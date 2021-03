DGAP-News: Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun gibt definitive Machbarkeitsstudie für das Gold-Kupfer-Projekt Rovina Valley in Rumänien bekannt (deutsch)

Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun gibt definitive Machbarkeitsstudie für das Gold-Kupfer-Projekt Rovina Valley in Rumänien bekannt

01.03.2021 / 07:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Euro Sun gibt definitive Machbarkeitsstudie für das Gold-Kupfer-Projekt Rovina Valley in Rumänien bekannt

- Durchschnittliche jährliche Goldäquivalentproduktion von 146.000 Unzen in den ersten 10 Jahren bei einem durchschnittlichen AISC von 790 USD/Goldäquivalentunze

- Anfängliche Gesamtinvestitionen von 399 Mio. USD

- Kapitalwert vor Steuern von 447 Mio. USD; IRR (Internal Rate of Return, interner Zinsfuß) von 21,3 % bei 1.550 USD/Unze Gold und 3,30 USD/Pfund Kupfer

TORONTO, 1. März 2021 - Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) ("Euro Sun" oder das "Unternehmen") gibt die positiven Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie ("DFS", Definitive Feasibility Study) für die Tagebaugruben Colnic und Rovina bekannt - die erste Phase der Entwicklung ihres Gold- und Kupferprojekts Rovina Valley (das "Projekt Rovina Valley") in Rumänien. Zusammen mit der DFS liefert das Unternehmen auch eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Rovina Valley, die die aktuellen Metallpreise und Betriebsparameter einschließt. Alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Euro Sun wendet für das Projekt Rovina Valley einen schrittweisen Entwicklungsansatz an. Das Projekt Rovina Valley besteht aus zwei im Tagebau abbaubaren Gold-Kupfer-Lagerstätten, Colnic und Rovina, und der im Untertagebau abbaubaren Gold-Kupfer-Lagerstätte Ciresata. Die DFS konzentriert sich auf die Förderung aus den beiden Tagebaubetriebe. Die Förderung aus der Untertagelagerstätte Ciresata wird voraussichtlich nach Fertigstellung der Gruben Colnic und Rovina schrittweise beginnen.

Die wichtigsten Punkte

- Durchschnittliche jährliche Goldäquivalentproduktion von 146.000 Unzen im Jahr 1-10 umfasst 106.000 Unzen Gold und 19 Millionen Pfund Kupfer pro Jahr.

- Durchschnittlicher AISC von 790 USD/Unze Goldäquivalent in den Jahren 1-10.

- Die anfänglichen Investitionen werden voraussichtlich 399 Millionen USD betragen (einschließlich 12,7 Millionen USD für den Abraumabtrag).

- NPV5% vor Steuer (Kapitalwert) von 447 Mio. USD mit einem IRR (interner Zinsfuß) von 21,3 % und NPV5% nach Steuer von 359 Mio. USD mit einem IRR von 19,2 % bei 1.550 USD/Unze Gold und 3,30 USD/Pfund Kupfer.

- Aufbereitungsrate von 21.000 Tonnen pro Tag einschließlich Flotation und Aufhaldung der Aufbereitungsrückstände (Tailings).

- Phase-1-Produktion von über 1,3 Millionen Unzen Gold und 400 Millionen Pfund Kupfer (185.000 Tonnen) über 16,8 Jahre.

Scott Moore, CEO der Euro Sun, erklärt: "Die endgültige Machbarkeitsstudie 2021 hebt ein positives wirtschaftliches Projekt für unsere erste Entwicklungsphase auf dem Projekt Rovina Valley hervor. Eine auf fast 17 Jahre verlängerte Lebensdauer in Verbindung mit einem konservativen Metallpreismodell hat zu einem um fast 100 % höheren Kapitalwert als in der PEA (wirtschaftliche Erstbewertung, Preliminary Economic Assessment, "PEA") aus dem Jahr 2019 geführt. Die DFS bietet ein viel höheres Maß an Vertrauen sowohl in das für den Bau des Projekts benötigte Kapital als auch in die Betriebskosten, auch wenn höhere Kosten bei Verwendung von Trockenhalden verwendet werden. Bei Spotpreisen für Kupfer und Gold verdoppelt sich der Kapitalwert fast erneut, was die enorme Hebelwirkung des Projekts Rovina Valley hervorhebt."

Tabelle 1: die wichtigsten Punkte der Machbarkeitsstudie

DFS Phase 1 Highlights Lebensdauer Erste 10 der Mine Jahre Goldpreis $1550/Unze Kupferpreis $3,30/Pfund Aufbereitungsrate 21.000 Tonnen pro Tag

Durchschnittliche jährliche 132.000 Unzen 146.000 Goldäquivalent-Produktion Unzen Durchschnittliche jährliche 81.000 Unzen 106.000 Goldproduktion Unzen Durchschnittliche jährliche 24,3 Millionen 19 Millionen Kupferproduktion Pfund Pfund Gesamtkosten $813/Unze AuÄq $790/Unze AuÄq

Investition vor Abbaubeginn $12,7 Millionen Anfängliche Investition $386,6 Millionen Gesamte anfängliche Investition $399,2 Millionen Unterhaltskosten $47,7 Millionen

NPV (5% Abzinsungssatz) vor Steuer $447 Millionen IRR vor Steuer 21,3 % NPV (5% Abzinsungssatz) nach Steuer $359,3 Millionen IRR nach Steuer 19,2 % Der technische Bericht zu den DFS-Ergebnissen wird innerhalb von 45 Tagen gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") bei SEDAR eingereicht. Die Studie wurde unter Einbeziehung der folgenden unabhängigen Berater erstellt:

Caracle Creek International Consulting Mineralressourcen MINRES - CCIC (Südafrika) DRA (Südafrika) Bergbau, Mineralvorräte ERM (Rumänien) Umwelt und Sozial Klohn Crippen Berger (Kanada) Halden, geotechnische Arbeiten und Hydrogeologie Lawrence Consulting (Kanada) Geochemie SENET (Südafrika) Aufbereitungsanlage und Infrastruktur SENET and Sidus Consulting Wirtschaftliche Bewertung/Finanzmodellierung Übersicht über das Gold-Kupfer-Projekt Rovina Valley

Das Projekt Rovina Valley befindet sich im Landkreis Hunedoara in Transsylvania in West-Zentral-Rumänien. Das Projekt Rovina Valley umfasst drei Lagerstätten, Rovina im Norden, Colnic im Zentrum und die Lagerstätte Ciresata im Süden. Die DFS bezieht sich nur auf die Lagerstätten Rovina und Colnic, während die Lagerstätte Ciresata zur späteren Entwicklung in das Projekt einbezogen werden kann. Die Explorationslizenz für Rovina wird von Samax Romania S.R.L gehalten, einem in Rumänien registrierten Unternehmen, das eine zu 100 % unternehmenseigene Tochtergesellschaft der ESM ist. Seit November 2018 verfügt ESM über eine Abbaugenehmigung und eine Bergbaulizenz mit einer verlängerbaren Gültigkeit von 20 Jahren.

Die Lagerstätten Colnic und Ciresata werden als Gold-Kupfer-Porphyre beschrieben, während die Lagerstätte Rovina als Kupfer-Gold-Porphyr bezeichnet wird. Alle drei Lagerstätten sind so gelegen, dass sie Zugang zu einer zentralen Aufbereitungsanlage haben. Die Aufbereitungsanlage des Projekts Rovina Valley wird ein Gold- und Kupferkonzentrat aus dem Erz der Lagerstätten Colnic und Rovina produzieren.

Das Projekt Rovina Valley befindet sich im Bergbaubezirk "Goldenes Viereck" des südlichen Apuseni-Gebirges, einem Gebiet mit einer Geschichte des Bergbaus, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Dies hat die Entwicklung einer hervorragenden Infrastruktur einschließlich Schiene, Stromversorgung und asphaltierten Zufahrtsstraßen unterstützt. Darüber hinaus gibt es zwei internationale Flughäfen, die weniger als 180 km vom Projektstandort entfernt sind. Diese befinden sich in den Städten Timisoara und Sibiu. Die Stadt Brad befindet sich 5 km vom Projektstandort entfernt. Dort können lokale Fachkräfte angeworben werden. Die Beschaffung der richtigen Fähigkeiten und Ressourcen vor Ort unterstützt ESMs Möglichkeiten zur Förderung der Gemeinde.

Das Projekt Rovina Valley wird laut Planung mittels Standard-Tagebaumethode unter Verwendung knickgelenkter Muldenkipper und einem hydraulischen Lader abgebaut werden. Der Abraum aus dem Bergbaubetrieb wird aus der Grube zu einem Abraumbrecher gebracht, von wo aus er mit einem Förderband zum endgültigen Abraumlagerplatz transportiert wird. Die Rückstände aus der Aufbereitungsanlage werden vor der Endlagerung mit dem Abraum vermischt.

Der Tagebau wird voraussichtlich ungefähr 16,5 Jahre dauern. Während dieser Zeit wird das niedrighaltige Material für weitere achtzehn Monate auf einer Halde in der Nähe des primären Brecherstandorts gelagert, um dort aufbereitet zu werden.

Während der Laufzeit des Projekts wird erwartet, dass 133,4 Mio. Tonnen Erz abgebaut werden. Von diesem Erz werden 119,4 Mio. Tonnen an die Aufbereitungsanlage geliefert und 14 Mio. Tonnen niedrighaltiges Erz für die künftige Verarbeitung auf Halde geschüttet. Insgesamt werden 246,7 Mio. Tonnen Material abgebaut und zur Abraumhalde gebracht, was während der Lebensdauer der Mine einem Abraumverhältnis von 1,85: 1 entspricht.

Handhabung der Bergbaurückstände (Tailings Management)

KCB hat den Entwurf für eine Abraumhalde innerhalb des Projektgebiets vorgelegt. Diese Halde ist für die trockene Aufhaldung des vermischten Abraums ausgelegt, wobei Rückstände aus den Rougher-Anlagen zusammen mit Rückständen aus den Reinigungszellen (Cleaner) getrennt von den Rückständen der Aufbereitungsanlage zur getrennten Lagerung in einer speziellen Zone des Abraumlagerbereichs gebracht werden. Dieses Design soll sicherstellen, dass säurebildende und nicht säurebildende Abfälle aus dem Projekt angemessen entsorgt werden können. Nach Abschluss des Abbaus in der Grube Colnic wird die Grube Colnic vorzugsweise mit Abraum und Rückständen aus den Rougher-Anlagen verfüllt, wobei die Rückstände aus den Reinigungszellen weiterhin in die dafür vorgesehene Zone des Abraumlagerbereichs gebracht werden. Überschüssige Abraummengen, die die Kapazität der Grube Colnic übersteigen, werden im Abraumlagerbereich gelagert.

Kapitalkosten

Die geschätzten Kapitalkosten für das Projekt Rovina Valley wurden in fast allen Fällen aus Kostenvoranschlägen und Angeboten von Geräte- und Dienstleistungsanbietern zusammengestellt. Die DFS-Kosten nutzen derzeit einen vom Eigentümer erworbenen und betriebenen Fuhrpark an Fahrzeugen und Geräten für den Bergbau. Alle Finanzanalysen für die Lebensdauer der Mine umfassen die gesamte Planung, den Bau und die Inbetriebnahme, die Produktion und die Schließung.

Projektmöglichkeiten

Die DFS wurde nur basierend auf der Entwicklung der Gruben Colnic und Rovina durchgeführt. Die weitere Entwicklung und Aufbereitung der Ressource in Ciresata könnte die Lebensdauer des Betriebs weiter verlängern und gleichzeitig die bereits in Betrieb befindliche Infrastruktur und Aufbereitungskapazitäten nutzen.

Projekt Rovina Valley - Ressourcenaktualisierung 2021

Drei Porphyrlagerstätten, von Nord nach Süd, Rovina (Cu-Au), Colnic (Au-Cu) und Ciresata (Au-Cu), bilden das Projekt Rovina Valley und liegen innerhalb der sich 100 % im Besitz der Euro Sun befindlichen Rovina-Bergbaulizenz in West-Zentralrumänien. Alle drei Lagerstätten befinden sich in unmittelbarer Nähe einer zentralen Aufbereitungsanlage und deren Erz kann aufgrund ähnlicher Metallurgie dort aufbereitet werden. Colnic und Rovina sind für den Tagebau geeignet und in der aktuellen DFS 2021 enthalten. Ciresata ist als Untertagegroßabbau geplant und wird in einer späteren Studie auf sein wirtschaftliches Potenzial hin untersucht.

Euro Sun veröffentlicht eine aktualisierte National Instrument (NI) 43-101konforme Mineralressourcenschätzung ("Ressourcenschätzung 2021"), die von den unabhängigen Beratern CCIC (Geology) und DRA (Engineering) für die Lagerstätten Colnic und Rovina bereitgestellt wurde und eine detaillierte technische Überprüfung der Ressourcenmodelle enthält. Die Ressourcenschätzung 2021 aktualisiert die von AGP Mining Consultants Inc. im Jahr 2019 erstellte NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung für die Lagerstätten Rovina und Colnic (Technischer Bericht bei SEDAR: Projekt Rovina Valley, wirtschaftliche Erstbewertung, NI 43-101, 20. Februar 2019), um in erster Linie die aktualisierten Betriebsparameter der DFS und höhere Metallpreise an den in mittels Algorithmen verbesserten Lerch-Grossman-Tagebaugruben unter Verwendung der entsprechenden Cut-off-Gehalte zu reflektieren. Das geologische Modell und die interpolierten Blockmodelle für Colnic und Rovina werden in dieser aktuellen Schätzung nicht geändert.

Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung den CIM Mineral Resource and Mineral Reserve Definitions gemäß NI 43-101 geschätzt und man geht davon aus, dass begründete Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau bestehen. Der technische Bericht hinsichtlich der unten aufgeführten Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen bei SEDAR eingereicht.

Tabelle 2: Rovina Valley 2021 - Schätzung des Mineralvorrats der Lagerstätten Colnic und Rovina

Lagerstät- Klassifi- Tonnage Au Cu (%) Au (Tausend Cu (t) te zierung (Mio. t) (g/t) Unzen) Colnic Nachge- 24,27 0,64 0,11 % 500,5 26.860,9 wiesen Vermutet 49,49 0,52 0,08 828,7 41.004,7 % Rovina Nachge- 24,01 0,32 0,28 % 247,8 67.469,3 wiesen Vermutet 35,62 0,22 0,20 249,5 72.896,1 % Colnic & Nachge- 48,28 0,48 0,20 % 748,3 94.330,2 Rovina wiesen Vermutet 85,11 0,39 0,13 1.078,2 113.900,8 % Gesamt Nachge- 133,40 0,43 0,16 % 1.826,5 208.231,0 wiesen u. Vermutet

Die Mineralvorratsschätzung verwendet einen Basisgoldpreis von 1.500 USD/Unze und einen Basiskupferpreis von 3,00 USD/Pfund

Anmerkungen:

- Die gesamten angegebenen Tonnagemengen sind Tonnen Tockenmaterial. Unterschiede in der Addition der Tonnage in den Lagerstätten zur angezeigten Gesamtsumme sind auf Rundungen zurückzuführen.

- Die Schätzung der Mineralvorräte des Goldprojekts Rovina Valley wird derzeit nicht wesentlich von bekannten Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steueranliegen, sozioökonomischen Anliegen, Marketinganliegen, politischen oder anderen relevanten Anliegen beeinflusst. Darüber hinaus wird die Schätzung der Projektvorräte nicht wesentlich durch bekannte Bergbau-, Metallurgie-, Infrastruktur- oder andere relevante Faktoren beeinflusst.

- Die Schätzungen der Mineralvorräte folgen den Definitionen der Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") für Mineralressourcen und Vorräte und wurden gemäß den Offenlegungsstandards für Mineralprojekte laut National Instrument 43-101 durchgeführt.

Tabelle 3: Rovina Valley 2021 - Schätzung der Mineralressourcen der Lagerstätten Colnic und Rovina

Lager-stätte Klas- Tonna- Au Cu Au Cu AuÄq* AuÄq* sifi- ge (g/t) (%) (Mio. (Mio. (g/t) (Mio. zie- (Mio. Unzen) Pfund) Unzen rung t) Colnic Erkun- 29,1 0,65 0,12 0,61 77 0,82 0,77 det Angezeigt 97,5 0,49 0,10 1,53 215 0,63 1,98 Rovina Erkun- 33,1 0,36 0,29 0,38 212 0,77 0,82 det Angezeigt 78,1 0,26 0,22 0,66 379 0,57 1,43 Colnic & Rovina Erkun- 62,2 0,50 0,21 0,99 289 0,79 1,58 det Angezeigt 175,6 0,39 0,15 2,19 594 0,60 3,41 Gesamt Erkun- 237,8 0,42 0,17 3,18 882 0,65 4,99 det u. Ange- zeigt Anmerkungen: *Auund Cu-Äquivalent bestimmt unter Verwendung eines langfristigen Goldpreises von 1.700 USD/Unze und eines Kupferpreises von 3,50 USD/Pfund, wobei metallurgische Ausbringungsraten nicht berücksichtigt wurden. Mineralressourcen werden einschließlich der Mineralvorräte angegeben. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert. Mineralressourcen sind in konzeptionellen Grubenumrissen enthalten, die unter Verwendung der gleichen wirtschaftlichen und technischen Parameter wie für Mineralvorräte generiert werden, jedoch zu einem Goldpreis von 1.700 USD/Unze und einem Kupferpreis von 3,50 USD/Pfund. Die Lagerstätten Colnic und Rovina eignen sich für den Tagebau, und die Mineralressourcen sind auf die Gruben beschränkt und tabellarisch bei einem Cut-off-Gehalt von 0,35 g/t AuÄq für Colnic und 0,25 % CuÄq für Rovina aufgeführt. Aufgrund von Rundungen können geringfügige Summierungsunter- schiede auftreten. Die Schätzungen der Mineralvorräte folgen den Definitionen der Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") für Mineralressourcen und Vorräte und wurden gemäß den Offenlegungsstan- dards für Mineralprojekte laut National Instrument 43-101 durchgeführt.

Tabelle 4: Rovina Valley 2029 - Schätzung der Mineralressourcen der Lagerstätte Ciresata

Lager-stätte Klas- Tonna- Au Cu Au Cu AuÄq* AuÄq* sifi- ge (g/t) (%) (Mio. (Mio. (g/t) (Mio. zie- (Mio. Unzen) Pfund) Unzen rung t) Ciresata Erkun- 28,5 0,88 0,16 0,81 102 1,13 1,03 det Angezeigt 125,9 0,74 0,15 3,01 413 0,97 3,92 Gesamt Erkun- 154,4 0,77 0,15 3,82 515 1,00 4,95 det u. Ange- zeigt Anmerkungen: Aus Tabelle 14-20, Technischer Bericht "Projekt Rovina Valley, wirtschaftliche Erstbewertung, NI 43-101, 20. Februar 2019" von AGP Mining Consultants Inc (verfügbar auf SEDAR) Auund Cu-Äquivalent bestimmt unter Verwendung eines langfristigen Goldpreises von 1.500 USD/Unze und eines Kupferpreises von 3,50 USD/Pfund. Die Lagerstätte Ciresata ist für den Untertagegroßabbau geeignet, und die Ressourcen sind für einem Basisfall von 0,65 g/t AuÄq tabellarisch dargestellt. In der Lagerstätte Ciresata wurden keine Mineralvorräte abgegrenzt. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert. Aufgrund von Rundungen können geringfügige Summierungsunter- schiede auftreten. Mineralressourcen- schätzungen folgen den CIM-Definitions- standards für Mineralressourcen und -reserven und wurden gemäß den Offenlegungsstan- dards für Mineralprojekte gemäß National Instrument 43-101 abgeschlossen.

Auf konsolidierter Basis erkundeter und angezeigter Ressourcen umfasst das Projekt Rovina Valley 392,2 Mio. Tonnen Erz mit 6,98 Mio. Unzen Gold und 1.397 Mio. Pfund Kupfer, was 9,94 Mio. Unzen Goldäquivalent entspricht.

Über Euro Sun Mining Inc.

Euro Sun ist ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Bergbauunternehmen mit Fokus auf die Exploration und Entwicklung seines sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Gold- und Kupferprojekts Rovina Valley im westlichen Zentral-Rumänien. Das Projekt beherbergt die zweitgrößte Goldlagerstätte Europas.

Weitere Informationen:

Für weitere Informationen über Euro Sun Mining oder den Inhalt dieser Pressemitteilung kontaktieren Sie bitte die Investor Relations unter info@eurosunmining.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

