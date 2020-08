DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG: OK.de startet die kostenlose verschlüsselnde Messenger-Plattform OK.secure. (deutsch)

Fast Finance24 Holding AG: OK.de startet die kostenlose verschlüsselnde Messenger-Plattform OK.secure.

Frankfurt am Main, den 19.08.2020 - Die Fast Finance24 Holding AG freut sich, bekannt geben zu können, dass die Freemail- und Vergleichsplattform OK.de mit OK.secure einen kostenlosen und absolut sicheren umfangreichen Messenger-Dienst auf den Markt gebracht hat (als App für Android und IOS). Durch die Verwendung einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf der Basis von Blockchain-Technologie ermöglicht OK.secure eine zu jeder Zeit sichere und bereits auf dem Endgerät des jeweiligen Nutzers verschlüsselte Kommunikation. Chat, Telefonie und Cloud-Speicher garantieren auf diese Weise jedem User eine hundertprozentige Privatsphäre. Dank Zero-Knowledge-Architektur, die dafür sorgt, dass keinerlei verwertbare Daten auf einen Server des Betreibers geladen werden, gehören Zweifel darüber, ob ein ungewollter Dritter bei einer Kommunikation mitliest, endgültig der Vergangenheit an. Als Plattform, die auch Videotelefonie integriert, wird OK.secure so zum Anbieter mit dem umfangreichsten Angebot an verschlüsselter Kommunikation. Was in OK.secure passiert, bleibt in OK.secure.

Andreas Garke, CEO der Fast Finance24 Holding AG, kommentiert: "Das Thema Sicherheit wird für viele Nutzer digitaler Kommunikationsdienste immer wichtiger. Wir sind sehr froh, unseren Kunden mit OK.secure eine Plattform anbieten zu können, die äußerst intuitiv zu bedienen ist und alle wichtigen Kommunikationsformen in bestechender Qualität und vor allem absolut sicher vereint. Daher rechnen wir mit hohen Nutzerzahlen in kürzester Zeit."

Über die Fast Finance24 Holding AG Die Fast Finance24 Holding AG ist ein internationaler Anbieter von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen. Das Unternehmen ist aus der 2011 in London gegründeten Fast Finance24 LTD hervorgegangen. Mit seinem erfahrenen Team professioneller Finanzexperten hat sich die Gesellschaft auf innovative Finanzprodukte wie Rent-to-Own-Modelle oder Small-Capital-Beteiligungen spezialisiert. Die Fast Finance24 Holding AG bedient sich dabei modernster Softwarelösungen, die eine schnelle und sichere Verarbeitung sämtlicher Anfragen ermöglichen und dem Kunden eine transparente und benutzerfreundliche Oberfläche bieten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin, es existieren zusätzliche Niederlassungen in Großbritannien, Spanien und Malta.

Kontakt: Fast Finance24 Holding AG 1st floor An der Welle 4 60322 Frankfurt am Main T. +49 (0)30 - 7262 1234-4 F. +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com www.fastfinance24.com/de/

