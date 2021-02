DGAP-News: Evotec und Related Sciences gehen integrierte Wirkstoffforschungs- und Entwicklungspartnerschaft ein (deutsch)

Evotec und Related Sciences gehen integrierte Wirkstoffforschungs- und Entwicklungspartnerschaft ein

* PARTNERSCHAFT NUTZT BAHNBRECHENDE BIOLOGIE FÜR INNOVATIVE, MULTIMODALE WIRKSTOFFENTWICKLUNG VOM TARGET BIS ZUR KLINIK

* EVOTEC VERBINDET INTEGRIERTE PLATTFORM MIT RELATED SCIENCES' MODELL FÜR WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND IHREM DATENGETRIEBENEN ANSATZ

* EVOTEC WIRD ÜBER MEILENSTEINE, UMSATZ- UND EQUITY-BETEILIGUNGEN AN ALLEN IM RAHMEN DER KOOPERATION ENTWICKELTEN PROJEKTEN VON RELATED SCIENCES MIT PROFITIEREN

Hamburg, 09. Februar 2021: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809 ) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine integrierte Multi-Target-Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft mit dem Biotech-Venture Unternehmen Related Sciences eingegangen ist. Ziel der über mehrere Jahre laufenden Vereinbarung ist die Entwicklung einer Vielzahl von Wirkstoffkandidaten und Biomarker bis zur Anmeldung neuer Prüfpräparate ("IND-Einreichung").

Evotec und Related Sciences nutzen ihre komplementären Stärken, um gemeinsam mehrere Therapieansätze für klar definierte Patientengruppen mit erheblichem ungedeckten medizinischen Bedarf zu erforschen und zu entwickeln. Related Sciences verbindet die datengetriebene Identifizierung vielversprechender neuer Therapiemöglichkeiten mit einem einzigartigen Modell für wissenschaftliche Zusammenarbeit. Ein führendes wissenschaftliches Experten-Team aus der ganzen Welt wird zusammengebracht, um die Entwicklung wichtiger neuer Medikamente in bahnbrechenden Bereichen der Biologie risikoärmer voranzutreiben. Related Sciences wird von Evotecs umfangreicher Erfolgsbilanz, der computerbasierten Forschung und ihrer Expertise in der Wirkstoffforschung und -entwicklung in verschiedenen Indikationsgebieten profitieren. Evotec setzt ihre umfangreiche proprietäre Plattform für integrierte Forschungs- und Entwicklungsleistungen ein, um die gemeinsamen Programme von der Zielstruktur bis zur klinischen Entwicklung voranzutreiben. Evotecs Plattform wird zur Identifikation therapeutischer Strategien und der Priorisierung von Zielstrukturen eingesetzt, und wird damit Hits, Leitstrukturen, Kandidaten und Biomarker generieren.

Related Sciences und ihre Tochterunternehmen investieren substanziell in die von Evotec geführte Forschung und Entwicklung verschiedener Portfolios mit vielversprechenden neuen Wirkstoffprojekten. Zudem erhält Evotec Meilensteine, Umsatzbeteiligungen und bei Ausgründungen Equity-Beteiligungen für alle Projekte von Related Sciences, die innerhalb der Partnerschaft entwickelt werden.

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, sagte: "Wir freuen uns sehr, diese einzigartige und transformative Partnerschaft mit Related Sciences einzugehen. Die gemeinsame Expertise von Evotec und Related Sciences wird durch die Integration erstklassiger Wissenschaft, einer von menschlichen Daten getriebenen Auswahl der Zielstrukturen, sowie Projektführerschaft und Portfoliomanagement neue und hochwertige Therapeutika hervorbringen, die zur Behandlung von Patienten mit hohem medizinischen Bedarf führen werden."

Dr. Jack Milwid, Managing Partner und Head of Research bei Related Sciences, sagte: "Die Plattform von Related Sciences integriert Erkenntnisse aus Daten und von führenden Wissenschaftlern, um eine Antwort auf die Frage zu finden, wo bedeutende neue therapeutische Fortschritte für Patienten mit hohem Bedarf erzielt werden können. Evotecs erstklassige, multimodale, integrierte und computergestützte Forschungs- und Entwicklungsplattform stärkt unsere Bemühungen neue, hochwertige Medikamente für unzureichend versorgte Patientengruppen zu entdecken."

Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekanntgegeben.

ÜBER RELATED SCIENCES Related Sciences ("RS") ist eine datengetriebene Projektentwicklungsfirma die gegründet wurde, um neue Medikamente für Erkrankungen mit bedeutendem ungedecktem Bedarf zu erforschen. RS stellt Portfolios vielversprechender Therapieprogramme in bahnbrechenden Gebieten der Biologie zusammen, geleitet von Teams aus führenden Wissenschaftlern und Mediziner, die weltweit arbeiten. Durch die Integration zahlreicher auf Daten, Wissenschaft, Wirkstoffforschung und innovativer Geschäftsmodelle ermöglicht RS Medikamente zu entwickeln, die Patienten mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit sicher und wirkungsvoll helfen könnten - innerhalb eines virtuellen Betreibermodells, das Kosten, Ausfallquoten und geografische Beschränkungen reduziert, um die mögliche Wertschöpfung zu maximieren. RS wurde von einem Team gegründet, das auf tiefgreifende Erfahrungen in der Gründung von Life-Sciences-Unternehmen, Anlagestrategien und Data Science zurückgreifen kann und von einer Gruppe führender Investoren unterstützt wird.

ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 3.500 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen, Fibrose, seltene Krankheiten und Frauengesundheit ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec.

