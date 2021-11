DGAP-News: Exasol AG gibt Überblick zum Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2021 (deutsch)

Exasol AG gibt Überblick zum Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2021

Exasol AG gibt Überblick zum Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2021

* Anstieg der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) auf 28,2 Mio. EUR bis Ende September 2021 (+31 %)

* Angepasster Ausblick mit einem ARR-Wachstum auf 30 - 31 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2021

Nürnberg, 4. November 2021 - Die Exasol AG ( ISIN DE000A0LR9G9 ), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, gibt Eckdaten zur vorläufigen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2021 bekannt.

Exasols wichtigste Finanzkennzahl, die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR), belief sich bis Ende September 2021 auf 28,2 Mio. EUR (vorläufig und ungeprüft), was einem Zuwachs von 31 % gegenüber Ende September 2020 (ARR von 21,5 Mio. EUR) entspricht. Die wichtigsten Wachstumstreiber waren der Anstieg mit Bestandskunden ("Upselling"; ca. 5 Mio. EUR) und der Umsatz mit Neukunden in der DACH-Region (ca. 2,3 Mio. EUR). Downselling und Kundenabwanderung blieben auf einem niedrigen Niveau (jeweils ca. 0,3 Mio. EUR).

In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 konnte Exasol 33 neue Kunden gewinnen, darunter mehrere Großunternehmen aus wichtigen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Energie sowie Transport und Logistik. Die Gesamtzahl der Kunden lag zum Ende des dritten Quartals 2021 bei 207. Die DACH-Region zeigte eine anhaltend starke Wachstumsdynamik, in Großbritannien und in den USA blieb die Kundenakquise hinter den Erwartungen zurück.

Exasol hat seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 angepasst und erwartet jährlich wiederkehrende Umsätze in einer Bandbreite zwischen 30 - 31 Mio. EUR zum Ende des Geschäftsjahres 2021 (entspricht +24 % bis +29 % gegenüber Vorjahr). Grund für diese Anpassung sind Verschiebungen bei einzelnen großen Kundenprojekten und die insgesamt schwächer als erwartete Wachstumsdynamik in den USA und Großbritannien. Gleichzeitig mit dieser geringeren Wachstumsdynamik in 2021 hat Exasol seinen mittelfristigen Ausblick angepasst und erwartet, dass jährlich wiederkehrende Umsätze von 100 Mio. EUR im Laufe des Geschäftsjahres 2025 (ursprünglich 2024) erreicht werden.

"Im Jahr 2021 hat Exasol die tiefgreifendste Transformation in der Unternehmensgeschichte durchlaufen. Wir sind schnell vorangekommen, waren aber auch mit unseren eigenen Herausforderungen in einem dynamischen Marktumfeld konfrontiert, was dazu führte, dass die Kundenakquise in Großbritannien und den USA langsamer als geplant verlief. Wir haben nun die notwendigen Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen, um diese Herausforderungen zu meistern und sind zuversichtlich, dass wir die riesigen Marktchancen, die sich uns bieten, mit neuem Fokus erfolgreich nutzen werden", sagt Aaron Auld, CEO von Exasol.

Erhöhte Transparenz und Frequenz im Investorendialog

Ab 2022 wird Exasol den Investorendialog durch einen engagierten und erfahrenen Investor Relations Manager intensivieren und über die derzeitigen Börsenpflichten hinaus vierteljährlich Webcasts zum aktuellen Geschäftsverlauf anbieten. Zudem wird Exasol die Finanzberichterstattung beschleunigen und mehr Transparenz bei den wichtigsten Finanzkennzahlen der Geschäftsentwicklung schaffen.

Über Exasol Exasol wurde im Jahr 2000 mit der Vision gegründet, die Datennutzung von Unternehmen grundlegend zu verändern. Heute vertrauen ambitionierte Organisationen weltweit auf die Analytics-Datenbank von Exasol - denn diese ist die schnellste der Welt. Mit Niederlassungen an mehreren Standorten in den USA und Europa ist es Exasols erklärtes Ziel, den Kunden flexible, skalierbare und leistungsstarke Analytics-Lösungen zu liefern, egal ob die Daten in der Cloud oder On-Premises gespeichert sind.

Exasol - accelerating insights from the world's data.

Erfahren Sie mehr unter www.exasol.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter

