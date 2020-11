DGAP-News: ETERNA: Ankündigung der Q3-Veröffentlichung und Einladung zur Telefonkonferenz (deutsch)

ETERNA: Ankündigung der Q3-Veröffentlichung und Einladung zur Telefonkonferenz

- Am 27. November 2020, 8:00 Uhr veröffentlicht ETERNA Informationen zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2020

- Telefonkonferenz für Anleger am 27. November 2020, 10:00 Uhr

- Management erneuert Aufruf zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung und Zustimmung für Verlängerung der Anleihe

- Anleiheverlängerung notwendig, um Finanzierungsstabilität auch in der Corona-Krise zu sichern

- Zusätzliches Entgelt in Höhe von 0,5 % auf den Nennwert bei Teilnahme an der zweiten Gläubigerversammlung

- Ab sofort Stimmabgabe per Vollmacht über Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für zweite Gläubigerversammlung möglich

Passau, 24. November 2020 - Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, wird am Freitag, dem 27. November 2020, über die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2020 berichten. Hierzu veröffentlicht die Gesellschaft um 8:00 Uhr in gewohnter Form eine Pressemitteilung und stellt ein Financial Factsheet auf der Unternehmenswebsite zum Download zur Verfügung.

Darüber hinaus kommt die Geschäftsführung dem Wunsch zahlreicher institutioneller Anleger nach und lädt für 10:00 Uhr am selben Tag zu einer Telefonkonferenz ein. In diesem Rahmen wird das Management zum einen die Geschäftsergebnisse präsentieren, zum anderen noch einmal auf die Hintergründe zur geplanten Verlängerung der Anleihe 2017/2022 eingehen. Im Anschluss haben Anleger die Möglichkeit offene Fragen direkt an das Management zu richten. Interessierte Anleger können sich über https://tinyurl.com/eternainfotelko für die Telefonkonferenz anmelden. Für Privatanleger besteht bereits am 25. November 2020, 17:00 Uhr die Möglichkeit, sich in einer Telefonkonferenz mit dem Management über die Anleiheverlängerung zu informieren.

Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH: "Wir fordern unsere Anleger noch einmal zur aktiven Unterstützung unserer Pläne auf. Informieren Sie sich, stimmen Sie der geplanten Anleiheverlängerung zu und sorgen Sie durch die Überbrückung der COVID-19-bedingten, temporären Beeinträchtigung des Geschäftes für finanzielle Stabilität, damit ETERNA die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen kann."

Zur Abstimmung über die geplante Anleiheverlängerung hat die eterna Mode Holding GmbH eine zweite Gläubigerversammlung einberufen. Mit der Abstimmung soll die Stabilität der Finanzierung auch in der Corona-Krise erhalten werden. Die Gesellschaft strebt eine Verlängerung der Laufzeit der im März 2022 fälligen Anleihe 2017/2022 mit einem Volumen von 25 Mio. Euro bis 3. Juni 2024 bei unverändert attraktivem Zinssatz von 7,75 % an. Im Oktober hat ETERNA sich bereits mit den Schuldschein-Gläubigern über eine Verlängerung der Laufzeit des im März 2021 fälligen Schuldscheindarlehens mit einem ausstehenden Volumen von 25 Mio. Euro verständigt. Bei Zustimmung der Anleihegläubiger wird sich auch die Laufzeit des Schuldscheindarlehens bis zum 10. Juni 2023 verlängern. Alle Anleger, die an der Abstimmung teilnehmen, erhalten ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 0,5 % auf den Nennwert.

Von der Gesellschaft wurden Stimmrechtsvertreter benannt, von der sich die Anleihegläubiger per Vollmacht vertreten lassen und auf diesem Weg bereits ab sofort ihr Votum übermitteln können. Angesichts der COVID-19-Pandemie ruft die Gesellschaft alle Anleihegläubiger dringend dazu auf, entweder die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder eine sonstige ohnehin vor Ort anwesende Person zu bevollmächtigen, für den Gläubiger die Stimme abzugeben. Damit soll eine größere Ansammlung von Personen am 17. Dezember 2020 vor Ort vermieden und die Gesundheit aller geschützt werden. Gläubiger, die auf eine persönliche Teilnahme verzichten, erhalten die Möglichkeit, die Versammlung online zu verfolgen.

Anleihegläubiger finden alle Informationen zur Verlängerung der Anleihe sowie die entsprechenden Formulare zur Stimmabgabe auf der Homepage der Gesellschaft unter https://unternehmen.eterna.de/de/anleihe.

Die eterna Mode Holding GmbH

ETERNA steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste Qualitätskriterien erfüllen. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa, insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei. Der Konzern beschäftigt ca. 1000 Mitarbeiter, davon ca. 600 im eigenen Fertigungsbetrieb in Banovce Slowakei (EU). Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit 2000 ÖkoTex Standard 100plus (Made in Green) zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und Blusenhersteller gewährleistet ETERNA damit die Nachhaltigkeit in der Prozesskette und im Produktportfolio. Seit Herbst 2015 geht ETERNA noch einen Schritt weiter und legt die Produktionsketten der Hemden und Blusen offen. Mit dem eigenen Siegel GOOD SHIRT verspricht ETERNA nicht nur Fairness und Nachhaltigkeit, sondern macht dies auch für jedermann nachvollziehbar. 2019 wurden ca., 4,3 Millionen Hemden, Blusen, Krawatten und Accessoires verkauft. Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Quadriga Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 3.600 Partner-POS und betreibt 55 eigene Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Henning Gerbaulet.

