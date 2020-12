DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx schließt Verkaufstransaktion von Logistikimmobilie und Grundstück in Serbien ab (deutsch)

Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx schließt Verkaufstransaktion von Logistikimmobilie und Grundstück in Serbien ab

CORPORATE NEWS

Eyemaxx schließt Verkaufstransaktion von Logistikimmobilie und Grundstück in Serbien ab

- Verkauf an renommierten Immobilienentwickler und -verwalter CTP Group

- Closing bereits erfolgt

- Signifikanter Liquiditätszufluss

Aschaffenburg, den 28. Dezember 2020 - Die Eyemaxx Real Estate AG ( ISIN DE000A0V9L94 ) hat den Verkauf einer Logistikhalle sowie Teile ihrer Grundstücke in Serbien erfolgreich abgeschlossen. Eyemaxx veräußert die Immobilie und das unmittelbar danebenliegende Grundstück nördlich von Belgrad über eine Kombination aus Share- und Asset Deal für einen deutlich zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an den Immobilienentwickler und -verwalter CTP Group. Zur genauen Höhe des Verkaufspreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Logistikhalle und Grundstück verfügen über eine sehr gute Infrastruktur mit direkter Anbindung zur Autobahn E-75 mit Verbindung nach Belgrad und die ungarische Hauptstadt Budapest. Die Logistikhalle verfügt über eine vermietbare Fläche von rd. 28.600 Quadratmetern, davon rund 22.000 Quadratmeter Lagerfläche, die restlichen Flächen sind Bürofläche-, bzw. Manipulationsfläche. Zu den Mietern zählen international namhafte und renommierte Unternehmen. Das an die Logistikimmobilie angrenzende Grundstück hat eine Grundstücksfläche von über 33.300 Quadratmetern.

Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, diese Transaktion mit einem so renommierten Unternehmen wie CTP Group abgeschlossen zu haben. Mit der Veräußerung steht unser Engagement in Serbien vor einem erfolgreichen Abschluss. Den Mittelzufluss werden wir zur Umsetzung weiterer Projekte nutzen."

Über die Eyemaxx Real Estate AG:

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Büros, Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell über 1 Mrd. Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Eyemaxx Investor Relations / Finanzpresse Axel Mühlhaus edicto GmbH Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: eyemaxx@edicto.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG Weichertstraße 5 63741 Aschaffenburg Deutschland Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17 Fax: +49 (6021) 38 669 15 E-Mail: office@eyemaxx.com Internet: www.eyemaxx.com

ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A2AAKQ9 ,

WKN: A0V9L9, A1TM2T, A2AAKQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1157486

