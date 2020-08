DGAP-News: EVN AG: Wiener Stadtwerke GmbH erwirbt 28,4 %-Beteiligung der EnBW an der EVN AG (deutsch)

EVN AG: Wiener Stadtwerke GmbH erwirbt 28,4 %-Beteiligung der EnBW an der EVN AG

^ DGAP-News: EVN AG / Schlagwort(e): Sonstiges EVN AG: Wiener Stadtwerke GmbH erwirbt 28,4 %-Beteiligung der EnBW an der EVN AG

05.08.2020 / 16:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neue Aktionärsstruktur der EVN AG:

- 51,0 % NÖ Landesbeteiligungsholding GmbH

- 28,4 % Wiener Stadtwerke GmbH

- 20,6 % Streubesitz (inkl. 1,0 % eigene Aktien)

Die EVN AG gibt bekannt, dass gemäß Information der Wiener Stadtwerke GmbH und des EnBW Trust e.V. nunmehr alle Voraussetzungen, insbesondere die Nichtuntersagung durch die Bundeswettbewerbsbehörde, zur Umsetzung des zwischen diesen beiden Unternehmen am 5. März 2020 abgeschlossenen Aktienkaufvertrags vorliegen und die Transaktion heute abgeschlossen wurde. Damit erwirbt die Wiener Stadtwerke GmbH von EnBW Trust e.V. 51.000.000 Stück EVN Aktien und wird mit einem Anteil von 28,4 % zweitgrößter Aktionär der EVN AG.

Die restliche Aktionärsstruktur der EVN AG bleibt von dieser Transaktion unberührt: Mehrheitsaktionär der EVN AG ist mit 51,0 % auf Basis bundes- und landesverfassungsgesetzlicher Bestimmungen das Land Niederösterreich über die NÖ Landesbeteiligungsholding GmbH. Neben den von der EVN AG gehaltenen eigenen Aktien, die einem Anteil von 1,0 % am Grundkapital der Gesellschaft entsprechen, beläuft sich der Streubesitz damit auf 19,6 %.

Aufsichtsrat und Vorstand der EVN AG bedanken sich beim langjährigen Investor EnBW und seinen Vertretern für die gute Partnerschaft.

In Hinblick auf die Herausforderungen und Chancen in Bezug auf Klimaschutz und den Systemumbau in Richtung erneuerbare und sichere Energiezukunft begrüßt die EVN als börsenotierter Energie- und Umweltdienstleister das Engagement der Wiener Stadtwerke GmbH als künftiger Aktionär. Eine langfristig orientierte und stabile Aktionärsstruktur mit dem Mehrheitseigentümer Land Niederösterreich ist für die EVN eine gute Basis, den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.

05.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: EVN AG EVN Platz 2344 Maria Enzersdorf Österreich Telefon: +43-2236-200-12294 E-Mail: info@evn.at Internet: www.evn.at

ISIN: AT0000741053

WKN: 074105 Indizes: ATX Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1110733

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1110733 05.08.2020

°