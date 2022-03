DGAP-News: EUSOLAG European Solar AG erwägt Anleiheemission von EUR 125 Mio. als Energy-Liberty-Euro GREEN Bond (deutsch)

EUSOLAG European Solar AG erwägt Anleiheemission von EUR 125 Mio. als Energy-Liberty-Euro GREEN Bond

EUSOLAG European Solar AG erwägt Anleiheemission von EUR 125 Mio. als Energy-Liberty-Euro GREEN Bond

Frankfurt, 11. März 2022 - Die EUSOLAG European Solar AG, ein auf Photovoltaik Anlagen spezialisiertes Deutschen Unternehmen, erwägt vor dem Hintergrund des geplanten weiteren Wachstums die Emission einer Unternehmensanleihe. Im Falle der Emission werden Schuldverschreibungen ausschließlich an qualifizierte Investoren in bestimmten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und in der Schweiz angeboten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren findet nicht statt.

Der Nettoemissionserlös aus der Emission soll entsprechend einzig zum Ausbau eines Photovoltaik-Anlagen Bestandsportfolios genutzt werden.

Daniel Spinnler, Aufsichtsrat der EUSOLAG und ehemaliger Geschäftsleiter "Renewables" eines führenden schweizer Energieunternehmens: "Die neuste geopolitische Entwicklung ist eine Bestätigung und Validierung der Strategie der EUSOLAG mit dem geplanten Energy-Liberty-Euro Green Bond, die Energie-Versorgung Europas auf eine nachträgliche Art weiter zu diversifizieren, sicherzustellen und die bestehenden Abhängigkeit von Lieferverträge mit fossilen Energie- Lieferanten zu reduzieren; mit einer Energy-Liberty Euro Grüne Anleihe ist die EUSOLAG auf dem richtigen Weg ! Wir setzen besonders auf Projekte in der Grösse von 2 bis 50 MW von lokalen Unternehmer in Europa und maximieren womöglich die Verkaufserlöse am Spotmarkt sowie mit sogenannten PPA, Abnahmeverträge mit auf langer Zeit gesicherten Cash-Flows."

Weitere Informationen: www.eusolag.de

Kontakt: EUSOLAG European Solar AG Ivan Sirakov, Vorstand T +41 (0)41 511 3709 E sirakov@eusolag.de

EUSOLAG European Solar AG Lurgiallee 14 60439 Frankfurt am Main Deutschland

Über die EUSOLAG European Solar AG

Die EUSOLAG European Solar AG ist ein auf Photovoltaik Anlagen spezialisiertes Anlageunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Der Fokus der Gesellschaft liegt im Aufbau eines attraktiven Photovoltaik-Anlagen Portfolios in ganz Europa. Als Bestandshalter mit aktiven Portfolio- und Asset-Management, erzielt die EUSOLAG European Solar AG einen stetigen Wertzuwachs mit positivem Cash-Flow. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der EUSOLAG kontrolliert und gesteuert.

