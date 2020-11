f-fex/finanzen.net: German Fund Champions 2021 stehen fest: finanzen.net und f-fex küren die besten Fondsgesellschaften in Deutschland

^ DGAP-News: f-fex AG / Schlagwort(e): Fonds/Rating f-fex/finanzen.net: German Fund Champions 2021 stehen fest: finanzen.net und f-fex küren die besten Fondsgesellschaften in Deutschland

03.11.2020 / 08:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

German Fund Champions 2021 stehen fest: finanzen.net und f-fex küren die besten Fondsgesellschaften in Deutschland

* Champions und MIPs (most improved players) mit hervorragenden Leistungen trotz schwierigem Marktumfeld

* Film-Doku über Auszeichnung in fünf Ligen: Aktien, Renten, Mischfonds, ETFs und ESG/Nachhaltigkeit

* Vergabe von Publikumspreisen durch die Nutzer von finanzen.net

Bad Homburg/Karlsruhe, 03.11.2020 - Die Sieger der German Fund Champions League stehen fest. In einer informativen Film-Doku, die seit heute unter www.finanzen.net abgerufen werden kann, stellen die Veranstalter des Wettbewerbs die siegreichen Fondsgesellschaften und ihre Manager vor. Bei der Auszeichnung wurden jeweils drei Gesellschaften pro Kategorie zum "Champion" und jeweils eine zum "MIP" ("most improved player") auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Fondsratings gekürt. Erstmalig wurden darüber hinaus in diesem Jahr von den Nutzern des Finanzportals finanzen.net Publikumspreise für die beliebteste Fondsgesellschaft und den beliebtesten ETF-Anbieter vergeben.

Champions in der Kategorie Aktien wurden BlackRock, Pictet Asset Management und Union Investment. Der Preis für den MIP ging in dieser Kategorie an Metzler Asset Management. Bei den Rentenfondsanbietern konnten sich DWS Investment, Fidelity Investments und Schroder Investment Management durchsetzen. KEPLER-FONDS holte in dieser Kategorie den Preis für den MIP. Bei den Mischfonds machten Allianz Global Investors, Flossbach von Storch und Union Investment ihren Anspruch als Champions geltend. Carmignac Gestion wurde in dieser Kategorie zum MIP gekürt. In der Liga ESG/Nachhaltigkeit holten sich Fondsspezialisten von BlackRock, LBBW Asset Management und Union Investment die begehrte Champions-Trophäe. Den MIP-Pokal ging in dieser Kategorie ebenfalls an LBBW Asset Management. In der ETF-Liga konnten insbesondere Amundi Asset Management, Invesco Asset Management und Vanguard Asset Management punkten. Den Titel zum "most improved player" (MIP) holte sich hier Xtrackers von DWS Investment. Die beiden Publikumspreise zur beliebtesten Fondsgesellschaft bzw. zum beliebtesten ETF-Anbieter gingen an BlackRock bzw. iShares by BlackRock.

Die German Fund Champions 2021

Aktien Renten Mischfonds ESG ETF Champions BlackRock DWS Allianz BlackRo- Amundi ***** Investment Global Inv. ck AM Pictet AM Fidelity Flossbach LBBW AM Invesco Investments von Storch AM Union Schroder Union Union Van- Investment Investment Investment Investment guard AM MIP Metzler AM KEPLER-FONDS Carmignac LBBW AM Xtracker- Gestion s/DWS

Publikumspreise

"Beliebteste Fondsgesellschaft" "Beliebtester ETF-Anbieter" BlackRock iShares by BlackRock

Der von f-fex und finanzen.net bereits zum zweiten Mal ausgerichtete Wettbewerb vergibt den Champions-Titel an diejenigen drei Gesellschaften einer Kategorie, die mit einer breit aufgestellten Fondspalette ihren Kunden das qualitativ hochwertigste Fondsangebot bereitstellen. Der MIP-Titel geht an diejenige Gesellschaft, die ihre Fondsqualität gegenüber dem Vorjahr am meisten steigern konnten. Ziel der German Fund Champions League ist es, Anlegern eine einfache und schnelle Orientierung bei der Auswahl von Fondsanbietern und Fonds zu geben.

"Wir freuen uns sehr, dass unser Wettbewerb nun schon im zweiten Jahr auf so gute Resonanz bei Fondsanlegern und Fondsgesellschaften stößt", sagt Lars Merle, CCO und Board Member bei finanzen.net während der Dreharbeiten zum diesjährigen Award-Film. "Im aktuellen Marktumfeld ist es für alle Gesellschaften eine große Herausforderung einen der begehrten Spitzenplätze zu erreichen", resümiert Dr. Tobias Schmidt, CEO und Gründer der f-fex AG. "Die Kür ist es dann natürlich, die Champions-Position über die Jahre auch zu halten", ergänzt Merle.

Die Bewertung der firmenübergreifenden Fondsqualität erfolgt auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Fondsratings und bezieht alle gerateten Fonds einer Gesellschaft incl. eventuell zugehöriger Schwester- und Tochtergesellschaften ein. Während die Bewertung zum "Champion" volumengewichtet, also in Abhängigkeit von Fondsqualität und Fondsvolumen erfolgt, wird die Bewertung zum "MIP" gleichgewichtet, also ohne Einbeziehung des Fondsvolumens ermittelt. Bei der Auswertung zu den German Fund Champions werden die von Privatanlegern am wichtigsten erachteten Fondsgesellschaften analysiert. An der Nutzerbefragung auf finanzen.net zur Ermittlung der Publikumspreise nahmen im Zeitraum von Mitte September bis Mitte Oktober über 1.400 User teil.

Weitere Informationen incl. Film-Doku und interessanter Fondsmanager-Interviews über die weitere Entwicklung der Finanzmärkte sind im Finanzportal finanzen.net und dem dort eingerichteten Special "German Fund Champions" zu finden.

Über f-fex: f-fex ist der erste Komplett-Anbieter für das digitale Management von Fondspolicen, Fondsdepots und fondsbasierten Vermögensstrategien. Darüber hinaus bewertet f-fex mittels intelligenter Ratingverfahren Investmentfonds und Portfolios. Das Mitte 2017 von erfahrenen Vorständen und Managern gegründete Unternehmen bündelt einzigartiges Fonds- und Versicherungs-Know-how. Mit ihren digitalen Lösungen stärkt die f-fex AG das Vermögensmanagement-Geschäft von Vermögensverwaltern, Vermittlern und Banken sowie das Fondspolicen-Geschäft von Versicherern und Finanzvertrieben.

Über finanzen.net: Die finanzen.net GmbH bietet ein breites Portfolio an Online-Portalen und mobilen Angeboten. Das Kernprodukt www.finanzen.net ist mit mehr als 4,40 Mio. Unique Usern (AGOF 08/2019) und über 36,7 Mio Visits (IVW 08/2019) Deutschlands größtes Börsenportal. finanzen.net vereint tagesaktuelle Daten zu den Entwicklungen am Finanzmarkt mit RealtimePushKursen zu Indizes, Rohstoffen und Devisen sowie Informationen zu Aktien, Unternehmen, Zertifikaten, Fonds und zur Konjunktur. Interaktive Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar.

Pressekontakt: f-fex AG, Dornbachstraße 1a, 61352 Bad Homburg Tel.: +49 (0)6172 2655-372 Mail: presse@f-fex.de, Internet: http://www.f-fex.de

finanzen.net GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe Tel.: +49 (0)721 161766-100 Mail: lars.merle@finanzen.net Internet: https://www.finanzen.net

03.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1144798 03.11.2020

°