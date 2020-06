DGAP-News: FCR Immobilien AG: 10 - 3 - 31 ist die bisherige Bilanz 2020 (deutsch)

FCR Immobilien AG: 10 - 3 - 31 ist die bisherige Bilanz 2020

FCR Immobilien AG: 10 - 3 - 31 ist die bisherige Bilanz 2020

- Portfolio weiter ausgebaut

- Erfolgreiche Bestandsentwicklung und steigende Mieteinnahmen im 1. Halbjahr 2020 trotz COVID-19

- 4,25 % Unternehmensanleihe in der Privatplatzierung

München, 18.06.2020: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913 ) bringt den bisherigen erfolgreichen Verlauf des Jahres 2020 auf eine einfache Formel: 10 - 3 - 31. Dahinter verbergen sich Kennzahlen für die dynamische Entwicklung des Immobilienportfolios und für das erfolgreiche Asset Management. Insgesamt 10 Objekte hat FCR seit Jahresbeginn 2020 bereits neu erworben. 3 Objekte wurden erfolgreich verkauft, und in Summe konnten 31 Mietverträge neu abgeschlossen oder vorzeitig verlängert werden. Der Geschäftsverlauf zeigte sich bislang von der Corona-Krise wenig beeinflusst.

Der Ausbau des Immobilienportfolios führt zu höheren saldierten annualisierten Mieteinahmen von rd. 1,2 Mio. Euro. Durch die Neuabschlüsse von Mietverträgen wurden über die Laufzeit rd. 1,8 Mio. Euro an Einnahmen für FCR gesichert und durch die vorzeitigen Verlängerungen wurden weitere 3,2 Mio. Euro über die Laufzeit fixiert. Hier machte sich u.a. das im Zuge der Corona-Krise betroffenen Mietern gewährte Angebot positiv bemerkbar, eine Monatsmiete auszusetzen gegen die Verlängerung des Mietvertrages um 1 weiteres Jahr. Die Zahlen untermauern die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit von FCR mit den Mietern. In der Corona-Krise mussten nur rd. 1 Prozent der gesamten annualisierten Mieteinnahmen gestundet werden - Mietausfälle gab es im laufenden Jahr bisher noch gar nicht.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Wir haben wirtschaftlich starke Mieter, das hat sich in der Krise einmal mehr gezeigt. Dass es uns zudem gelungen ist, eine erkleckliche Zahl von neuen Verträgen abzuschließen, unterstreicht die Attraktivität unserer Objekte. Unsere Fokussierung auf Nahversorger als Mieter hat sich bewährt, und wir haben Opportunitäten genutzt, um unser Immobilienportfolio weiter auszubauen. Das alles bildet eine gute Basis für ein erfolgreiches Jahr 2020."

In der Privatplatzierung befindet sich die 4,25 %-Unternehmensanleihe ( ISIN DE000A254TQ9 ) der FCR Immobilien AG. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren bei quartalsweiser Zinszahlung und ist mit einem umfangreichen Sicherungspaket ausgestattet. Hierzu gehört eine grundbuchliche Absicherung durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden. Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG für den weiteren Ausbau des Immobilienbestandes.

Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt. Er ist auf der Website der FCR Immobilien AG unter www.fcr-immobilien.de abrufbar.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 80 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rd. 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

