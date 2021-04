DGAP-News: Evotec und Kazia Therapeutics gehen Partnerschaft zur klinischen Entwicklung von EVT801 ein (deutsch)

Evotec und Kazia Therapeutics gehen Partnerschaft zur klinischen Entwicklung von EVT801 ein

* EVOTEC VERGIBT EXKLUSIVE, WELTWEITE LIZENZ FÜR DIE ENTWICKLUNG UND KOMMERZIALISIERUNG DES ONKOLOGIE-PROGRAMMS EVT801 AN KAZIA

* KAZIA BEABSICHTIGT EINE KLINISCHE PHASE-I-STUDIE MIT EVT801 UNTER DER LEITUNG VON EVOTEC

* EVOTEC ÜBERNIMMT DIE CHEMIE, HERSTELLUNG UND QUALITÄTSKONTROLLE (ENGL. CHEMISTRY, MANUFACTURING AND CONTROLS, "CMC")

* EVOTEC ERHÄLT EINE GERINGE ABSCHLAGSZAHLUNG, FORSCHUNGSZAHLUNGEN FÜR DIE ENTWICKLUNG EINES BIOMARKERS UND HAT ANSPRUCH AUF KLINISCHE UND KOMMERZIELLE MEILENSTEINZAHLUNGEN SOWIE GESTAFFELTE UMSATZBETEILIGUNGEN AM NETTOUMSATZ

Hamburg, 19. April 2021: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809 ) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Lizenzvereinbarung sowie einen Rahmenvertrag mit dem australischen Biotechnologieunternehmen Kazia Therapeutics Limited ("Kazia"; ASX: KZA;

NASDAQ: KZIA) geschlossen hat, das schwerpunktmäßig im Bereich Onkologie tätig ist. Im Rahmen dieser Vereinbarung vergibt Evotec eine exklusive, weltweite Lizenz für die Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung ihres Onkologie-Programms EVT801 an Kazia.

EVT801 ist ein präklinischer, oral verfügbarer niedermolekularer Inhibitor des lymphatischen Wachstumsfaktor-Rezeptors VEGFR3, der ursprünglich in einer Kooperation von Evotec und Sanofi entwickelt wurde. Die hohe Selektivität von EVT801 für VEGFR3 gegenüber anderen VEGF-Rezeptoren unterscheidet den Wirkstoff von anderen niedermolekularen Multi-Kinase-Inhibitoren, die an mehrere VEGF-Rezeptoren binden und mit erheblicher Toxizität verbunden sind. EVT801 hat das Potenzial, besonders an VEGFR3 zu binden, um eine hohe Wirksamkeit sowohl gegen den Primärtumor als auch gegen lymphatisch bedingte Metastasen mit einem sehr günstigen Toxizitätsprofil zu kombinieren.

Kazia strebt die klinische Entwicklung von EVT801 als Einzelwirkstoff und in Kombination mit einer Immuntherapie für eine Reihe spezifischer, onkologischer Indikationen an. Evotec wird die von Kazia finanzierte Phase-I-Studie leiten. Kazia wird die anschließende klinische Entwicklung und Vermarktung von EVT801 übernehmen.

Evotec erhält eine geringe Abschlagszahlung sowie weitere Zahlungen für das Vorantreiben von EVT801 in die klinische Testphase und darüber hinaus, z. B. für die Entwicklung von Biomarkern und CMC. Darüber hinaus erhält Evotec Anspruch auf klinische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von über 300 Mio. EUR sowie gestaffelte, einstellige Umsatzbeteiligungen am Nettoumsatz mit EVT801. Diese werden mit Sanofi, dem Forschungs- und Entwicklungspartner von EVT801, geteilt.

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über diese Lizenzvereinbarung mit Kazia. Das Unternehmen verfügt über eine hohe Erfolgsbilanz und klinische Expertise im Bereich Onkologie. EVT801 beinhaltet ein umfangreiches präklinisches Datenpaket, eine genau charakterisierte Pharmakologie und ein klares mechanistisches Verständnis, mit dem eine rationale Auswahl der Zielgruppen und therapeutischen Kombinationen getroffen werden kann. Zusätzlich zu dem hervorragenden Programm stellt Evotec Kazia ein hochrangiges Team für die Weiterentwicklung bis zur Klinik zur Verfügung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kazia, um EVT801 für Patienten weltweit verfügbar zu machen und damit eine neue Behandlungsoption für ihren dringenden, ungedeckten medizinischen Bedarf anzubieten."

Dr. James Garner, Chief Executive Office von Kazia, sagte: "Wir sind hocherfreut, diesen überaus spannenden neuen Wirkstoff in Kazias Pipeline aufzunehmen. Evotec hat bei der frühen Entwicklung von EVT801 erstklassige Arbeit geleistet und das präklinische Datenpaket ist außergewöhnlich umfangreich. Unser Ziel ist es, mit dem Wirkstoff eine klinische Phase-I-Studie, deren Beginn wir noch im Jahr 2021 erwarten, im Schnellverfahren zu durchlaufen."

ÜBER KAZIA THERAPEUTICS LIMITED Kazia Therapeutics Limited (ASX: KZA, NASDAQ: KZIA) ist ein Unternehmen mit Sitz in Sydney, Australien, das sich auf die Entwicklung von Wirkstoffen für die Onkologie konzentriert. Unser führendes Programm ist Paxalisib, ein in das Hirn eindringender Inhibitor des PI3K/Akt/mTOR-Signalwegs. Er wird zur Behandlung des Glioblastom entwickelt, der häufigsten und aggressivsten Form primärer Hirntumore bei Erwachsenen. Nach der Auslizenzierung durch Genentech Ende 2016 begann im Januar 2021 die Rekrutierung für GBM AGILE, eine klinische Studienplattform für Glioblastome. Für andere Formen von Hirntumoren laufen weitere sieben Studien. Die US-Zulassungsbehörde FDA gewährte Paxalisib im Februar 2018 die Bezeichnung "Orphan Drug" (Medikament für seltene Krankheiten) für Glioblastome und im August 2020 ein beschleunigtes Zulassungsverfahren (Fast Track). Darüber hinaus wurde Paxalisib im August 2020 für DIPG (diffuses intrinsisches Ponsgliom), eine seltene pädiatrische Erkrankung, die Bezeichnung "Orphan Drug" gewährt. Im März 2021 lizenzierte Kazia die Rechte an Paxalisib für die Region China an Simcere Pharmaceutical Company aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.kaziatherapeutics.com.

ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 3.500 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen, Fibrose, seltene Krankheiten und Frauengesundheit ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Medienkontakt Evotec SE: Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications & Marketing, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

IR-Kontakt Evotec SE: Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.: +49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com

