DGAP-News: EVOTEC ERWEITERT ANTIKÖRPER-FORSCHUNGSPLATTFORM DURCH PARTNERSCHAFT MIT ALLOY THERAPEUTICS (deutsch)

* EVOTEC ERHÄLT FÜR DIE BIOLOGIKAFORSCHUNG ZUGANG ZUR HUMANISIERTEN PLATTFORM ATX-GX(TM) VON ALLOY THERAPEUTICS

* PARTNERSCHAFT NUTZT ERGÄNZENDE STÄRKEN WIE IN SILICO-, IN VITRO- UND IN VIVO-ANTIKÖRPERFORSCHUNG FÜR EIN BREITES INDIKATIONSSPEKTRUM

Hamburg, 21 Dezember 2020: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809 ) und Alloy Therapeutics ("Alloy"), ein Biotechnologieunternehmen, das Wissenschaftler bei ihrer Suche nach besseren Medikamenten unterstützt, gaben heute eine Technologiepartnerschaft zur Erweiterung der Antikörper-Forschungsplattform von Evotec bekannt.

Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält Evotec Zugang zu Alloys ATX-Gx(TM)-Maus-Plattform zur best-in-class in vivo Erforschung vollständig humaner monoklonaler Antikörper ("mAb"), die sowohl in ihren eigenen als auch in verpartnerten F+E-Projekten für mehr als 15 Indikationsgebiete zur Anwendung kommt. ATX-Gx(TM) umfasst mehrere hochgradig immunkompetente transgene Mausstämme. Es wird erwartet, dass die Integration der ATX-Gx(TM)-Technologie in Evotecs bestehende Plattform auf dem Gebiet der Antikörperforschung zahlreiche Ausgangspunkte für innovative, indikationsübergreifende Forschungsprogramme liefern wird - insbesondere in Kombination mit J.HAL(SM), der humanoiden Antikörperbibliothek von Just - Evotec Biologics für die in vitro Antikörperforschung.

Evotec hat 2019 mit der Akquisition von Just - Evotec Biologics einen wichtigen Vorstoß in den Bereich Biologika unternommen und erfolgreich eine vollständig integrierte Plattform aufgebaut, mit der sich mAb-Projekte von der Konzeption bis zur Vermarktung entwickeln lassen. ATX-Gx(TM) ergänzt Evotecs umfassende Kompetenzen, wie Instrumente zur Erforschung großer Moleküle, Krankheitsbiologie, hochmoderne Zelllinienentwicklung, Design-Tools, die maschinelles Lernen einsetzen, Produktion, präklinische Studien zur IND-Einreichung sowie die Unterstützung von klinischen Studien und die Vermarktung.

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Eine erfolgreiche integrierte Wirkstoffforschung und -entwicklung benötigt spezifische Expertise sowie hochmoderne Technologien und Kompetenzen. Wir freuen uns, mit der ATX-Gx(TM)-Plattform eine wichtige Erweiterung unseres bestehenden, hochklassigen Forschungsangebots für Biologika anbieten zu können."

Errik Anderson, Chief Executive Officer, Gründer und Vorsitzender von Alloy Therapeutics sagte: "Alloys Mission ist es, medizinischen Fortschritt durch Zusammenarbeit zu erreichen, indem wir den Zugang zu grundlegenden Wirkstoffforschungsplattformen und -dienstleistungen demokratisieren. Die Integration von ATX-Gx(TM) in Evotecs umfassende Kapazitäten zur Biologika-Forschung wird die Translation von therapeutischen Antikörper-Entwicklungsprogrammen für Evotecs wissenschaftliche Kunden beschleunigen."

ÜBER ALLOY THERAPEUTICS Alloy Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Wissenschaftler in ihrem unermüdlichen Streben nach besseren Medikamenten für alle zu unterstützen. Zu diesem Zweck strebt Alloy danach, Wissenschaftlern weltweit den Zugang zu grundlegenden Plattformen und Dienstleistungen für die Arzneimittelforschung zu ermöglichen. Alloys erste Plattform, die ATX-Gx(TM)-Maus-Plattform, ist eine Reihe von transgenen Mäusen, die für die erstklassige in vivo-Entdeckung von vollständig menschlichen monoklonalen Antikörpern entwickelt wurden. Zu den Partnern von Alloy gehören akademische Wissenschaftler, kleine und mittlere Biotech-Unternehmen sowie Fortune 50 Biopharma. Das 2018 gegründete und von visionären Investoren privat finanzierte Unternehmen Alloy Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und europäische Labore in Cambridge, UK. Als Ausdruck unseres irrationalen Engagements für die wissenschaftliche Gemeinschaft werden 100 % unserer Einnahmen aus Plattformen und Dienstleistungen in Innovationen und die Unterstützung des Zugangs zu Innovationen reinvestiert. Um an der Revolution teilzunehmen, besuchen Sie alloytx.com oder vereinbaren Sie ein 15-minütiges Gespräch mit unserem Gründer und CEO unter alloytx.com/ceo

ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 3.400 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen, Fibrose, seltene Krankheiten und Frauengesundheit ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

