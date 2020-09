DGAP-News: Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun gibt Unternehmensupdate (deutsch)

Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun gibt Unternehmensupdate

Euro Sun gibt Unternehmensupdate

14. September 2020 Toronto, Ontario

Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) ("Euro Sun" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Unternehmensupdate und einen Kommentar zur aktuellen Strategie für die Entwicklung des Rovina Valley-Projekts mit zehn Millionen Goldäquivalenten geben zu können.

Als Antwort auf viele Fragen von Aktionären möchten wir Sie über die jüngsten Entwicklungen beim Rovina Valley-Projekt informieren, damit alle Investoren ein klares Verständnis für den endgültigen Wert dieses erstklassigen Goldentwicklungsprojekts haben.

In den letzten beiden Quartalen wurden erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einer Bauentscheidung für das Rovina-Tal-Projekt erzielt, wobei die Arbeiten, die im Zusammenhang mit Erhalt der Baugenehmigung stehen fortgesetzt wurden. Darüber hinaus schreitet die endgültige Machbarkeitsstudie, die von Senet Pty abgeschlossen wird, weiter voran. Im Juni schloss das Unternehmen eine von Sprott Capital Partners geführte Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 22,3 Mio. USD mit BMO Capital Markets ab. Es wird erwartet, dass die aus der Finanzierung eingenommenen Mittel dem Unternehmen das Kapital zur Verfügung stellen, das für eine Bauentscheidung erforderlich ist.

Das Unternehmen nahm mit der Beendigung seiner Beziehung zum ehemaligen Vorsitzenden Stan Bharti und seiner Handelsbank Forbes and Manhattan Inc. auch wesentliche Änderungen in seinem Management und Unternehmensstruktur vor. Das Unternehmen schloss auch einen Umzug seines eingetragenen Hauptsitzes ab und fügte zwei neue unabhängige Direktoren seinem Vorstand hinzu. Der Vorstand besteht nun aus sechs unabhängigen und abhängigen Direktoren.

Das Unternehmen macht weiterhin Fortschritte bei unseren wichtigsten Entwicklungskatalysatoren. Die beiden angestrebten Ziele sind die Baugenehmigung und die endgültige Machbarkeitsstudie. Obwohl das Unternehmen derzeit nicht damit rechnet, kann die aktuelle globale COVID-19-Krise Auswirkungen auf das Timing haben, die schwer vorherzusagen sind. Beide Ziele sind für Euro Sun ein bedeutendes Risikominderungsereignis und sollten sich sehr positiv auf das Unternehmen auswirken.

Scott Moore, Vorsitzender und CEO, erklärte; "Die letzten beiden Quartale haben das Unternehmen erheblich verändert. operativ mit zusätzlichen Führungskräften, um die Genehmigungen und das Engineering im Rovina-Tal voranzutreiben; finanziell mit einer bedeutenden Investition globaler institutioneller Edelmetallfonds; und auf der Verwaltungsebene durch die Hinzunahme wichtiger unabhängiger Direktoren und der Verlegung unserer Unternehmenszentrale. All diese Meilensteine in Verbindung mit einem steigenden Goldpreis sollten das enorme Potenzial für eine Neubewertung von Euro Sun hervorheben. "

Das Unternehmen wird an dem Edelmetallgipfel teilnehmen, der normalerweise in Beavercreek, Colorado, stattfindet. Dieses Jahr findet er jedoch virtuell zwischen dem 15. und 17. September 2020 statt. Beaver Creek ist normalerweise eine der am besten besuchten Bergbaukonferenzen, die speziell auf den Junior-Bergbausektor zugeschnitten sind und von institutionellen Investoren, privaten Familienunternehmen und größeren Bergbauunternehmen stark unterstützt werden. Baugenehmigungsverfahren

Das Unternehmen möchte die Anleger daran erinnern, dass die von der rumänischen Regierung ratifizierte Verwertungslizenz es dem Unternehmen ermöglicht, beim County Council von Hunedoara offizielle Anträge auf Urbanisierungzertifikate zu stellen. Um in die Bauphase vorzudringen, sind zwei Zertifikate erforderlich, der Flächennutzungsplan und das technische Projektdesign.

Das Zertifikate für die Landnutzung ist ein Dokumentationsprozess, der zu einer Änderung der Landzuteilung durch den Landkreis führt, um den Nutzen und die zukünftige Entwicklung für wirtschaftliche Aktivitäten zu ermöglichen. Im Wesentlichen ist eine Umwidmung von der derzeitigen Landnutzung als Hirten- und / oder Staatswald hin zu einer Nutzung für kommerzielle Aktivitäten erforderlich.

Um diesen Prozess abzuschließen, hat Euro Sundas Unternehmen MetricSpace, ein Architektur- und Stadtplanungsbüro mit Sitz in Cluj-Napoca in Rumänien, beauftragt, dem Chefarchitekten des Landkreises alle erforderlichen Unterlagen und Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen erhielt am 11. Juni 2020 vom Landkreis Hunedoara das Urbanisierungszertifikat für die Umwidmung (PUZ). Das Unternehmen hat alle Unterlagen an das technische Komitee des Landkreises geliefert, um die Opportunity-Vereinbarung zu genehmigen, die Teil des Zertifikats ist. Die öffentliche Konsultation zum Bebauungsplan wird voraussichtlich Mitte Oktober 2020 stattfinden.

Das zweite Zertifikat für Urbanismus ist für das Projekt Technical Design. Dies umfasst die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) des Rovina Valley-Projekts sowie weitere Unterlagen. Das internationale Beratungsunternehmen ERM mit Sitz in Bukarest in Rumänien, wurde beauftragt, den UVP- und Umweltverträglichkeitsprüfungsprozess für das Rovina-Tal-Projekt abzuschließen. Mehrere Studien, die Teil des technischen Entwurfs des Projekts sind, sind bereits in vollem Gange oder abgeschlossen, einschließlich Klima- und Wetterbedingungen, Verkehrsgrundlagenstudie, begrenzte Vibrationserfassung und Sprengstudie, Landschaftsgrundlage und Modellstudie. Weitere technische Arbeiten wie Wassermodelle, Geochemie, Oberflächen- und Grundwasser sowie Wasserversorgung des Projekts, Luftqualitäts- und Luftmodellierung, Lärmmodellierung sowie Studien zur biologischen Vielfalt und Forstwirtschaft sind ebenfalls in vollem Gange.

Wir entwickeln die Zertifikate des Urbanismus in Verbindung mit allen rumänischen Gesetzen weiter mit dem Ziel, diese Zertifikate bis Ende 2020 fertigzustellen oder im Wesentlichen zu vervollständigen, damit das Unternehmen Anfang 2021 mit dem Bau beginnen kann.

Definitive Machbarkeitsstudie

Das zweite wichtige Projekt für 2020 ist der Abschluss einer endgültigen Machbarkeitsstudie für das Rovina-Tal-Projekt. Das Unternehmen hat den Auftrag für die Machbarkeitsstudie an Senet Pty mit Sitz in Johannesburg, Südafrika, vergeben.

Die endgültige Machbarkeitsstudie gemäß National Instrument 43-101 umfasst die Analyse von: Geologie und Ressourcen, Bergbau und Reserven, Geochemie, Hydrogeologie, Geotechnik, Prozessanlage, Abfallentsorgungsanlage, Infrastruktur, Zeitplan, Arbeitskräften, Kapitalkosten, Betriebskosten, Einnahmen, und Finanzanalyse.

Nach internen Modellbewertungen wird die DFS auch die Tagebaugrube Rovina bis hin zur Grube Colnic in den Plan für die Lebensdauer der Mine mit aufnehmen. Dies wird aufgrund einer längeren Lebensdauer der Mine zu einer deutlich höheren Produktion von Gold und Kupfer führen, ohne die anfänglichen Investitionen zu beeinträchtigen.

Zur Unterstützung der Machbarkeit hat Euro Sun das Unternehmen Klohn Crippen Berger (KCB) aus Kanada, zum geotechnischen Auftragnehmer ernannt. KCB wird alle geotechnischen Daten für beide offenen Gruben bereitstellen, einschließlich der Charakterisierung der Stabilität der Grubenwände und der Entwässerungsanforderungen. Darüber hinaus werden Geotech Engineering für das Werksgelände, Brecher, LKW-Laden, Kraftstoffdepot, Prozessanlagen, Seilförderfundamente. Umleitungstunnel um die Colnic-Grube, minderwertige Lagerbestände, Bürogebäude / Lagerhäuser und das Bohrprogramm für die gemeinsame Ablagerung von Abfällen sowie alle geotechnischen Interpretationen und Berichte zur Verfügung gestellt. KCB wird auch die Co-Ablagerungsanlage entwerfen, einschließlich der geotechnischen Eigenschaften des Filterkuchens und der Abfallgesteinsmischung, des detaillierten Stapelplans und der allgemeinen Anordnung, des detaillierten Entwurfs der internen Entwässerungssysteme, der Begrenzung und des Abfluss- / Entwässerungslösungsmanagements.

Update zum Fortschritt der DFS:

Bergbau und Geologie

- Lückenanalysebericht bereitgestellt

- Die Studien zu Mining Design Trade-off wurden abgeschlossen, Optionen vorgestellt und ausgewählt

- Whittle-Optimierung abgeschlossen

- Geologische Überprüfung abgeschlossen

Prozess und Metallurgie

- Lückenanalysebericht bereitgestellt

- Blockflussdiagramm (BFL) für Prozess und Abfall abgeschlossen

- Prozessflussdiagramme (PFDs) abgeschlossen

- Prozessbeschreibung abgeschlossen

- Process Design Criteria (PDC) abgeschlossen

- Anforderungen an die Prozessprüfung abgeschlossen

- Masse und Wasserhaushalt abgeschlossen

- HAZOP 1 abgeschlossen

- Mechanical Equipment List (MEL) entwickelt

Disziplin Ingenieurwesen (Infrastruktur, Bauwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik)

- Das Gesamtlayout (General Infrastructure Location Plan) spiegelt die endgültigen Infrastruktur- und Anlagenstandorte wider

- Optionen für Rope conveyor und Railveyor müssen abgeschlossen werden

- Tunnel und Wasserumleitungsstudie abgeschlossen

- Layout der Standortinfrastruktur ausgegeben

- Straßenzugang und Rohwasserleitungslayouts abgeschlossen

- Stromversorgung des Standorts und der Anschlüsse - Kompromissstudie mit lokalem Auftragnehmer

- Anpflanzung von Terrassen hat begonnen und geht weiter

- Allgemeine Site-Bedingungen und Dokument mit Site-Design-Kriterien ausgefüllt

- Fuel Depot - Umfang der Studie zur Überprüfung durch den Kunden

Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass die DFS bis Ende 2020 mit der Einreichung des technischen Berichts NI 43-101 Anfang 2021 abgeschlossen sein wird. Unerwartete Verzögerungen aufgrund der Covid-19-Pandemie können sich auf diesen Zeitplan auswirken.

Über Euro Sun Mining Inc.

Euro Sun ist ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Bergbauunternehmen mit Fokus auf die Exploration und Entwicklung seines sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Gold- und Kupferprojekts Rovina Valley im westlichen Zentral-Rumänien. Das Projekt beherbergt die zweitgrößte Goldlagerstätte Europas.

Weitere Informationen:

Für weitere Informationen über Euro Sun Mining oder den Inhalt dieser Pressemitteilung kontaktieren Sie bitte die Investor Relations unter info@eurosunmining.com oder +1 416 309 4299.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

