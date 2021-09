DGAP-News: Euroboden meldet überzeugende Verkaufszahlen für das laufende Geschäftsjahr (deutsch)

Euroboden meldet überzeugende Verkaufszahlen für das laufende Geschäftsjahr

^ DGAP-News: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Immobilien Euroboden meldet überzeugende Verkaufszahlen für das laufende Geschäftsjahr

08.09.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- 76,5 Mio. EUR Verkaufsvolumen im Geschäftsjahr 2020/2021 - In drei Münchnern Bauprojekten nahezu alle Wohneinheiten verkauft - Schaffung von neuen Baurechten in München

Die Euroboden kann trotz des Covid19 bedingten sechsmonatigen Lockdowns im laufenden Geschäftsjahr 2020/2021, das am 30. September 2021 endet, überzeugende Verkaufszahlen vermelden. Insgesamt konnten Einheiten für 76,5 Mio. Euro verkauft werden. Euroboden hat sich für zwei Projekte in München die Baurechte gesichert und konnte somit weitere Werte schaffen. Acht Projekte befinden sich aktuell in der Vermarktungs- und Verkaufsphase. Zwei weitere Projekte werden zudem in den nächsten Monaten Vertriebsstart haben.

Zu fast 90 Prozent ist der erst seit Oktober letzten Jahres in der Vermarktungsphase befindliche Derzbachhof verkauft. Mittlerweile haben 15 der 17 Wohneinheiten neue Eigentümer gefunden. Das Konzept der Architekten Peter Haimerl und Raumstation, das ein hohes Maß an Lebensqualität für Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen schafft, hat die Käufer nachhaltig überzeugt.

Im Objekt Kolbergerstraße in München sind 90 Prozent aller Wohneinheiten verkauft. 10 der 11 des vom Stararchitekten David Chipperfield entworfenen Stadtpalais in Borgenhausen-Herzogpark sind somit veräußert. Ebenfalls zu mehr als 90 Prozent verkauft ist das aus vier Häusern bestehende Ensemble München Erhardtstraße. 27 der 28 Wohneinheiten haben neue Eigentümer gefunden. Das Projekt des Architekten Thomas Kröger zeigt, dass auch in stark verdichteten Innenstadtlagen architektonischer Anspruch erfolgreich umsetzbar ist.

Das Euroboden-Geschäft in Berlin läuft ebenfalls positiv. Der Verkauf der Wohneinheiten der Projekte Bismarckstraße ist erfolgreich gestartet, ein weiteres Grundstück konnte das Unternehmen veräußern. Das wegweisende Wohnungsbau-Projekt in der Lion-Feuchtwanger-Straße im Stadtteil Hellersdorf mit insgesamt 124 Wohneinheiten befindet bereits in der Vertriebs- und Bauphase.

Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH: "Mit dem laufenden Geschäftsjahr sind wir sehr zufrieden. Es ist abzusehen, dass wir unser gutes Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (EBIT 2019/2020: 27,1 Mio. Euro) noch einmal verbessern werden. Unser Verkaufsvolumen von 76,5 Mio. Euro zeigt, dass Euroboden über eine stabile Geschäftsgrundlage verfügt, die selbst in Ausnahmesituationen wie einer Pandemie funktioniert. Hier zeigen sich die Vorteile unserer Philosophie, die auf Projekte mit einzigartiger Architektur, stadträumlicher Qualität und hoher Nachhaltigkeit setzt. Unsere Projektpipeline von mehr als 1,5 Mrd. Euro zeigt, dass wir in der Lage sind, immer wieder werthaltige Grundstücke in guter Lage zu erwerben und deren Werte durch die Schaffung von Neubaurechten zu steigern. Neben unserer architektonischen Philosophie sind die Grundstücksanalyse und unsere hohe Liquidität, die uns die Freiheit gibt, schnell und unkompliziert Zukäufe zu tätigen, Bausteine unseres erfolgreichen Geschäftes."

Pressekontakt

Euroboden GmbH Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald T +49 (0)89 20 20 86 - 0 info@euroboden.de www.euroboden.de

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Neustr. 23 55296 Gau-Bischofsheim / Mainz Klaus-Karl Becker +49 (0) 172 61 41 955 becker@euroboden.de

Der Herausgeber dieses Dokumentes ist die Euroboden GmbH mit Sitz in Grünwald.

Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die Euroboden GmbH für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist ebenfalls nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen die Beurteilung der Euroboden GmbH zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Euroboden GmbH und / oder die mit ihr in Verbindung stehenden Unternehmen können von Zeit zu Zeit Positionen an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden Optionen, Futures und anderen Derivaten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können (soweit gesetzlich zulässig) die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der Euroboden GmbH und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Zurverfügungstellung dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger hat seine eigenen Recherchen zu unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die Euroboden GmbH haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf Meinungen oder Aussagen dieses Dokuments noch für die Unvollständigkeit desselben. Jeder Bürger / jede Bürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Broker zu tun.

08.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Euroboden GmbH Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0) 89.20 20 86-20 Fax: +49 (0) 89.20 20 86-30 E-Mail: info@euroboden.de Internet: www.euroboden.de

ISIN: DE000A2GSL68 , DE000A2YNXQ5 , DE000A289EM6

WKN: A2GSL6, A2YNXQ, A289EM Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1231812

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1231812 08.09.2021

°