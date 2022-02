DGAP-News: Euroboden startet neues Immobilienprojekt in Berlin (deutsch)

Euroboden startet neues Immobilienprojekt in Berlin

Grünwald, den 08.02.2022

Der Münchener Immobilienentwickler Euroboden hat seine Projektpipeline mit einem weiteren Projekt in Berlin erfolgreich ausgebaut. In Berlin-Spandau wurde ein rund 14.600 Quadratmeter großes Grundstück mit gesichertem Baurecht erworben. Das Areal befindet sich in direkter Wasserlage an der Havel im Randbereich des ca. 147.000 Quadratmeter großen Südhafens von Spandau, im Nordwesten Berlins. Das Unternehmen möchte auf dem bestehenden Baurecht aufbauen und eine innovative Büro- und Gewerbeentwicklung realisieren. Erste Konzeptideen werden gerade mit dem Architekturbüro Muck Petzet gesammelt. Mit seiner spannenden Lage direkt am Wasser weist das Grundstück großes Potenzial auf und passt damit hervorragend in die Einkaufsstrategie Eurobodens.

Euroboden plant auf dem neu erworbenen Gelände die Errichtung einer modernen Büroimmobilie mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 16.000 Quadratmetern. Auf dem Grundstück befinden sich derzeit Logistikflächen und ein zweigeschossiges Bürogebäude, das bis zum Jahresende 2022 zurückgebaut werden soll.

Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH: "Wir sind in Berlin bereits mit anderen Projekten aktiv und verstärken mit dem neuen Vorhaben unser Engagement in der Hauptstadtmetropole. Wir sehen weitere attraktive Potenziale, die dieser Markt zu bieten hat und die wir als anspruchsvoller Projektentwickler nutzen werden. So wird Berlin neben München ein wichtiger Zielmarkt für uns bleiben. Unsere Projektpipeline konnten wir auf bereits ca. zwei Milliarden Euro erfolgreich erweitern."

Pressekontakt Euroboden GmbH Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald T +49 89 202086-0 info@euroboden.de www.euroboden.de

PB3C GmbH Karl-Philipp Jann Senior-PR-Berater Tauentzienstraße 16 0789 Berlin

T: +49 30 7262761-612 [2]jann@pb3c.com

1. http://www.euroboden.de/ 2. mailto:jann@pb3c.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Euroboden GmbH Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald Deutschland

