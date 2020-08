DGAP-News: Erster CO2-neutraler Bus von CM Fluids am Flughafen München in Betrieb genommen (deutsch)

Erster CO2-neutraler Bus von CM Fluids am Flughafen München in Betrieb genommen

Erster CO2-neutraler Bus von CM Fluids am Flughafen München in Betrieb genommen

Mit dem Flughafen München als Projektpartner wird das neuartige Antriebskonzept des Start-Ups auf Herz und Nieren getestet.

München Flughafen/Rohrbach, 19.08.2020 - Der Flughafen München hat ein klares Ziel vor Augen: Durch innovative technologische Lösungen soll der Airport bis 2030 CO2-neutral betrieben werden. Für die Fahrzeugflotte werden alternative Antriebskonzepte entwickelt sowie regenerative Energiequellen genutzt. Für Passagierbusse am Airport wurde nun in Zusammenarbeit mit dem Rohrbacher Start-Up CM Fluids ein vielversprechendes Pilotprojekt gestartet.

CM Fluids macht Nutzfahrzeuge CO2-neutral und sorgt für saubere Luft. Die Grundlage dafür bildet ein nachhaltiger Kreislauf, der vorhandene Ressourcen immer wieder neu nutzt. Die Idee hinter dem patentierten Antriebskonzept CMF Drive von CM Fluids vereint die Vorteile eines verbrennungsmotorischen Antriebs mit den Vorzügen eines Elektroantriebs.

Betankt wird der neue Passagierbus am Airport mit flüssigem Biomethan, das einen Motor antreibt. Die erzeugte Energie wird in einer kleinen Pufferbatterie zwischengespeichert, die die elektrische Antriebsachse des Busses mit Strom versorgt. Gerade bei Passagierbussen mit langen Betriebszeiten oder häufigen Starts und Stopps machen sich die Vorteile des CMF Drive Systems bezahlt, da die Bremsenergie rückgewonnen und ebenfalls in der Pufferbatterie zwischengespeichert werden kann. Eine Tankfüllung reicht dabei im Gegensatz zu herkömmlichen Elektrobussen bis zu 800 Kilometer weit und auch das Betanken geht zügig vonstatten. In fünf Minuten lassen sich über 500 Liter des Kraftstoffs tanken. Mit 90 % weniger Feinstaub im Vergleich zu Diesel EURO VI Motoren und mehr als 60 % weniger Stickoxiden sorgt das Konzept für eine deutlich verbesserte Luftqualität am Airport. Der Antrieb CMF Drive ist nicht nur CO2-neutral, sondern auch wirtschaftlich. Das Konzept erweist sich dabei als besonders nachhaltig: Da auch weitere Passagierbusse aus dem Bestand des Flughafens auf das CMF Drive System umgerüstet werden könnten, wären keine Neuanschaffungen erforderlich, um Klimaziele zu erreichen.

Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH: "Wir haben das ambitionierte Ziel, die CO2-Emissionen an unserem Flughafen weiterhin konsequent zu reduzieren und langfristig auf null zu fahren. Dafür führen wir eine Vielzahl von CO2-Einsparmaßnahmen durch. Dazu zählt auch, dass wir unsere Fahrzeugflotte auf erneuerbare Energien umstellen. Das innovative Antriebskonzept von CM Fluids passt hervorragend zu unserem Anspruch, auch neue technologische Wege im Dienste des Klimaschutzes zu beschreiten. Deshalb haben wir uns gerne bei diesem spannenden Pilotprojekt engagiert."

Nun ist ein neuer Meilenstein für die im September vergangenen Jahres geschlossene Partnerschaft erreicht: Der erste umgerüstete Bus von CM Fluids wurde am Münchner Flughafen in Betrieb genommen. Dieser wird im regulären Passagiertransport auf dem Flughafenvorfeld eingesetzt und in enger Zusammenarbeit mit dem Flughafen und der Flughafentochter AeroGround auf Herz und Nieren getestet.

Für CM Fluids stellt die Bus-Übergabe einen Höhepunkt in der Unternehmensgeschichte dar: "Wir sind sehr stolz auf die Projektpartnerschaft mit dem Münchner Flughafen und freuen uns schon auf die folgenden Monate. Ohne die starken Partner an unserer Seite wäre das allerdings nicht möglich gewesen. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich beim gesamten Projektteam, vor allem bei unseren Partnern, wie Lauer und Weiss, Ziehl-Abegg, Webasto, SAG, Truck-Ing., und allen weiteren Beteiligten bedanken", so CM Fluids-Gründer Dr. Hans Friedmann und ergänzt: "Gemeinsam kommen wir so unserer großen Vision eines klimaneutralen Nahverkehrs Schritt für Schritt näher."

