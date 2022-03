DGAP-News: Evonik und Laxxon Medical sehen Zukunftsmarkt für 3D-Druck von Tabletten (deutsch)

Evonik und Laxxon Medical sehen Zukunftsmarkt für 3D-Druck von Tabletten

^

Evonik und Laxxon Medical sehen Zukunftsmarkt für 3D-Druck von Tabletten New York, 08.03.2022 / 09:02, EST/EDT - EQS Newswire - Laxxon Medical

Please refer to attachments for content

08.03.2022 EQS Newswire / EQS Group AG

°