DGAP-News: Fair Value REIT-AG: Commerzbank verlängert 10.570 m² bei der Fair Value REIT Tochtergesellschaft IC 15 in Quickborn (deutsch)

05.01.2022 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gräfelfing, 05. Januar 2022. Die Fair Value REIT-AG, ( ISIN DE000A0MW975 ), eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ( ISIN DE000A0XFSF0 ), hat den bis Ende 2022 laufenden Mietvertrag mit der Commerzbank AG für den Standort Quickborn vorzeitig um fünf weitere Jahre bis Ende 2027 verlängert. Die ehemalige comdirect bank AG, die im November 2020 auf die Commerzbank AG verschmolzen wurde, ist seit 1997 einziger Mieter des im Jahr 1995 errichteten Gebäudes in der Pascalkehre 15 und 15a. Die Immobilie ist damit voll vermietet. Im Haus selbst, das insgesamt eine Fläche von 10.570 m² umfasst, sind neben Büroräumlichkeiten auch ein Café sowie ein Restaurant untergebracht, zudem sind zahlreiche umliegende Parkplätze Bestandteil dieses Mietvertrages.

Kontakt: Fair Value REIT-AG Tim Brückner Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Tel.: 089-9292815-10 Fax: 089-9292815-15 E-Mail: brueckner@fvreit.de

