DGAP-News: ESGTI AG: ESGTI legt Anleihe auf (deutsch)

ESGTI AG: ESGTI legt Anleihe auf

ESGTI AG hat zusammen mit Aldburg S.A. und in Zusammenarbeit mit Cirdan Capital Management Ltd. und Banca Credinvest eine Anleihe über einen Gesamtbetrag von CHF 83,2 Millionen zu folgenden Bedingungen ausgegeben:

Festverzinsliche Treuhandzertifikate: 5 Jahre Laufzeit, Zins 5,75% p.a., halbjährlich zahlbar.

Die Zertifikate werden an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen (ISIN XS215898345).

Eine zweite Tranche über CHF 16,8 Millionen und eine dritte, auf EUR lautende Tranche über EUR 250 Millionen sind in Vorbereitung. _______________________ ESGTI AG ESGTI ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf Investitionen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) konzentriert und sicherstellt, dass diese Prinzipien in seinen Investitionsprozess integriert werden. ESGTI erwirbt und investiert in Unternehmen, die sich als ethisch einwandfrei, verantwortungsbewusst und nachhaltig erweisen.

Aldburg S.A. Aldburg ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, die als Verbriefungsgesellschaft nach luxemburgischem Recht gegründet und organisiert ist.

Cirdan Capital Management Ltd. Cirdan ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in London, das sich auf die Emission strukturierter Anlageprodukte spezialisiert hat.

Banca Credinvest Banca Credinvest ist eine unabhängige Schweizer Bank unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) mit Sitz in Lugano.

Sprache: Deutsch Unternehmen: ESGTI AG Bösch 37 6331 Hünenberg Schweiz Telefon: +41 41 500 9983 E-Mail: investor-relations@esgti.com Internet: www.esgti.com

ISIN: CH0298294981

WKN: A1409X Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 1033595

