DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx: Kapitalerhöhung vollständig platziert (deutsch)

05.03.2020 / 16:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Eyemaxx: Kapitalerhöhung vollständig platziert

- Grundkapital von 5.350.568 Euro auf 6.230.568 Euro erhöht

- Mittelzufluss von insgesamt 7,92 Mio. Euro

Aschaffenburg, den 5. März 2020 - Die Eyemaxx Real Estate AG ( ISIN: DE000A0V9L94 ; "Eyemaxx") hat ihre Bezugsrechts-Kapitalerhöhung vollständig platziert. Dabei wurden sämtliche 880.000 neue Aktien zu je 9,00 Euro emittiert und somit das Grundkapital von 5.350.568 Euro auf 6.230.568 Euro erhöht. Der Mittelzufluss für Eyemaxx aus der Transaktion beläuft sich brutto auf insgesamt 7,92 Mio. Euro. Eyemaxx will den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung für die Umsetzung von Immobilienprojekten und den Ausbau des Bestandsportfolios nutzen.

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung haben einen rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie und sind ab 1. November 2018 gewinnberechtigt. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgen die Lieferung und Zulassung der neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) voraussichtlich am 10. März 2020. Die Einführung der neuen Aktien (Stamm-ISIN DE000A0V9L94) im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 11. März 2020 und die Einführung der über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace bezogenen neuen Aktien (Zwischen- ISIN DE000A254286 ) voraussichtlich am 16. März 2020.

Die über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse übermittelten Zeichnungsangebote wurden jeweils vollständig zugeteilt. Anleger erhalten eine separate Wertpapierabrechnung durch deren Depotbank. Bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die Zuteilung für Zeichnungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität erfolgte nach einheitlichen Grundsätzen.

Eyemaxx will Mittel aus der Kapitalerhöhung auch dafür verwenden, ausgewählte selbstentwickelte Objekte entsprechend einer 'Develop & Hold'-Strategie in den Bestand zu übernehmen und Projektentwicklungen vornehmlich erst nach Fertigstellung und nicht als Forward Sales zu veräußern.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG fungierte bei der Transaktion als Sole Bookrunner.

Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG: 'Wir freuen uns sehr, dass uns trotz des aktuell extrem schwierigen Kapitalmarktumfeldes eine Vollplatzierung gelungen ist und möchten uns für das Vertrauen der Aktionäre sowie neuer Investoren bedanken. Wir haben unsere Kapitalbasis somit weiter gestärkt und konnten zusätzliche Mittel zur Unterstützung unseres Unternehmenswachstums generieren. Wir sind in stabilen und wachstumsstarken Immobilienmärkten aktiv und sehen weiterhin hervorragende Marktopportunitäten, die wir nutzen werden.'

Über die Eyemaxx Real Estate AG

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 902 Millionen Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.

°