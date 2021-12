Europäische Kommission wählt UN:IO-Konsortium unter Mitführung von Mynaric für erste Arbeiten an einer unabhängigen europäischen Satellitenkonstellation aus

Das von Mynaric mitgeführte Firmenkonsortium UN:IO wird innerhalb der nächsten sechs Monate ein detailliertes technisches Konzept für die vorgeschlagene Konstellationsarchitektur vorlegen

München, 13. Dezember 2021 - Das von Mynaric mitgeführte Konsortium UN:IO wurde von der Europäischen Kommission für erste Arbeiten an einem unabhängigen europäischen Satellitennetz ausgewählt. Die Europäische Kommission wählte UN:IO und ein weiteres Konsortium aus, innerhalb der nächsten sechs Monate ein detailliertes technisches Konzept für die jeweils vorgeschlagene Konstellationsarchitektur zum Aufbau der zukünftigen souveränen europäischen Kommunikationsinfrastruktur im Weltraum zu entwickeln. Die Auswahl für die Studie erfolgte nach einer Ausschreibung, an der sich rund ein Dutzend Bewerber beteiligt hatten, um Europas Weg zu einem sicheren, sehr schnellen und vor allem souveränen Kommunikationsnetz zu skizzieren.

Mynaric bildet zusammen mit dem Raketenstartanbieter Isar Aerospace und dem Satellitenhersteller Reflex Aerospace den inneren Kreis des

UN:IO-Konsortiums, das eine Gruppe von derzeit rund zwanzig beteiligten europäischen Unternehmen und Organisationen anführt. Mit seinem einzigartigen Ansatz, die Laserkommunikation in großem Maßstab zu industrialisieren, ist Mynaric der designierte Lieferant von optischen Kommunikationsterminals für das von UN:IO geplante Satellitennetzwerk mit mehr als 400 Satelliten.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, dass die Europäische Kommission unser Konsortium ausgewählt hat, um die Architektur für ein unabhängiges europäisches Satellitennetz zu entwerfen", sagte Bulent Altan, CEO von Mynaric. "Satellitenkommunikation wird als digitale Infrastruktur für den zukünftigen Handel genauso wichtig sein, wie es physische Brücken in der Vergangenheit waren. Es ist gut zu sehen, dass Europa beabsichtigt, bezüglich des technologischen Ehrgeizes, der industriellen Fähigkeiten und der geopolitischen Souveränität anderer Nationen aufzuholen, welche bereits auf dem besten Weg sind, Infrastruktur im Weltraum aufzubauen. Wir freuen uns darauf, Europas eigene Lösung zu unterstützen und unsere Laserkommunikationslösungen beizutragen, um den vollen Nutzen des Satellitennetzes zu entfalten."

Während die vollständige Konstellation bis 2025 in Betrieb gehen soll, plant

UN:IO bereits 2023 den Start eines ersten Satellitendemonstrators, in dessen Rahmen Mynaric sein optisches Kommunikationsterminal CONDOR Mk3 einsetzen wird. Die Mission soll variable Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Gbit/s sowie Weltraum-zu-Luft- und Weltraum-zu-Boden-Verbindungen demonstrieren, um die mit diesen Produktfunktionen verbundenen technischen Risiken abzusichern und zukünftige Anforderungen von bestehenden und potenziellen Mynaric-Kunden, die den Start ihrer eigenen Konstellationen planen, zu demonstrieren.

Die Unternehmen des UN:IO-Konsortiums, zu denen auch Mynaric gehört, nehmen diese Woche an der World Satellite Business Week in Paris teil, um den Dialog mit Industrie- und Regierungsorganisationen über die Systemanforderungen und den Servicebedarf für das geplante Satellitennetzwerk fortzusetzen.

Über Mynaric

Mynaric (Nasdaq: MYNA; Frankfurter Börse: M0Y) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung von optischen Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

