DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG: OK.de geht an die Börse. (deutsch)

25.02.2020 / 16:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, den 25.02.2020 - Die Fast Finance24 Holding AG freut sich, bekannt geben zu können, dass sie mit der Freemail- und Vergleichsplattform OK.de einen Börsengang plant. Die Plattform ist seit ihrer Gründung im Jahr 2012 ein großer Erfolg und weist schon heute ca. 1,4 Mio. verifizierte Nutzer auf. Über die Vergleichsportale und Werbeplätze bieten sich Fast Finance24 hervorragende Cross-Marketing-Optionen, um die eigenen Produkte effektiv zu bewerben. Als erster kostenloser E-Mail-Anbieter mit unbegrenztem Speicher plant OK.de mit den OK-Coins zudem ein innovatives Prämiensystem, welches als anonyme und sichere Kryptowährung ausgegeben werden soll. Für die Zukunft ist geplant, internationale Domains zu kaufen und das Geschäft auf die USA und weitere Teile Europas auszuweiten.

Weitere Informationen zum geplanten Börsengang, können über ipo.ok.de angefordert werden.

Andreas Garke, CEO der Fast Finance 24 Holding AG, zeigt sich erfreut angesichts des zu erwartenden zukünftigen Wachstums: "Die Tatsache, dass sich monatlich fast 6000 neue Personen bei OK.de anmelden, ohne dass wir in Werbung investieren, zeigt, welch großes Potenzial in der Plattform steckt. Wir werden unseren Fokus in den nächsten Jahren darauf legen, diese Zahl mit Hilfe von gezielten Werbemethoden deutlich zu erhöhen."

Über die Fast Finance24 Holding AG

Die Fast Finance24 Holding AG ist ein internationaler Anbieter von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen. Das Unternehmen ist aus der 2011 in London gegründeten Fast Finance24 LTD hervorgegangen. Mit seinem erfahrenen Team professioneller Finanzexperten hat sich die Gesellschaft auf innovative Produkte wie Rent-to-Own-Modelle oder Small-Capital-Beteiligungen spezialisiert. Die Fast Finance24 Holding AG bedient sich dabei modernster Softwarelösungen, die eine schnelle und sichere Verarbeitung sämtlicher Anfragen ermöglichen und dem Kunden eine transparente und benutzerfreundliche Oberfläche bieten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin, es existieren zusätzliche Niederlassungen in Großbritannien, Spanien und Malta.

Kontakt: Fast Finance24 Holding AG 1st floor An der Welle 4 60322 Frankfurt am Main T. +49 (0)30 - 7262 1234-4 F. +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com www.fastfinance24.com/de/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fast Finance24 Holding AG 1st floor, An der Welle 4 60322 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 7262 1234-4 Fax: +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com Internet: www.fastfinance24.com/de/

