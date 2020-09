DGAP-News: EVOTEC GEHT PARTNERSCHAFT MIT BIOASTER ZUM AUFBAU EINES TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSZENTRUMS IN LYON EIN (deutsch)

EVOTEC GEHT PARTNERSCHAFT MIT BIOASTER ZUM AUFBAU EINES TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSZENTRUMS IN LYON EIN

^ DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges EVOTEC GEHT PARTNERSCHAFT MIT BIOASTER ZUM AUFBAU EINES TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSZENTRUMS IN LYON EIN

14.09.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* BESCHLEUNIGUNG UND STÄRKUNG IHRER FORSCHUNGSKAPAZITÄTEN ZUR BEKÄMPFUNG VON INFEKTIONSKRANKHEITEN

Hamburg, 14. September 2020: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809 ) und das französische BIOASTER Technological Research Institute ("BIOASTER") haben heute eine Partnerschaft zur Förderung der Erforschung von Infektionskrankheiten bekannt gegeben. BIOASTER ist ein Technologie- und Innovationszentrum mit Sitz in Lyon, Frankreich, das ein neues Modell entwickelt hat, um den jüngsten Herausforderungen im Bereich der Mikrobiologie zu begegnen. Dazu zählen neben antimikrobiellen Resistenzen die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen.

Beide Organisationen kooperieren seit Anfang 2020 und Evotec ist das erste globale Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das mit eigenen Mitarbeitern an BIOASTERs Standort in Lyon vertreten ist.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung wollen die beiden Organisationen neue Forschungsprojekte gegen Infektionskrankheiten und antimikrobielle Resistenzen anstoßen, durch die potenzielle neue Therapien und Technologien entstehen. Diese Zusammenarbeit hatte bereits durch europäische Forschungsprojekte und das Entwicklungskonsortium ERA4TB (European Regimen Accelerator for Tuberculosis) und GNA NOW (Novel Gram-negative antibiotic now) im Rahmen des AMR-Accelerator-Projekts begonnen, das von der Initiative für innovative Arzneimittel IMI2 unterstützt wurde, um Resistenzen gegen Antibiotika zu reduzieren und neue therapeutische Lösungen zu entwickeln.

"BIOASTER ist stolz auf die Unterstützung der französischen und europäischen Marktführer in den Bereichen Diagnostik, Impfstoffe und Tiergesundheit und freut sich sehr, eine solche Partnerschaft mit Evotec am Standort Lyon zu formalisieren. Dadurch kann BIOASTER seine Agilität und seine Fähigkeit zur technologischen Innovation, insbesondere im Bereich der Antibiotikaresistenz, stärken. BIOASTER verfügt nun über ein hochwertiges Netzwerk von engen Partnern, das unsere vier Anwendungsfelder abdeckt: antimikrobielle Mittel, Diagnostik, Impfstoffe sowie das Verständnis von Mikrobiota, die sowohl für die Industrie als auch für Patienten von höchster Bedeutung sind", so Dr. Philippe Archinard, Präsident von IRT BIOASTER.

"Diese Vereinbarung bereichert das Forschungsökosystem der Metropolregion Lyon und ihres Biodistricts sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Dass mit Evotec ein Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland entschieden hat, seine Abteilung für Infektionskrankheiten gemeinsam mit BIOASTER im Biodistrict Lyon anzusiedeln, untermauert das Ansehen des französischen Gesundheitsökosystems. Gleichzeitig bietet der erweiterte und verstärkte technologische Werkzeugkasten die Chance, die industrielle Umsetzung von Innovationen zu beschleunigen", sagte Emeline Baume, erste Vizepräsidentin der Metropolregion Lyon.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit BIOASTER, mit der die bewährten globalen Ressourcen der Antiinfektiva-Forschung und Arzneimittelentwicklung von Evotec nach Lyon gebracht werden", sagte Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec. "Sowohl Evotec als auch BIOASTER haben sich langfristig verpflichtet, die Herausforderung der antimikrobiellen Resistenz anzugehen. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam den Fortschritt in diesem Bereich mit hohem und zunehmend ungedecktem medizinischen Bedarf effizient vorantreiben können."

Die beiden Organisationen bringen es zusammen auf über 120 Forscher, sie teilen die gleichen modernen Infrastrukturen, einschließlich fünf BSL3-Labore, mit einfachem Zugang zu verschiedenen Geräten. Dieser gemeinsame Standort schafft einen neuen Anziehungspunkt, der insbesondere auf die Ansprüche von Unternehmen zugeschnitten ist, die ihre Produktentwicklungen im Bereich Infektionskrankheiten beschleunigen und risikoärmer gestalten wollen.

ÜBER DAS BIOASTER TECHNOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE BIOASTER wurde 2012 auf die französische Initiative Technologischer Forschungsinstitute hin gegründet. BIOASTER ist eine gemeinnützige Stiftung, die ein einzigartiges technologisches und innovatives Modell zur Unterstützung der neuesten Herausforderungen in der Mikrobiologie entwickelt. Insbesondere nutzt und entwickelt BIOASTER hochwertige technologische Innovationen, die die Entwicklung medizinischer Lösungen für die Bevölkerung und die personalisierte Medizin beschleunigen. Das Ziel von BIOASTER ist es, die akademische Welt, die Industrie und ihre Kapazitäten und ihr spezifisches Wissen zusammenzubringen, um hochwirksame Kooperationsprojekte zu entwickeln und durchzuführen, die industriekompatible innovative Technologien erfordern. Wichtige Kennzahlen: * 4 Kernbereiche der Expertise: Antimikrobielle Mittel, Diagnostik, Mikrobiota, Impfstoffe * BSL2- & BSL3-Labore in Lyon und Paris * 100+ Mitarbeiter, davon 80% wissenschaftliche Experten, 17 Nationalitäten * 66+ gemeinschaftliche Projekte mit 27 privaten und 29 öffentlichen Partnern. www.bioaster.org

ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 3.300 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen, Fibrose, seltene Krankheiten und Frauengesundheit ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Medienkontakt Evotec SE: Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications & Marketing, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

IR-Kontakt Evotec SE: Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.: +49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com

14.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec SE Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 560 81-0 Fax: +49 (0)40 560 81-222 E-Mail: info@evotec.com Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1130801

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1130801 14.09.2020

°