DGAP-News: Erster EU-Impfstoff gegen COVID-19 von MIG Fonds' Portfoliounternehmen BioNTech wurde in Deutschland entwickelt und finanziert (deutsch)

Erster EU-Impfstoff gegen COVID-19 von MIG Fonds' Portfoliounternehmen BioNTech wurde in Deutschland entwickelt und finanziert

- BioNTechs BNT162b2 erhält positive CHMP-Empfehlung als erster COVID-19 Impfstoff in der EU

- MIG ist Gründungs-Investor und langfristig aktiver Anteilseigner von BioNTech

- Erster COVID-19- und mRNA-Impfstoff weltweit basiert auf Innovationskraft, Pioniergeist und Risikobereitschaft von Wissenschaftlern, Unternehmern und Kapitalgebern aus Deutschland

München, 21. Dezember 2020 - Die Münchener MIG AG, über die MIG Fonds Gründungs-Investor der Mainzer BioNTech SE, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen und dessen US-Partner Pfizer Inc. heute die positive CHMP-Empfehlung ihres COVID-19-Impfstoffs BNT162b2 von der europäischen Arzneimittelagentur EMA (European Medicines Agency) erhalten haben. Es handelt sich dabei um die erste positive Zulassungsempfehlung eines COVID-19- und mRNA-Impfstoffs in der Europäischen Union.

Michael Motschmann, General Partner und Vorstand der MIG AG: "Die Entwicklung des ersten COVID-19- und mRNA-Impfstoffs zeigt die Innovationskraft der deutschen Biotechnologie. Ein Zusammenspiel von wissenschaftlicher Exzellenz, unternehmerischem Pioniergeist und der Risikobereitschaft privater Kapitalgeber, zu einem sehr frühen Zeitpunkt in eine neuartige Technologie zu investieren, haben zu einem medizinischen Durchbruch im Kampf gegen die anhaltende Pandemie geführt. Diese deutsche Erfolgsgeschichte wurde durch die Zusammenarbeit mit internationalen Teams und Partnern ermöglicht und weist einen Weg auch für künftige bahnbrechende Innovationen. MIG wird weiterhin in junge Life Sciences- und Deep Tech-Unternehmen in Deutschland investieren, um Technologien zu fördern, die die Welt voranbringen. Innovation braucht Risikokapital."

MIG hat mit seinen privaten deutschen und österreichischen Investoren, gemeinsam mit dem großen Einsatz des Strüngmann Family Offices und anderer Beteiligter, die Gründung von BioNTech im Jahr 2008 entscheidend unterstützt und seither die Wachstumsstrategie des Unternehmens einschließlich des US-Börsengangs aktiv begleitet.

Der COVID-19 Impfstoff von BioNTech und Pfizer erhielt bisher Zulassungen in Großbritannien, USA, Kanada, Israel, Bahrein, Saudi-Arabien, Mexiko, Chile, Ecuador und der Schweiz.

Über die MIG AG

Die MIG Verwaltungs AG (MIG AG), München, zählt zu den führenden deutschen VC-Investoren. MIG investiert über MIG Fonds in junge Deep Tech- und Life Sciences-Unternehmen im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen hat bisher rund 580 Millionen EUR in über 40 Unternehmen investiert. MIGs Portfoliounternehmen entwickeln Innovationen in den Bereichen Biopharmazeutika, künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen, Quantentechnologien, Digitalisierung/IOT, Präzisionsmedizin und Digital Health. Aktuell besteht das MIG-Beteiligungsportfolio aus 28 Unternehmen.

MIGs Investment-Team besteht aus einer engagierten Expertengruppe von Ingenieuren, Biologen, Wissenschaftlern und Investoren, die in analytischen und kreativen Prozessen Risiken und Chancen von Geschäftsmodellen und Technologien bewerten. Ihre Reputation, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk ermöglichen einen hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und Entscheidern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen.

Weitere Informationen unter www.mig.ag, www.mig-fonds.de

Kontakt: MIG AG Dr. Matthias Kromayer General Partner und Vorstand +49-89-94382680 mbe@mig.ag

MC Services (Pressekontakt international) Julia Hofmann (+49-89-210228-0) Shaun Brown (+44-7867-515918) migag@mc-services.eu

Dr. Klaus Westermeier Medienbüro (Pressekontakt Deutschland) 0172-8433232 info@kwestermeier.de

