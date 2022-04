DGAP-News: Fandifi Technologies hebt Fan-Beteiligung mit Gamification und NFTs auf neues Level (deutsch)

Fandifi Technologies hebt Fan-Beteiligung mit Gamification und NFTs auf neues Level

Es gibt einen einfachen Grund für die astronomische Vergütung von Sportlern in der Formel 1, der Premier League und inzwischen auch im e-Sport: Diese modernen Helden begeistern weltweit ihre Fans. Fans sind das treueste, motivierteste Publikum, das sich denken lässt - pures Marketing-Gold, erst recht bei Live-Events. Denn nichts fesselt die Aufmerksamkeit der Zuschauer mehr als das Unvorhersehbare. Die gemeinsame Spannung lässt synchron mit den Events die Drähte der Social Media heiß laufen. Das Ausmaß dieser sozialen Kommunikation ist enorm und bildet quasi einen eigenen Event im Event. Genau hier setzt Fandifi Technologies (CSE: FDM; OTC: FDMSF, FRA: TQ43) an, indem es Fans Möglichkeiten zur Beteiligung gibt, die bis vor kurzem undenkbar waren.

Die Fandifi-Technologie verschmilzt Live-Event und soziale Kommunikation auf beliebigen Plattformen, einschließlich Chats, Wetten, Fan-Marketing und Merchandising. Die Zielkunden von Fandifi sind die großen Plattformanbieter wie die NBA, NFL, NHL, MLB, die großen internationalen Fußballligen, Esports sowie alle gestreamten und übertragenen Inhalte.

Fandifi, die erst kürzlich durch ein Rebranding aus Fandom Sports Media Corp. hervorgegangen sind, bietet den etablierten Playern der Branche eine All-in-One-Lösung an - einschließlich Tools zur Monetarisierung und "Gamification" und seit neuestem sogar mit integriertem Belohnungssystem in Form von NFTs (Non-Fungible-Tokens). Ab sofort können Fans NFTs - elektronische Unikate - in Verbindung mit ihren Sportidolen gewinnen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gerade erst hat der frühere deutsche Fussball-Nationalspieler Toni Kroos seine eigene NFT Mystery Box lanciert, bei der Sammler unterschiedlichste NFT-Erinnerungsstücke rund um seine Karriere erwerben können. Die Erlöse fließen seiner Charity-Stiftung für kranke Kinder zu.

Das Herzstück von Fandifi ist eine selbstlernende "Engagement Prediction Engine", die wiederkehrende Situationen erkennt und automatisch die Kommunikation mit bestimmten Fragen in eine bestimmte Richtung lenkt. Schießt der Gefoulte den Elfer selbst, in welche Ecke schießt er oder hält der Keeper? Überholt Le Clrecs Ferrari am Ende der Gerade und schafft er es?

David Vinokurov, CEO und Präsident von Fandifi sieht die automatische Bereitstellung und Einblendung von Vorhersagen nicht nur für Sport und Esport, sondern für jede Art von Sendeinhalten als neuen Megatrend. "Alle unsere laufenden Partnergespräche haben uns die Türen zu neuen Einsatzmöglichkeiten für Verbraucher und Produzenten geöffnet", berichtet er von den Gesprächen mit Interessenten. Die Gamification- und Reward-Engines werden es den Zuschauern ermöglichen, ein breites Spektrum ihrer bevorzugten Live- und aufgezeichneten Events zu spielen und vorherzusagen und für ihr Engagement mit NFTs belohnt zu werden.

Die Fandifi-Website

Die modulare Peer-to-Peer (P2P) Sportwetten-Plattform von Fandifi (www.fandomesports.gg) wurde im Januar 2022 gestartet. Die Plattform ging in Betrieb und ermöglichte dem Unternehmen den Übergang zu einem operativen und einkommensgenerierenden Unternehmen.

Die Online-Plattform und die mobile Anwendung ermöglichen es den Fans, Wetten abzuschließen und Vorhersagen zu treffen, um Belohnungen zu verdienen, indem sie sich mit in Echtzeit gestreamten und übertragenen Inhalten wie Sport- und Echtzeitveranstaltungen beschäftigen.

Die Nutzer können ihre Lieblingsinhalte verfolgen und mit der Prediction Engine von Fandifi Vorhersagen treffen und gegen ihre Freunde oder die globale Community wetten. Der Slogan des Unternehmens lautet "Play, Predict, and Get Rewarded".

Fandomart - Fandifi NFT-Marktplatz

Fandifi hat kürzlich Fandomart (www.fandomart.com) fertiggestellt, einen NFT-Marktplatz, auf dem Fans ihre NFTs münzen, kaufen, verkaufen, tauschen und speichern können.

Die Nutzer können NFTs unterwegs und in Echtzeit erstellen, indem sie Momente ihrer Lieblingsveranstaltungen festhalten und gleichzeitig ihre Streams genießen, was eine neue Ebene des Fan-Engagements eröffnet.

Am wichtigsten ist jedoch, dass Fandomart die Interoperabilität mit anderen NFT-Börsen unterstützt, sodass die Nutzer Gegenstände zwischen verschiedenen Plattformen und Protokollen austauschen können.

Gamification und Rewards Engine

Die Entwicklungsteams von Fandidfy arbeiten derzeit an der Fertigstellung der Gamification- und Rewards-Engine, was voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird. Nach der Markteinführung werden die Nutzer in der Lage sein, Live-Events zu verfolgen und sich mit anderen Fans auszutauschen, indem sie Vorhersagen treffen, Wetten abschließen und NFTs in Echtzeit erstellen - alles auf einer Plattform.

Nach dem Start will Fandifi Inhalteanbietern und wichtigen Branchenakteuren weltweit spezifische Möglichkeiten zur Monetarisierung und Kundenakquise anbieten. Zu den potenziellen Partnern könnten Streaming- und Übertragungsplattformen sowie einige der beliebtesten sozialen Plattformen gehören.

Fandifi hat sich für Polygon und nicht für Ethereum entschieden. Im Oktober 2021 begann die Technologiepartnerschaft mit Polygon (früher bekannt als Matic), einem Blockchain-Framework, das Ethereum-kompatible Blockchain-Netzwerke aufbaut und verbindet, um effizientes und skalierbares Minting auf seinem NFT-Marktplatz (www.fandomart.com) zu unterstützen. Fandifi hat mehrere Blockchain-Protokoll-Organisationen ausprobiert, die diese Fähigkeit ermöglichen könnten, sich aber schließlich für Polygon entschieden. Die Plattform entsprach der Vision des Unternehmens für die Erstellung und den Handel von NFT in Echtzeit.

Polygon wurde so konzipiert, dass ein ganzes Ökosystem von Blockchains nicht als abgeschlossene Silos funktionieren kann. Stattdessen funktioniert es als Teil eines größeren zusammenhängenden Spektrums. Noch wichtiger ist, dass das Polygon-Blockchain-Netzwerk viel schneller ist als Ethereum, und seine Netzwerkgebühren sind ebenfalls sehr überschaubar.

Ein weiterer Grund für die Wahl von Polygon war, dass es bereits mit den meisten der wichtigsten Blockchain-basierten Web 3.0-Spiele und NFT-Projekte zusammenarbeitet, darunter Decentraland, Opensea und The Sandbox. Darüber hinaus gibt es hier sechsmal mehr Spiele und NFT dApps (dezentrale Anwendungen, die NFTs nutzen und automatisch durch Smart Contracts funktionieren) als auf jeder anderen Blockchain außerhalb von Ethereum.

Sport NFTs-Marktplatz konkurriert mit traditionellem Kunstmarkt

In den letzten Jahren ist der globale NFT-Markt in rasantem Tempo gewachsen. Laut Chainalysis, einem Unternehmen für Blockchain-Datenanalyse, wächst der Markt bis 2021 auf rund 41 Milliarden US-Dollar (51 Milliarden C$). Im Jahr 2020 lag der NFT-Umsatz mit konventioneller Kunst und Antiquitäten bei 50 Mrd. $ (62,7 Mrd. C$).

OpenSea wurde im Dezember 2017 ins Leben gerufen und ist eine quelloffene, dezentrale Plattform für digitale Vermögenswerte, die auf der Ethereum-Blockchain-Technologie basiert. Sie gilt als der größte NFT-Marktplatz der Welt, der es den Nutzern ermöglicht, NFTs unterwegs zu erstellen, zu kaufen und zu verkaufen.

Im Januar 2022 erreichte die Gesamtbewertung der Muttergesellschaft von OpenSea, Ozone Networks, 13,3 Milliarden Dollar (16,5 Milliarden C$). Im Jahr 2021 belief sich das Transaktionsvolumen auf der Plattform auf über 14 Milliarden Dollar (17,5 Milliarden C$), was einem Wachstum von 646 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Anfang des Monats wurde der mit Spannung erwartete NFT-Marktplatz von GameStop (NYSE:GME) im Beta-Modus gestartet. Die im Mai 2021 eingeführte Plattform basiert auf dem Loopring Technology zkRollup Layer2 (L2) Protokoll von Ethereum für Kryptowährungszahlungs- und Handelsdienste. GameStop zielt darauf ab, eine kostengünstige, schnelle und sichere Möglichkeit für Benutzer zu bieten, NFTs zu verwalten.

NFT-Unternehmen buchen Milliarden-Dollar-Geschäfte

Im vergangenen Herbst hat Sorare, ein in Frankreich ansässiges NFT-Startup, in der bisher größten Serie-B-Finanzierungsrunde Europas 680 Millionen Dollar (755 Millionen C$) aufgebracht, wodurch die Bewertung des Unternehmens auf über 4,3 Milliarden Dollar (5,4 Milliarden C$) anstieg, und Dapper Labs, ein in Vancouver ansässiges NFT-Startup, hat in seiner letzten Finanzierungsrunde 250 Millionen Dollar aufgebracht, wodurch die Bewertung des Unternehmens auf über 7,6 Milliarden Dollar (9,5 Milliarden C$) anstieg.

Sorare plant, die Erlöse für den Aufbau seiner auf Fußball fokussierten Fantasy-Sport-NFT-Plattform zu verwenden und sich bei den 20 größten Fußballligen anzumelden, während Dapper Labs die Mittel für die Verbesserung der Nutzererfahrung auf seiner Plattform, die Entwicklung neuer IP und die Erweiterung seiner Flow-Blockchain verwenden will. Dapper Labs ist vor allem für die Entwicklung von NBA Top Shot bekannt, einem auf die NBA fokussierten NFT-Marktplatz, der es Nutzern ermöglicht, Sammlerstücke zu kaufen und zu verkaufen, und sicherte sich kürzlich einen NFT-Vertrag mit La Liga.

Im Januar erhielt die NFT-Plattform Autograph.io von NFL-Quarterback Tom Brady in einer Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung der Risikokapitalfirmen Andreessen Horowitz und Kleiner Perkins 170 Millionen Dollar (211 Millionen C$). Autograph bietet NFT-Kollektionen von verschiedenen Prominenten aus der Sport- und Unterhaltungsbranche, darunter The Weeknd, Naomi Osaka, Tiger Woods, Simone Biles, Tony Hawk und Usain Bolt.

Im März sammelte Immutable, eine in Australien ansässige NFT-Plattform, in einer Serie-C-Finanzierungsrunde 200 Millionen Dollar (252 Millionen C$) ein, wodurch die Bewertung des Start-ups auf über 2,5 Milliarden Dollar (3,1 Milliarden C$) stieg. Immutable ist vor allem für die Entwicklung von NFT-basierten Spielen wie Gods Unchained und Guild of Guardians sowie für die Ethereum-skalierende Infrastrukturplattform Immutable X (IMX) bekannt. Immutable plant, den Erlös für die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit außerhalb Australiens sowie für die Finanzierung möglicher Fusionen und Übernahmen zu verwenden.

Die Strategie von Fandifi Technologies

Fandifi will von dem aktuellen Trend zu NFTs profitieren und seine Plattform an der Schnittstelle von Live-Streaming, Esports und Sport mit einzigartigen NFTs aufzubauen. Mit den innovativen Vorhersagetechnologien des Unternehmens wird der Marktplatz spezifische Nutzwerte für eine Reihe von Inhaltsplattformen ermöglichen.

Fazit: Fandifi Technology Corp. wird derzeit mit 0,22 C$ gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von weniger als 20 Millionen C$. Sollte es dem Unternehmen gelingen, sich mit seiner Technologie auf eine oder gar mehreren bekannten Plattformen zu etablieren, kann Fandifi praktisch über Nacht ein Millionenpublikum adressieren. Die Technologie eröffnet neue Formen von eventbegleitender sozialer Kommunikation in einer Marketingwelt, die sich immer schneller dreht. Das Wachstum von Fandifi könnte daher explosiv sein. Für den Aktienkurs könnte es schon genügen, wenn der Name des Unternehmens in den USA im Zuge des aktuellen Hypes um NFTs entdeckt wird. Wir empfehlen dringend, sich die neueste Unternehmenspräsentation von Fandifi für weitere Details anzusehen: https://www.fandifi.com/public/Presentation.pdf

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Fandifi Technologies halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Fandifi Technologies ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal Fandifi Technologies die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Fandifi Technologies. Dies ist ein weiterer Interessenskonflikt.

