigaset Cloud speichern und anschließend herunterladen.

Das Gigaset Smart Home Mit Bewegungssensoren, Alarmsirene, Überwachungskamera sowie Rauchwarnmeldern macht das Smart Home System von Gigaset seit 2012 das Zuhause sicherer und komfortabler. Die Gigaset Smart Home App (für Android und iOS) zeigt dem Nutzer an, ob alle mit Sensoren ausgestatteten Türen und Fenster ordnungsgemäß verriegelt sind und informiert ihn bei Rauchentwicklung oder Wasserschaden. Alle Ereignisse lassen sich in der Cloud einfach dokumentieren.

Außerdem können Anwender zum Beispiel mit einem Gigaset smart plug an einer Stehlampe ihre Anwesenheit simulieren. Damit bieten die Gigaset Smart Home Systeme Schutz vor Einbruch und Elementarschäden und schaffen zusätzlichen Wohnkomfort - etwa durch die komfortable Heizungs- und Lichtsteuerung in Kombination mit Amazon Alexa, Google Home oder Philips Hue. Das System ist modular und lässt sich an jede Wohnsituation anpassen.

So ist es auch möglich, zum Beispiel eine Gigaset outdoor camera im Garten und eine andere am Carport parallel zu betreiben. Mit dem Erwerb der Kamera sind die Funktionen Liveview, Benachrichtigungen von Bewegung, automatische Aufnahme bei Alarm des Smart Home Systems und eine manuelle Aufnahmemöglichkeit mit zwei Tagen Cloudspeicher enthalten.

Um den erweiterten Service einmal auszuprobieren, steht das Outdoor Welcome Pack schon für einmalig 99 Cent zur Verfügung. Die beiden Aufzeichnungspakete Outdoor Safety (1 Woche Speicher) und Outdoor 360 (30 Tage Speicher) mit längeren Aufzeichnungs- und Speicherzeiten sind als zusätzlicher Service buchbar.

Die neue Gigaset outdoor camera ist ab Ende Juli 2020 zu einem Preis von 199,99 Euro (UVP) im Gigaset eShop sowie im Fach- und Online-Handel erhältlich.

Hochauflösendes Bildmaterial sowie Datenblätter finden sich hier.

1 Quelle: de.statista.com

Gigaset ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit etwa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Sicherheits-, Komfort- und Assistenzlösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Unternehmen aus dem Enterprise-Segment.

