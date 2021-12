DGAP-News: fashionette AG erzielt ein starkes Wachstum des Bestellwerts im November 2021 und eine erfolgreiche Black Friday Woche (deutsch)

fashionette AG erzielt ein starkes Wachstum des Bestellwerts im November 2021 und eine erfolgreiche Black Friday Woche

fashionette AG erzielt ein starkes Wachstum des Bestellwerts im November 2021 und eine erfolgreiche Black Friday Woche

* Dynamisches Wachstum des Bestellwerts im November 2021 um +25 % im Vergleich zum Vorjahr

* Anstieg der Bestellungen von Bestandskund*innen um +35 % im Vergleich zum Vorjahr

* Starkes Wachstum der Eigenmarken mit +55 % bestellten Stückzahlen im Vergleich zum Vorjahr

Düsseldorf, 2. Dezember 2021. fashionette AG ( ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA), eine führende europäische datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires, erzielte im November 2021 starke Ergebnisse.

Im November 2021 steigerte die fashionette AG ihren Bestellwert um +25 % im Vergleich zum Vorjahr, getrieben durch einen Anstieg der Bestellungen von Bestandskund*innen um +35 %. Alle Produktkategorien leisteten ihren Beitrag zu den erfolgreichen November-Ergebnissen mit einem Gesamtwachstum von +24 % bei den bestellten Stückzahlen gegenüber Vorjahr. Sonnenbrillen erzielten dabei mit +78 % das stärkste Wachstum und Eigenmarken steigerten sich mit +55 % bei den bestellten Stückzahlen.

Alle Novemberzahlen beinhalten Brandfield auf Proforma-Basis. Auf Basis konsolidierter Zahlen stieg der Bestellwert im November 2021 um +58 % im Vergleich zum Vorjahr an.

Ausgewählte Black Friday Highlights, 26. November 2021:

* Schwarze Crossbody Bags waren bei Handtaschen die gefragteste Kategorie

* Das meistverkaufte Portemonnaie war aus Canvas mit Logo-Print

* In der Kategorie Schmuck waren Armbänder am beliebtesten

Daniel Raab, CEO der fashionette AG: "Unsere Teams haben die richtigen Prioritäten gesetzt, um den Erfolg des vergangenen Jahres nicht nur zu wiederholen, sondern sogar zu übertreffen. Wir haben unser Sortiment auf beiden Plattformen, fashionette.com und Brandfield.com, erweitert, unser Eigenmarken-Angebot gestärkt, das Einkaufserlebnis für unsere Kund*innen verbessert und damit ein starkes November-Ergebnis erzielt. Wir freuen uns auf die kommenden Wochen der Weihnachtssaison und darauf, weiterhin ein großartiges Kundenerlebnis anzubieten."

Detaillierte Finanzinformationen:

Über fashionette:

Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Premium- und Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren, Schmuck und Beauty-Produkte von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kund*innen in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.

