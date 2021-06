DGAP-News: Exasol ernennt Jan-Dirk Henrich zum Chief Financial Officer (CFO) (deutsch)

Exasol ernennt Jan-Dirk Henrich zum Chief Financial Officer (CFO)

Nürnberg, den 14. Juni 2021 - Exasol, Hersteller einer High-Performance-Analytik-Datenbank, gab heute bekannt, dass Jan-Dirk Henrich ab dem 1. September 2021 als Chief Financial Officer (CFO) und Chief Operating Officer (COO) dem Führungsteam und dem Vorstand beitreten wird. Henrich wird vom Exasol-Hauptsitz in Nürnberg aus agieren. Die Ernennung folgt auf die Ankündigung des bisherigen CFO und COO Michael Konrad, diese Positionen zum Ende des zweiten Quartals 2021 niederzulegen.

Aaron Auld, Chief Executive Officer von Exasol, kommentiert die Ernennung: "Ich bin begeistert, dass Jan-Dirk Henrich dem Führungsteam von Exasol beitritt. Er bringt umfangreiche internationale Erfahrung im Management von Auslandsgeschäften mit sowie Erfahrung in Führungspositionen von börsennotierten deutschen Unternehmen. Darüber hinaus ist Jan-Dirk Henrich seit mehreren Jahren Exasol-Kunde beim Unternehmen New Work SE: Er versteht also genau, was unsere Technologie einzigartig und leistungsstark macht."

Henrich bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen General Management, Finanzen und Strategie/M&A mit in den Vorstand, nachdem er zuvor verschiedene leitende Positionen im Finanzbereich sowie eine Position als Country General Manager in einem internationalen Unternehmen innehatte. In seiner vorherigen Position leitete Henrich ein großes Team, das für Finanzcontrolling und Business Intelligence (BI) zuständig war. Er arbeitete auch eng mit den Bereichen Kapitalmarkt und Investor Relations zusammen und ist somit sehr erfahren in der Arbeit für börsennotierte Unternehmen in Deutschland.

"Ich freue mich sehr, Mitglied der Exasol-Familie zu sein und als Teil eines großartigen Teams den weiteren Wachstumskurs mitgestalten zu können", sagt Henrich. "In den vergangenen drei Jahren hatte ich das Privileg, die Stärke der Exasol-Datenbank aus erster Hand als Kunde zu erleben. Ich freue mich darauf, diese Stärke auch anderen Exasol-Kunden weltweit zu vermitteln."

Henrich kommt zu Exasol von New Work SE, einem börsennotierten, führenden Anbieter von HR-Tech und Professional Networking Services in der DACH-Region. Seine dort erworbenen Erfahrungen mit SaaS (Software-as-a-Service) und abonnementbasierten Produkten sind in seiner neuen Rolle bei Exasol von unschätzbarem Wert. Henrich begann seine Karriere bei der renommierten Unternehmensberatung McKinsey & Company. Später leitete er die Unternehmensentwicklung bei der Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA, wo er anschließend General Manager für Malaysia und Singapur wurde. Danach kehrte Henrich als Director Corporate Controlling & Financial Analytics nach Europa zurück, bevor er 2018 als VP Controlling, Business Intelligence & Digital Analytics zu New Work SE kam.

Henrich fügt hinzu: "In meiner Rolle kann ich unseren Wachstumskurs auf drei entscheidende Arten unterstützen: Zum einen beim optimalen Einsatz unserer finanziellen Ressourcen im Hinblick auf Wachstum und Wertschöpfung. Des Weiteren bei der Gestaltung unserer internen Prozesse, um fit für die Expansion zu sein. Und schließlich bei der Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern, die wir für unser Wachstum benötigen. Es ist eine sehr aufregende Zeit für Exasol, und ich bin stolz, bei dieser Reise dabei zu sein."

Die Exasol High-Performance-Analytics-Datenbank ist schneller als jede andere Datenbank. Dank ihrer Performance, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit lassen sich Milliarden von Zeilen in wenigen Sekunden analysieren, hochleistungsfähige Analysen sicher in der Cloud oder On-Premises ausführen sowie reibungslose Analysen mit Self-Indexing durchführen, die die Performance automatisch optimiert. Die Kosten für Datenanalysen sind dabei immer transparent. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.exasol.com/de

