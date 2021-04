DGAP-News: FCR Immobilien AG kauft Portfolio mit Gewerbeimmobilien an 7 Standorten (deutsch)

FCR Immobilien AG kauft Portfolio mit Gewerbeimmobilien an 7 Standorten

FCR Immobilien AG kauft Portfolio mit Gewerbeimmobilien an 7 Standorten

- 7 Immobilien mit einer Gewerbefläche von zusammen 4.200 m²

- Premium-Marken als Ankermieter: pitstop, CARGLASS und Dänisches Bettenlager

- FCR erwirbt auch vollvermietetes Nahversorgungszentrum in Altenberg (Sachsen)

- Jahresnettomiete insgesamt über 600 Tsd. Euro, jährlicher FFO-Beitrag 320 Tsd. Euro

- Vermietungsstand: 100 %

München, 30.04.2021: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913 ) hat im Rahmen der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie 2021 und des Ausbaus ihres Bestandsgeschäfts ein Gewerbeimmobilienportfolio mit Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie ein Nahversorgungszentrum in Sachsen erworben. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Portfolio besteht aus insgesamt 7 Objekten mit einer Gewerbefläche von zusammen 4.200 m². Die Objekte wurden im Zeitraum von 2000 bis 2006 auf einer Grundstücksfläche von insgesamt knapp 17.000 m² in sehr guter Sicht- und Geschäftslage errichtet und befinden sich in den Städten Bautzen, Dresden, Plauen, Taucha und Werdau in Sachsen, Naumburg in Sachsen-Anhalt sowie Jena in Thüringen.

Ankermieter in den vollvermieteten Objekten sind die renommierten Marken pitstop, CARGLASS und Dänisches Bettenlager. Die bekannte Werkstattkette für Kfz-Services pitstop betreibt mehr als 300 Filialen in Deutschland. CARGLASS ist als führender Autoglasspezialist mit über 345 Service-Centern deutschlandweit vertreten, und Dänisches Bettenlager zählt zu den führenden Handelsunternehmen für Matratzen, Einrichtungsgegenstände und Wohnaccessoires in Europa. Allein in Deutschland werden über 950 Fachgeschäfte betrieben.

Im Zuge ihres Wachstumskurses hat FCR auch ein Nahversorgungszentrum in Altenberg erworben. Der staatlich anerkannte Kurort Altenberg mit rd. 8.000 Einwohnern liegt im Osterzgebirge in Sachsen. Das Gewerbeobjekt wurde 1991 auf einer Grundstücksfläche von rd. 18.000 m² erbaut. Die Handelsimmobilie mit einer Gewerbefläche von 3.300 m² ist vollständig vermietet. Ankermieter ist zum einen der seit 1992 im Objekt ansässige Netto Marken-Discount, mit über 4.270 Filialen eines der führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Weiterer Ankermieter ist ein lokaler Baumarkt, der seit Jahren in der Region bestens etabliert ist.

Insgesamt belaufen sich die jährlichen Miteinnahmen der 8 neuen Objekte auf über 600 Tsd. Euro. Hierdurch wird ein jährlicher FFO-Beitrag in Höhe von rd. 320 Tsd. Euro erzielt.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Auch in diesem Jahr wollen wir unser Bestandsportfolio mit attraktiven Objekten gezielt erweitern und damit unsere Mieteinnahmen und Profitabilität weiter ausbauen. Der Ankauf der 8 neuen Immobilien bringt uns hier wieder ein gutes Stück voran. Daneben ist auch unsere Akquisitionspipeline mit einem Volumen von aktuell 60 Mio. Euro weiter gut gefüllt."

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter und Bestandsentwickler. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien, ergänzt um opportunistische Verkäufe von Trading-Objekten. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG insgesamt aus rd. 90 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete aus dem Bestandsportfolio beläuft sich auf rd. 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

