DGAP-News: Exasol AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2020, Eckdaten für Q1 2021 und einen Ausblick bis 2024 (deutsch)

Exasol AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2020, Eckdaten für Q1 2021 und einen Ausblick bis 2024

^ DGAP-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose Exasol AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2020, Eckdaten für Q1 2021 und einen Ausblick bis 2024

11.05.2021 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Exasol AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2020, Eckdaten für Q1 2021 und einen Ausblick bis 2024

* Anstieg des Annual Recurring Revenue (ARR) um 36.9 % auf 24,1 Mio. Euro per Ende Dezember 2020

* Solider Start in das Jahr 2021: ARR im ersten Quartal 2021 mit 25,3 Mio. Euro um 37,3 % über dem Vorjahr

* Ausblick: Exasol erwartet 2021 ein ARR-Wachstum von über 45 % und strebt im Laufe des Jahres 2024 einen ARR von mehr als 100 Mio. Euro an

Nürnberg, 11. Mai 2021 - Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9, www.exasol.com), ein global agierendes Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, hat heute den Konzernbericht für das Jahr 2020 und Eckdaten für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Außerdem stellt das Unternehmen einen Ausblick für 2024 vor.

Finanzkennzahl ARR steigt im Jahresvergleich um 36,9 % auf 24,1 Mio. Euro Auf Zwölfmonatsbasis stieg die wichtigste Finanzkennzahl der Exasol, der Annual Recurring Revenue (ARR), um 36,9 % auf 24,1 Mio. Euro per Ende Dezember 2020 (Ende Dezember 2019: 17,6 Mio. Euro). Wachstumstreiber waren Upselling-Möglichkeiten bei bestehenden Kunden sowie ein starkes Neukundengeschäft. Im Geschäftsjahr 2020 konnte Exasol 33 neue Kunden in verschiedenen Regionen und Branchen gewinnen. Auf Bruttoebene erreichte die Zahl der neu gewonnenen Kunden 2020 ein Rekordniveau in der 20-jährigen Unternehmensgeschichte. Zum Jahresende belief sich der Kundenbestand auf insgesamt 195. Die Kennzahl ARR entspricht der am 23. Februar 2021 veröffentlichten vorläufigen Zahl. Exasols Verkaufszyklen überschreiten in der Regel sechs Monate, so dass das Unternehmen seine ARR-Wachstumsziele für 2020 ohne den Rückenwind durch den Börsengang und die Erlöse aus der Kapitalerhöhung erreicht hat.

Umsatzentwicklung 2020 durch Umstellung auf abonnementbasiertes Modell beeinflusst In der Vergangenheit hat Exasol seine Software im Rahmen von unbefristeten Lizenzverträgen verkauft. Im Jahr 2015 begann Exasol, sein Geschäftsmodell von unbefristeten Lizenzverträgen auf ein abonnementbasiertes Modell mit wiederkehrenden Umsätzen umzustellen. Auch 2020 zeigte sich die Umsatzentwicklung noch von dieser Umstellung des Geschäftsmodells beeinflusst. Der Konzernumsatz stieg um 9,3 % auf 23,6 Mio. Euro. Der Anteil der wiederkehrenden Konzernumsätze erhöhte sich von 69,9 % im Jahr 2019 auf 80,5 % im Jahr 2020 (19 Mio. Euro).

Betriebsergebnis stark von außergewöhnlichen Aufwendungen beeinflusst Im Geschäftsjahr 2020 belief sich das EBITDA von Exasol auf -29,9 Mio. Euro (2019: -11,0 Mio. Euro) und enthielt außergewöhnliche Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungspakete für den Börsengang sowie die Kapitalerhöhung von insgesamt 22,5 Mio. Euro. Das um diese Sondereffekte bereinigte EBITDA betrug -7,4 Mio. Euro (2019: -1,9 Mio. Euro). Der Rückgang des EBITDA ist in erster Linie auf die Ausweitung des Personalbestands der Exasol zurückzuführen. Diese fand insbesondere im zweiten Halbjahr 2020 zur Beschleunigung des zukünftigen internationalen Wachstums statt.

Erfolgreicher Börsengang ebnet Weg für Eintritt in eine neue Ära des Wachstums Mit dem Börsengang und der Kapitalerhöhung erzielte Exasol Bruttoemissionserlöse in Höhe von 91,7 Mio. Euro. Damit verfügt Exasol zum ersten Mal in seiner 20-jährigen Unternehmensgeschichte über ausreichend Liquidität und Kapital zur Umsetzung seiner ehrgeizigen internationalen Wachstumspläne. Im Jahr 2020 hat Exasol in Schlüsselbereichen wie Marketing und Vertrieb ihre Aktivitäten zur Personalrekrutierung verstärkt. Das Unternehmen hat außerdem ein neues Führungsteam installiert, um die Internationalisierung, insbesondere in Großbritannien und den USA, voranzutreiben, Produkte und Technologien zu verbessern sowie die Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu intensivieren.

Im zweiten Halbjahr 2020 erhöhte sich die Zahl der Mitarbeiter um 67 auf insgesamt 223 zum 31. Dezember.

Im Laufe des Jahres 2020 brachte Exasol die neue Software-Version 7.0 auf den Markt, die mehrere Verbesserungen für die Kunden des Unternehmens beinhaltet, wie z. B. einen neuen Data Vault, Unterstützung für GPUs (Grafik-Chips) sowie erweiterte Funktionen für semi-strukturierte Daten und künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML). Darüber hinaus hat Exasol auch an seinen Cloud-/SaaS- Produkten und -Angeboten gearbeitet, die voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 auf den Markt kommen werden. Die bevorstehende Markteinführung ist ein wichtiger Meilenstein für Exasol. Durch sie profitieren Kunden nicht nur von erhöhter Flexibilität, sondern auch von einer besseren Trennung von Datenspeicher- und Datenberechnungsfunktionalitäten sowie einer höheren Elastizität bei der Datennutzung.

Solider Start ins Jahr 2021: ARR-Wachstum von 37,3 % auf 25,3 Mio. Euro Exasol hatte einen soliden Start ins Jahr 2021. So konnte das Unternehmen seinen ARR im ersten Quartal 2021 um 37,3 % gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 25,3 Mio. Euro steigern. Der Gesamtkundenbestand belief sich zum Ende des ersten Quartals 2021 auf 199. Der Umsatz lag im ersten Quartal 2021 mit 6,1 Mio. Euro um 26,7 % über dem Niveau des entsprechende Vorjahreszeitraums.

Exasol bestätigt Prognose für 2021 mit ARR von mehr als 35 Mio. Euro und plant, 2024 einen ARR von über 100 Mio. Euro zu erzielen Der Exasol-Vorstand strebt für die wesentliche Finanzkennzahl Annual Recurring Revenue (ARR) bis 2024 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im mittleren zweistelligen Prozentbereich an. Für 2021 prognostiziert das Unternehmen einen ARR von mehr als 35 Mio. Euro. Dies entspricht einer erwarteten Steigerung von mehr als 45 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert. Für den Jahresverlauf 2024 strebt Exasol darüber hinaus einem ARR von mehr als 100 Mio. Euro an.

Der Geschäftsbericht des Konzerns für 2020 ist auf ir.exasol.com in der Rubrik Berichte und Präsentationen abrufbar.

##

WICHTIGER HINWEIS Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Solche Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in dieser Meldung beschrieben sind. Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen künftiger Ereignisse verlassen, und wir verpflichten uns nicht, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen und branchenspezifischen Entwicklungen, technologischen Veränderungen, technischen Betrieb und Cyberangriffen sowie Änderungen im Wettbewerbsniveau. Die angegebenen Zahlen für Q1 2021 und mit diesen in Verbindung stehenden Informationen sind vorläufig und ungeprüft.

Investor Relations Kontakt Exasol Jochen Reichert +49 911 23991 454 jochen.reichert@exasol.com

Pressekontakt Exasol Carla Gutierrez, Head of Global Communications Email: Carla.gutierrez@exasol.com

Über Exasol Exasol bietet eine leistungsstarke und hoch performante In-Memory-Analytics-Datenbank. Dank ihrer Performance, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit lassen sich Milliarden von Zeilen in wenigen Sekunden analysieren, hochleistungsfähige Analysen sicher in der Cloud oder On-Premises ausführen sowie reibungslose Analysen mit Self-Indexing durchführen, die die Performance automatisch optimiert. Die Kosten für Datenanalysen sind dabei immer transparent. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.exasol.com/de

11.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: EXASOL AG Neumeyerstraße 22-26 90411 Nürnberg Deutschland Internet: www.exasol.com

ISIN: DE000A0LR9G9

WKN: A0LR9G Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1194768

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1194768 11.05.2021

°