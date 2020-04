DGAP-News: Erste virtuelle Hauptversammlung mit Online Teilnahme und Online Stimmabgabe noch im April (deutsch)

Erste virtuelle Hauptversammlung mit Online Teilnahme und Online Stimmabgabe noch im April

Die HV AG, der Dienstleister rund um die Themen Aktienregisterführung, Hauptversammlungsmanagement und Q+A Betreuung stellt Ihnen Ihre Produktneuheiten vor.

Ursensollen, 07.04.2020 - Wir als HV AG bieten börsennotierten Gesellschaften die rechtssichere Abwicklung einer präsenzlosen Hauptversammlung nach neuesten gesetzlichen Vorschriften an. Noch in diesem Monat findet die erste virtuelle Hauptversammlung eines DAX-30 Unternehmen mit unserer Unterstützung und unter Einsatz unseres langjährig bewährten HV Systems statt. Die aus mehreren Bausteinen bestehenden Applikationen wurden durchs interne Entwicklerteam an die neue Gesetzeslage angepasst und decken den gesamten Workflow von der Vorbereitung bis hin zur Präsentation der Abstimmergebnisse ab. Gestellte Aktionärsfragen werden im HV System organisiert, über das internetbasierte Q+A Modul beantwortet und nach juristischer Prüfung zur Live-Beantwortung freigegeben.

Höchstmögliche Datensicherheit und der erforderliche Datenschutz standen bei der Weiterentwicklung unserer Produkte an erster Stelle.

Verbunden mit einem Netzwerk an kompetenten Partnern in den Bereichen Medientechník und Streaming bieten wir Unternehmen aller Größenordnung eine individuelle Lösung für die Abwicklung einer virtuellen Hauptversammlung.

Kontakt:

Hermann Pirzer Telefon +49 96 28 42 707 12 hermann.pirzer@hv.ag www.hv.ag

