^ DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung Fast Finance24 Holding AG: FF24rent setzt die Erfolgsgeschichte fort und bindet die Produkte der Design Your Home Group Inc. in seinen Marketplace ff24rent.com mit ein.

25.08.2021 / 16:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, den 25.08.2021 - Die ff24rent bindet die hochwertigen und nachhaltig produzierten Designmöbel der Design Your Home Group (DYH) in seinen Marktplatz ( https://ff24rent.com/collections/mobel-zubehor) ein. Das Produktportfolio der FF24rent wird somit um über 4.700 Produkte erweitert. Der Kunde hat nunmehr die Möglichkeit exklusive Designermöbel in kleinen wöchentlichen Raten zu mieten, anstatt sie sofort zu kaufen. Da jede Mietanfrage immer umgehend beantwortet wird, gestaltet sich für den Käufer ein unbürokratisches Einkaufserlebnis, welches sich von dem mit einer herkömmlichen Bezahloptionen getätigten Kauf kaum mehr unterscheidet. Nach 12 Monaten Mietdauer kann der Kunde die Ware für nur 1EUR kaufen. ( https://ff24.rent/)

Andreas Garke, CEO der Fast Finance24 Holding AG, freut sich mit der DYH einen etablierten und ökologisch verantwortungsbewussten Partner aus der Möbelindustrie für den ff24 Marktplatz gefunden zu haben: "Mit DYH konnten wir einen weiteren hochkarätigen Partner für unseren FF24rent Markplatz gewinnen und die bestehende Partnerschaft weiter ausbauen."

Auch Sören Jensen, Sales Direktor DYH.com, lobt die sich durch die FF2rent ergebenden Möglichkeiten: "Für uns ist die Zusammenarbeit mit FF24 ein Glücksfall. Die Mietoption stellt gerade in Zeiten finanzieller Herausforderungen, speziell bei Umzügen, eine flexible Alternative zum klassischen Kauf dar. Wir erwarten daher ein großes Interesse bei unseren gewerblichen und privaten Kunden."

Über die Fast Finance 24 Holding AG Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine international tätige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, die sich vornehmlich an europäischen Internet-Unternehmen beteiligt. Typischerweise fokussiert sich die FF24 dabei auf die Segmente Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT.

Über die Design Your Home Group Design Your Home ist ein inspirierender Marktplatz für Designermöbel von etablierten, innovativen und umweltethischen Marken aus Europa. Die exklusiv ausgewählte Möbelkollektion auf DYH.com wurde 2014 gegründet und entspricht unseren Werten für ästhetisches und dennoch funktionales Design. Sie bietet Stil und hohe Qualität.

Kontakt: Fast Finance 24 Holding AG Uhlandstr. 165, 10719 Berlin T. +49 (0)30 - 7262 1234-4 F. +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com www.fastfinance24.com/de

