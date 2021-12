DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG: Konkursantrag der Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH (deutsch)

Eyemaxx Real Estate AG: Konkursantrag der Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH

^ EQS-Ad-hoc: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges Eyemaxx Real Estate AG: Konkursantrag der Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH

20.12.2021 / 19:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Eyemaxx Real Estate AG: Konkursantrag der Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH

Aschaffenburg, den 20. Dezember 2021 - Die Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH. Eine Tochtergesellschaft der Eyemaxx Real Estate AG ( ISIN DE000A0V9L94 ) mit Sitz in Leopoldsdorf bei Wien/Österreich hat heute einen Konkursantrag am Landesgericht Korneuburg gestellt. Das Insolvenzverfahren der Konzernmutter wird als Konkursverfahren weitergeführt. Die Abstimmung über den Sanierungsplan am 26.1.2022 entfällt.

Kontakt:

Als Insolvenzverwalter Dr. Ulla Reisch Landstraßer Hauptstraße 1a Ebene 07, Top 09 A-1030 Wien office.wien@ulsr.at ir@eyemaxx.com

20.12.2021 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com

1260299 20.12.2021 CET/CEST

°