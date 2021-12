FiCAS' Tochtergesellschaft Bitcoin Capital AG beweist erneut Pioniergeist und lanciert zwei neue aktiv verwaltete Krypto-ETPs an der SIX Swiss Exchange-

02.12.2021 / 07:55

Presseerklärung

Bitcoin Capital erweitert sein Angebot an Krypto-Anlagen

FiCAS' Tochtergesellschaft Bitcoin Capital AG beweist erneut Pioniergeist und lanciert zwei neue aktiv verwaltete Krypto-ETPs an der SIX Swiss Exchange:

1 FiCAS Active Bitcoin ETP (Symbol BTCB | ISIN CH1130276988 )1 FiCAS Active Ethereum ETP (Symbol ETHB | ISIN CH1130276996 ) Zug, Schweiz - 02. Dezember 2021 - Bitcoin Capital hat heute bekannt gegeben, dass sie erneut zwei Weltneuheiten an der SIX Swiss Exchange kotiert hat. Mit 1 FiCAS Active Bitcoin ETP und 1 FiCAS Active Ethereum ETP hat das Unternehmen zwei Produkte lanciert, die vom sehr erfahrenen Krypto-Asset-Manager FICAS AG aktiv verwaltet werden. Mit dem aktiven Management zielen die Produkte darauf ab, negativen Kursschwankungen entgegenzuwirken und damit eine Outperformance gegenüber den beiden grössten Kryptowährungen nach Kapitalisierung zu erzielen. Mit der Kotierung können institutionelle, professionelle und private Anleger in der Schweiz, Liechtenstein und der Europäischen Union (ohne Ungarn) über ihre Bank oder ihren Broker einfach in die neuen Produkte investieren, wie sie es auch bei anderen börsennotierten Finanzanlagen wie Aktien oder Anleihen tun.

"Wir wollen Anlegern einen sicheren und einfachen Zugang zu digitalen Assets ermöglichen und sind überzeugt, dass Krypto-Assets schon bald Teil der Diversifikationsstrategie vieler Anlageportfolios sein werden. Die beiden neuen Produkte mit den wichtigsten Kryptowährungen als Basiswert können durch ihr aktives Management das Gesamtportfoliorisiko verbessern, indem sie die zugrunde liegende Volatilität reduzieren", sagt Dr. Luca Schenk, Vorstand der Bitcoin Capital AG.

Als Pionier für innovative Anlageprodukte hat sich die Bitcoin Capital AG bereits im Jahr 2020 mit der Lancierung des weltweit ersten börsennotierten aktiv gemanagten Krypto-ETPs - 15 FiCAS Active Crypto ETP (Symbol BTCA | ISIN CH0548689600 ) - bewährt. Mit den neuen Produkten wird die Krypto-Reise noch lange nicht zu Ende sein und weitere Anlagelösungen sind bereits in Planung.

Über Bitcoin Capital AG Die Bitcoin Capital AG ist eine Tochtergesellschaft der FiCAS AG. Das Unternehmen emittierte das weltweit erste aktiv verwaltete und börsennotierte Krypto-ETP, das 2020 an der Schweizer Börse gelistet wurde. Bitcoin Capital bietet Vermögensverwaltern die Möglichkeit, aktiv verwaltete, börsennotierte Produkte als White-Label zu lancieren.

Über FiCAS AG Die FiCAS AG ist eine in der Schweiz ansässige Boutique für Krypto-Investmentmanagement. Das Unternehmen verwaltet FiCAS Active Crypto ETP - das weltweit erste aktiv verwaltete börsengehandelte Produkt (ETP) mit Kryptowährungen als Basiswert, herausgegeben von Bitcoin Capital AG. Die diskretionäre Anlagestrategie der FiCAS AG basiert auf fundamentaler und technischer Analyse, proprietären Algorithmen und quantitativen Signalen von erfahrenen Analysten. Der Gründer der FiCAS AG, Ali Mizani Oskui, hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Outperformance von Kryptomarkttrends. Das von ihm von Oktober 2015 bis Januar 2018 verwaltete Portfolio übertraf die Renditen der Bitcoin-Haltestrategie im gleichen Zeitraum um 110 %, wie von einer "Big Four"-Beratungsfirma geprüft. Die FiCAS AG wurde 2019 gegründet und wird von einem Team von Fachleuten geleitet, die über fundierte Kenntnisse sowohl im Bereich der Krypto-Finanzierung als auch der traditionellen Finanzwirtschaft verfügen.

Für Medienanfragen Darko NovakovicE: darko.novakovic@bitcoincapital.comT: +41 41 710 04 54

Haftungsausschluss Diese Mitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen übernommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, die durch die Managementstrategie der FiCAS AG und ihres Gründers erzielten Renditen und die korrekten Kursprognosen des Gründers der FiCAS AG sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die hierin enthaltenen Informationen sind weder ganz noch teilweise, direkt oder indirekt, zur Veröffentlichung oder Verteilung in Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Großbritannien, den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, unter denen die Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Alle Wertpapiere gemäß dieser Mitteilung wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Anlageprodukte sind für private, professionelle und institutionelle Anleger in der Schweiz, in Liechtenstein und in der Europäischen Union (ohne Ungarn) bestimmt.

www.bitcoincapital.com | www.ficas.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: FiCAS AG / Bitcoin Capital AG Gubelstrasse 24 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 41 720 40 06 E-Mail: info@ficas.com Internet: www.ficas.com, www.bitcoincapital.com

ISIN: CH0548689600 Valorennummer: 54868960, A3GQYG Börsen: Regulierter Markt in Berlin, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange; Wiener Börse EQS News ID: 1253272

1253272 02.12.2021

