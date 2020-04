DGAP-News: ESG EKO AGRO Group AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2020 (deutsch)

ESG EKO AGRO Group AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2020

Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass die gestrige Generalversammlung den Anträgen des Verwaltungsrates ohne Gegenstimmen zugestimmt hat. Die wichtigsten Beschlüsse sind:

* Namensänderung: Der neue Gesellschaftsname lautet seit heute ESGTI AG

* Ordentliche Kapitalerhöhung zur Ausgabe von maximal 16'891'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.56 zu einem Ausgabetrag von mindestens CHF 4.

* Die Herren Dimitri Dimitriou, Wolfgang Werlé und Hermann Wirz sind als neue Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt und alle bisherigen Mitglieder wurden für eine weitere Amtszeit wieder gewählt.

Das vollständige Protokoll wird in Kürze auf der Website der Gesellschaft publiziert (www.esg-eag.com bzw. www.esgti.com).

Der Verwaltungsrat gibt ferner bekannt, dass im Anschluss an die Generalversammlung die erste Tranche der heute beschlossenen Kapitalerhöhung bereits vollzogen werden konnte. Es wurden 13'752'438 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.56 zum Ausgabetrag von CHF 4 pro Aktie gezeichnet. Das aktuelle Aktienkapital der Gesellschaft beträgt somit CHF 29'838'803.28. __________________ ESG EKO AGRO GROUP AG, bzw. seit heute als ESGTI AG firmierend, ist ein Schweizer Unternehmen, das hauptsächlich in der Entwicklung und im Management von Projekten tätig ist, die auf den ethischen ESG Grundsätzen und den 17 "Millenium Development Goals" basieren, die von den Vereinten Nationen durch die Initiative "Building a better world" festgelegt wurden.

Unternehmen: ESG EKO AGRO Group AG

ISIN: CH0298294981

WKN: A1409X Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 1016345

