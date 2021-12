DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: S04 startet frühzeitigen Refinanzierungsprozess der Anleihe 2016/2023 (deutsch)

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: S04 startet frühzeitigen Refinanzierungsprozess der Anleihe 2016/2023

07.12.2021

Emission neuer Anleihe im Frühjahr 2022 geplant, Umtauschangebot und Neuzeichnung vorgesehen

S04 startet frühzeitigen Refinanzierungsprozess der Anleihe 2016/2023

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat heute beschlossen, im Frühjahr 2022 eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 34,107 Mio. Euro zu begeben. Der Emissionserlös soll zur vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2016/2023 ( WKN: A2AA04 / ISIN: DE000A2AA048) dienen, deren Emissionsvolumen ebenfalls 34,107 Mio. Euro beträgt. Die Gläubiger der Anleihe 2016/2023 erhalten ein Umtauschangebot. Weitere Details, Zeitpläne und die Konditionen der neuen Anleihe sowie des Umtauschangebots werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

"Im Kern geht es um die Refinanzierung der Anleihe 2016/2023, die in gut eineinhalb Jahren fällig wird", erklärt Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht. "Das Volumen von 34,1 Mio. Euro ist ein großer Brocken, den wir frühzeitig und strategisch angehen wollen. Ich habe immer betont, dass die Neustrukturierung der Finanzverbindlichkeiten ein Prozess ist, der Schritt für Schritt ablaufen muss. Um so ein stabiles finanzielles Fundament zu schaffen, mit dem der Club langfristig wirtschaftlich und sportlich erfolgreich sein kann."

Sorgen vor einem Anstieg der Finanzverbindlichkeiten müsse sich niemand machen, führt Rühl-Hamers weiter aus: "Wir werden, wie in der Vergangenheit auch, die Marke von insgesamt 50 Mio. Euro Anleihevolumen nicht überschreiten. Ziel ist es, die bereits bestehenden Finanzverbindlichkeiten neu zu strukturieren. Ausrichtung unserer langfristigen Finanzplanung bleibt es, Verbindlichkeiten abzubauen." Wünschenswert sei es, mit Umtausch- und Neuzeichnungsangebot mindestens einen niedrigen zweistelligen Millionen-Betrag einzusammeln.

"Wir als Vorstand haben angekündigt, den Mitgliedern und Fans transparent die Schritte in eine bessere finanzielle und wirtschaftliche Zukunft zu erklären. Deshalb ist es uns wichtig, frühzeitig über unsere Entscheidung für eine weitere Anleihe zu informieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit unseren Anhängern und Partnern erfolgreich den nächsten Schritt in eine bessere Zukunft gehen werden", so die Vorständin Finanzen, Personal und Recht.

Der FC Schalke 04 wird in den nächsten Wochen weitere Informationen zur geplanten Anleihe und dem damit verbundenen Prozedere bekanntgeben.

Kontakt Marc Siekmann Telefon: +49 209 3618-5442 E-Mail: wertpapier@schalke04.de

Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022 und zum Umtauschangebot werden im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts enthalten sein, der nach seiner Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht werden wird. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe 2022 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der Anleihe dar.

