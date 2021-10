DGAP-News: FAS AG: WTS-Gruppe stärkt Beratungsfeld M&A mit neuem Team (deutsch)

FAS AG: WTS-Gruppe stärkt Beratungsfeld M&A mit neuem Team

München, 01. Oktober 2021 - Die WTS-Gruppe, eines der führenden Beratungshäuser für Steuerberatung und Financial Advisory, treibt den Ausbau ihres Transaktionsgeschäfts mit Dr. Heiko Frank voran. Er wechselt mit einem 10-köpfigen Team vom M&A-Spezialisten Kloepfel Corporate Finance zur WTS-Gruppe gehörenden FAS.

"Ich begrüße Dr. Heiko Frank ganz herzlich in unseren Reihen. Er gehört zu den Top-Experten im M&A-Beratungsmarkt. Mit ihm und seinem Team ergänzen wir unsere ohnehin sehr breit aufgestellte M&A-Praxis noch einmal deutlich um Deal Advisory und können unsere Mandate fortan ganzheitlich in allen Fragen rund um Unternehmenstransaktionen unterstützen", kommentiert Fritz Esterer, Vorstandsvorsitzender der WTS-Gruppe.

Dr. Heiko Frank hat Kloepfel Corporate Finance in 2016 mitbegründet und das Unternehmen zu einer festen Größe im M&A-Markt geformt. Zuvor hatte er im In- und Ausland verschiedene Führungspositionen in weiteren renommierten Professional Services Firms inne. Er verfügt über einen mehr als 30 Jahre langen Track Record als Begleiter namhafter Unternehmenstransaktionen. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf den Themen Corporate Strategy und Corporate Finance mit Fokus M&A. Zudem ist Dr. Heiko Frank Aufsichtsrat in mehreren mittelständischen (börsennotierten) Unternehmen sowie Handelsrichter am Landgericht Augsburg.

Bei der FAS werden Dr. Heiko Frank und sein Team das Beratungsfeld M&A weiter ausbauen und das bestehende Dienstleistungsangebot insgesamt erweitern. "Im Bereich Transaction Services und Valuation sind wir bereits hervorragend aufgestellt. Mit Dr. Heiko Frank gehen wir nun einen Schritt weiter und bieten fortan ein ganzheitliches Beratungsangebot im Deal Advisory entlang des gesamten Transaktionsprozesses an - angefangen von M&A-Strategien und -Finanzierungen über die Due Diligence und Bewertungen bis hin zur Koordination der Vertragsverhandlungen und dem Closing", erklärt Dieter Becker, Vorstandssprecher von FAS. "Ich heiße Dr. Heiko Frank und sein Team ganz herzlich bei uns willkommen!"

"In den vergangenen Jahren haben sich mein Team und ich insbesondere auf Mid-Cap-Transaktionen fokussiert. Zusammen mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen können wir nun gemeinsam eine weitaus umfangreichere Beraterbasis zur Verfügung stellen. Das macht uns auch für große Transaktionen zu einer echten Alternative. Zugleich werden wir von den exzellenten Kontakten der WTS-Gruppe in die Konzernwelt und ihrem internationalen Netzwerk WTS Global profitieren", kommentiert Dr. Heiko Frank. "FAS hat sich zu einer der führenden CFO-Boutiquen in Deutschland entwickelt. In dieses Umfeld können wir unser Know-how optimal einbringen."

"Den Ausbau unserer Services im M&A-Umfeld haben wir in den vergangenen Jahren deutlich forciert. Heute bieten wir bei der WTS-Gruppe umfängliche Beratung zu finanziellen (FAS) und steuerlichen Aspekten (WTS) beim Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen an. Zudem begleiten wir unsere Mandanten umfassend bei kapitalmarktorientierten Transaktionen in der EU als auch den USA - im Rahmen von IPOs oder SPACS. Über Dr. Heiko Frank werden wir unsere Mandanten nun auch bei strategischen M&A-Themen wie der globalen Identifikation von M&A-Targets sowie von potentiellen Käufern und Verkäufern bzw. internationalen Investoren unterstützen. Das macht uns zu einem Komplettanbieter und einer der attraktivsten Adressen in diesem Beratungsfeld", sagt Franz Hohenlohe, Vorstandsmitglied der WTS-Gruppe.

Über die WTS Die WTS ist eine global agierende Steuerberatungsgesellschaft mit bewusstem Verzicht auf Abschlussprüfung. Das Dienstleistungsangebot wird durch angrenzende Rechtsberatung und umfassende Financial Advisory Services komplettiert. Mit Pioniergeist entwickeln die mehr als 1.300 Mitarbeiter der WTS innovative und maßgeschneiderte Konzepte, die sie mit hoher Umsetzungskompetenz für ihre Mandanten realisieren.

Die WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit über das internationale Netzwerk WTS Global in mehr als 100 Ländern vertreten.

Weitere Informationen unter wts.com/de

Über die FAS Die FAS als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg, Köln, Hannover, Zürich und Wien.

Weitere Informationen unter www.fas.ag

